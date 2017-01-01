Restricted activities

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GoCardless Ltd., Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, Storbritannien

GoCardless (organisationsnummer 07495895) har godkänts av Financial Conduct Authority enligt betalningstjänstreglerna 2017, registreringsnummer 597190, att tillhandahålla betaltjänster.