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Des ateliers de découverte et d’exploration pour répondre à vos besoins et objectifs spécifiques.
Une gestion individualisée du programme et des conseils personnalisés pour intégrer tous les aspects de votre implémentation GoCardless, plus un examen complet à la fin de l’intégration pour s’assurer de la préparation de l’entreprise.
Une disponibilité de l’assistance dédiée 24/7, comprenant l’acheminement prioritaire de l’assistance téléphonique et des temps de réponse rapides.
La création commune d’un programme de réussite stratégique sur mesure pour vous aider à mettre en place une infrastructure de paiement de pointe et à promouvoir la transformation de votre entreprise.
Des examens réguliers de votre compte, au moins tous les 3 mois, avec des recommandations personnalisées et des informations pertinentes, ainsi qu’une assistance complète de la part d’experts techniques et sectoriels tout au long de votre parcours GoCardless.
Chaque année, nous vous offrons un examen complet de votre utilisation de GoCardless, avec des recommandations personnalisées pour vous aider à tirer le plein potentiel de nos services.
Nous voulons travailler avec des entreprises qui sont passionnées par ce qu’elles font. GoCardless a su nous conseiller et nous indiquer comment identifier les différents aspects qui nous permettraient d’augmenter le nombre de clients qui passent de la carte de crédit ou du virement bancaire au prélèvement.
Scott Westbrook, Directeur des systèmes commerciaux, Deputy
Envoyez un e-mail à help@gocardless.com ou demandez à votre Responsable de la réussite client votre numéro prioritaire
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1). Les questions relatives à la vérification des comptes, à la conformité, à la fraude, au crédit, aux cas d’utilisation ou aux ventes ne font pas partie des attributions de l’assistance clientèle et seront traitées en dehors des niveaux de service ci-dessus.
2). Les demandes des payeurs (ceux qui paient une organisation via GoCardless) ne sont pas couvertes par les niveaux de service ci-dessus et reçoivent un temps de réponse standard de 18 heures ouvrables.
3). L’assistance téléphonique est disponible en anglais uniquement.
4). Les temps de réponse de l’assistance par e-mail sont limités aux adresses électroniques utilisant votre domaine professionnel uniquement.