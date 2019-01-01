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ASSISTANCE ET SERVICES

Réussite Premium

Notre expérience dynamisée, adaptée à vos besoins.

Normes de service et prestations

Les services Réussite Client Premium

Notre équipe expérimentée chargée de la réussite échangera avec vous dans le cadre d’un portefeuille restreint et dédié afin de favoriser l’adoption du prélèvement et d’optimiser le déploiement de vos paiements à l’international en créant un programme stratégique de transformation commerciale performant. Les services inclus dans l’offre Réussite Client Premium comprennent, entre autres :

L’assistance avant-vente

Des ateliers de découverte et d’exploration pour répondre à vos besoins et objectifs spécifiques.

L’orientation et l’implémentation

Une gestion individualisée du programme et des conseils personnalisés pour intégrer tous les aspects de votre implémentation GoCardless, plus un examen complet à la fin de l’intégration pour s’assurer de la préparation de l’entreprise.

Une assistance produit dédiée

Une disponibilité de l’assistance dédiée 24/7, comprenant l’acheminement prioritaire de l’assistance téléphonique et des temps de réponse rapides.

Une orientation stratégique

La création commune d’un programme de réussite stratégique sur mesure pour vous aider à mettre en place une infrastructure de paiement de pointe et à promouvoir la transformation de votre entreprise.

L’engagement permanent

Des examens réguliers de votre compte, au moins tous les 3 mois, avec des recommandations personnalisées et des informations pertinentes, ainsi qu’une assistance complète de la part d’experts techniques et sectoriels tout au long de votre parcours GoCardless.

Le bilan de santé des paiements

Chaque année, nous vous offrons un examen complet de votre utilisation de GoCardless, avec des recommandations personnalisées pour vous aider à tirer le plein potentiel de nos services.

Nous voulons travailler avec des entreprises qui sont passionnées par ce qu’elles font. GoCardless a su nous conseiller et nous indiquer comment identifier les différents aspects qui nous permettraient d’augmenter le nombre de clients qui passent de la carte de crédit ou du virement bancaire au prélèvement.

Scott Westbrook, Directeur des systèmes commerciaux, Deputy

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Base de connaissances

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Envoyez un e-mail à help@gocardless.com ou demandez à votre Responsable de la réussite client votre numéro prioritaire

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Conditions d’utilisation

Définition des niveaux de service

Services non compris

1). Les questions relatives à la vérification des comptes, à la conformité, à la fraude, au crédit, aux cas d’utilisation ou aux ventes ne font pas partie des attributions de l’assistance clientèle et seront traitées en dehors des niveaux de service ci-dessus.

2). Les demandes des payeurs (ceux qui paient une organisation via GoCardless) ne sont pas couvertes par les niveaux de service ci-dessus et reçoivent un temps de réponse standard de 18 heures ouvrables.

3). L’assistance téléphonique est disponible en anglais uniquement.

4). Les temps de réponse de l’assistance par e-mail sont limités aux adresses électroniques utilisant votre domaine professionnel uniquement.

Mise à niveau vers l’offre Premium

Contactez-nous

Pour en savoir plus sur la mise niveau vers une offre Réussite Premium, veuillez nous contacter et nous serons ravis de discuter avec vous des options disponibles.

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Equipe commerciale

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+33 1 89 96 19 11

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+33 1 70 37 71 23

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.