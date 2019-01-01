Les échecs de paiement, un vrai problème pour les entreprises

Les échecs de paiement sont problématiques. Si l’on prend en compte tous les systèmes de paiements, 15 % des transactions échouent. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est que les échecs de paiement ne sont pas seulement une source de paperasse, ils nuisent aussi considérablement aux entreprises.

Notre expert des paiements, Aude Cavailler, répond à vos questions sur les échecs de paiement en 5 minutes.