1). Les questions relatives à la vérification des comptes, à la conformité, à la fraude, au crédit, aux cas d’utilisation ou aux ventes ne font pas partie des attributions de l’assistance clientèle et seront traitées en dehors des niveaux de service ci-dessus.

2). Les demandes des payeurs (ceux qui paient une organisation via GoCardless) ne sont pas couvertes par les niveaux de service ci-dessus et reçoivent un temps de réponse standard de 18 heures ouvrables.

3). L’assistance téléphonique est disponible en anglais uniquement.

4). Les temps de réponse de l’assistance par e-mail sont limités aux adresses électroniques utilisant votre domaine professionnel uniquement.