Principaux avantages 1 personne pour s’occuper des paiements sortants, au lieu de 3 ou 4. Quelques minutes pour traiter les décaissements, contre plusieurs jours auparavant. 3 à 5 secondes pour permettre aux emprunteurs de recevoir leurs fonds.

Faire circuler l’argent plus vite grâce aux paiements sortants

Clay propose des solutions de crédit et de débit en tant que service, propulsées par l’IA. Elles permettent aux clients de créer et financer des programmes de prêt sur mesure, conformes à la réglementation et adaptés à leurs propres clients.

« Créer un produit de prêt est un véritable défi quand ce n’est pas votre activité principale », souligne Andrés Castaño, fondateur et directeur de la technologie de Clay. « Notre solution permet à toute société de déployer une offre de prêt complète et intégrée en quelques semaines — pas en années — et d’économiser des millions au passage. Nous pouvons gérer l’ensemble du processus, de l’octroi et du financement à la gestion des prélèvements, sans oublier le marketing et le service client. »

En tant que fintech en pleine accélération, Clay doit déplacer l’argent rapidement, efficacement et sans erreur. C’est pourquoi elle a opté pour les paiements sortants de GoCardless pour le décaissement des prêts et pour le prélèvement de GoCardless pour les remboursements.

Notre croissance est rapide et notre infrastructure de paiement doit rester à la fois simple à gérer et évolutive. GoCardless est une solution de paiement de bout en bout qui fonctionne, tout simplement. Grâce à un partenaire unique qui répond à l’ensemble de nos besoins de paiement, présents et futurs, notre croissance est accélérée.

Pour aller vite, priorité à l’API

Avec l’API de GoCardless, Clay profite d’une intégration fluide qui lui permet de bénéficier à la fois de l’agilité d’une start-up et des paiements évolutifs dignes d’une grande entreprise.

GoCardless est une société orientée API qui propose des solutions de paiement éprouvées, conformes et testées sur le terrain, portée par une culture start-up qui, à l’instar de la nôtre, met l’accent sur la vitesse d’exécution.

« En seulement quelques clics, notre système peut lancer un appel API aux paiements sortants pour procéder au décaissement d’un prêt dès son approbation », précise Andrés. « Et avec quelques clics de plus, les prélèvements automatiques de tous les remboursements à venir peuvent être programmés. Plus besoin de fichiers CSV, de chargements FTP ni de va-et-vient entre systèmes. GoCardless s’occupe même de toutes les notifications que les emprunteurs doivent recevoir du point de vue réglementaire. »

Des paiements unifiés

En regroupant les paiements entrants et sortants sur une même plateforme, Clay rend ses opérations de paiement très efficaces, ce qui lui permet de maintenir une organisation allégée. Les emprunteurs reçoivent leurs fonds plus rapidement et les erreurs deviennent beaucoup plus rares.

« Sans les paiements sortants, il nous serait impossible d’être aussi agiles », déclare Andrés. « Une seule personne suffit désormais pour gérer les paiements sortants, contre trois ou quatre auparavant, et nous avons pu ramener le délai de traitement des décaissements de plusieurs jours à quelques minutes. Les possibilités d’erreurs humaines sont réduites, et les emprunteurs obtiennent leurs fonds en seulement trois à cinq secondes. »

En définitive, ces niveaux d’efficacité exceptionnels permettent à la direction de consacrer davantage de temps à l’innovation et à la croissance.

« À ce stade de notre développement, chacun doit apporter sa contribution dans tous les domaines de l’entreprise », ajoute Andrés. « Mais au lieu de me préoccuper des paiements, je peux consacrer mon énergie à développer une entreprise plus performante, car je sais que notre infrastructure de paiement est fiable, efficiente et évolutive. »

Opérationnel en quelques jours

Clay a pu utiliser les paiements sortants en quelques jours seulement grâce à l’API de GoCardless, claire et simple à utiliser.

« Avec la documentation, pas de surprise, ce que vous voyez, c’est ce que vous obtenez », souligne Andrés. « Tout est clairement expliqué, et l’environnement sandbox reflète quasiment à l’identique l’environnement de production. Mais les webhooks sont ma fonctionnalité technique favorite, car ils assurent la synchronisation des données en temps réel entre nos systèmes et la plateforme GoCardless. »

Cette maîtrise technique ouvre la voie au prochain cycle d’innovation de Clay dans le domaine des paiements : utiliser les capacités d’open banking de GoCardless pour gagner en rapidité et en flexibilité opérationnelle.

L’open banking n’appartient pas au futur — c’est déjà une réalité. À l’avenir, nous prévoyons d’adopter les paiements récurrents variables (VRP), afin de simplifier à la fois le décaissement des prêts et le prélèvement des remboursements.

« Depuis le tableau de bord, nous pourrons confirmer que les emprunteurs ont bien reçu leurs fonds et vérifier la disponibilité de leur solde avant tout prélèvement », ajoute Andrés. « Grâce à la qualité des données issues de l’open banking, nous serons en mesure d’anticiper le meilleur moment pour procéder aux prélèvements et ainsi réduire le risque d’échec. Et cela contribuera à nous rapprocher de nos clients. »

Un seul prestataire de paiements pour tout unifier

Les bénéfices liés à un prestataire unique pour gérer tous les paiements — décaissements, prélèvements, open banking — ne feront que s’accroître à mesure que Clay accélère sa croissance.

« Nous avons pour ambition d’élargir nos activités et d’investir des capitaux significatifs dans le prêt responsable », déclare Andrés. « Avoir un partenaire de paiement disponible à tout moment et pour tout type de paiement nous permettra d’accélérer au maximum notre développement. Nous sommes ravis et rassurés d’avoir GoCardless à nos côtés. »