Pourquoi un paiement peut-il être refusé ?

Il n’est jamais agréable de devoir faire face à un refus de paiement avec une carte bancaire. La carte bleue n’est aucunement un moyen de paiement infaillible et il est important de connaître les raisons principales, qui peuvent expliquer ce refus de paiement.

Il y a plusieurs motifs qui peuvent expliquer un refus de paiement, que ce soit chez un commerçant ou lors d’un achat en ligne. Voici quelques raisons qui permettront d’en savoir plus et de prendre des précautions lors d’un achat ou lorsqu’un client souhaite effectuer un achat dans votre entreprise : cet article permettra de l’aider et de l’orienter pour compléter le processus d’achat dans les meilleures conditions.

La carte bancaire peut être invalide

Il est à noter que désormais les cartes bancaires peuvent expirer deux à trois ans après la date d’émission. Ce qui veut dire qu’il est essentiel de prendre connaissance de la date d’expiration de la carte de paiement. Il faudra ainsi se rapprocher de l’établissement bancaire afin de demander l’envoi d’une nouvelle carte bleue. A savoir que désormais la date de validité d’une carte de paiement de ne doit pas dépasser 4 ans.

Le client a probablement composé un code non-valide

Il est possible que lors de la validation de la transaction, si le client a composé un code faux en l’espace de trois tentatives, la carte sera bloquée de manière automatique. Le client devra contacter son établissement bancaire afin de pouvoir procéder au déblocage de la carte bancaire. Le commerçant pourra proposer un moyen de paiement alternatif à son client, que ce soit par chèque ou en espèce.

La carte bancaire est probablement neuve

Il est essentiel de s’assurer que la carte bancaire soit activée. Si la carte du client est invalide, il est essentiel de s’assurer que si elle n’est pas « périmée », de s’assurer qu’elle ait été activée au sein d’un distributeur automatique de billets. Lorsque le client reçoit sa carte de paiement, il doit l’activer en retirant de l’argent au sein d’un distributeur de billets ou vérifier l’historique de ses paiements.

La carte est probablement endommagée

Il est possible que la carte soit endommagée en raison d’une usure pour un usage fréquent ou en l’ayant conservée hors de son portefeuille. Il se peut que le terminal de paiement affiche « carte muette » et que la puce soit endommagée (soit rayée ou démagnétisée.). Il sera nécessaire de commander une nouvelle carte auprès de l’établissement bancaire.

Le numéro de la carte de paiement a été mal saisi

Lors d’un achat en ligne, la boutique en ligne demande au client de saisir le numéro de carte bleue. Lors d’une mauvaise saisie, le site internet indiquera que le paiement n’a pas abouti. Lors de la validation du panier, il est essentiel de bien saisir les chiffres qui se situent sur la carte bleue. Le client devra également veiller à bien saisir la date d’expiration à 4 chiffres au format suivant : 04/25 si la carte est valide jusqu’en avril 2025.

Il sera en outre possible de répertorier les paiements défaillants de ses clients à travers un logiciel de gestion et de comptabilité, comme celui de l’entreprise Axonaut.

Le plafond de paiement a été dépassé

Il se peut que les plafonds de paiement et de retrait aient été dépassés. Il est essentiel de consulter la convention de compte afin de prendre connaissance des plafonds mensuels pour les paiements et hebdomadaires pour les retraits.

Le plafond de découvert a été dépassé

Il est possible que l’autorisation de découvert ait été dépassée. Le client devra contacter son conseiller financier afin de régler la situation. Dans ce cas précis, le détenteur de la carte pourra obtenir un accord pour augmenter de manière ponctuelle le plafond du découvert. En cas de refus, il faudra réapprovisionner le compte bancaire.

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