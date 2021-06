5 razones por las que elegir la Domiciliación Bancaria como método de pago para tu empresa

Si quieres hacer las cosas mucho más sencillas a tus clientes, permíteles pagar mediante Domiciliación Bancaria. Descubre sus ventajas.

Hacer la vida más fácil a tus clientes es el objetivo de cualquier buen servicio de atención al cliente, y una de las vías para facilitarles las cosas es animarles a pagar mediante Domiciliación Bancaria.

Probablemente todos sabemos qué es la domiciliación bancaria. Pero, ¿te has parado a pensar en el valor que ofrece a tus clientes? No es sólo un método de pago más para tus clientes, si no que va un paso más allá. Es una manera de procesar los pagos que genera un amplio abanico de beneficios para tus clientes, beneficios que se suman al valor y a la calidad de servicio que ya les ofreces.

Por lo tanto, para ayudarte a transmitir el verdadero valor que ofrece la Domiciliación Bancaria a tus clientes finales, en GoCardless hemos definido las 5 principales razones por las que los clientes utilizan este método de pago.

1. Es fácil de utilizar

A las personas les gusta lo sencillo y la Domiciliación Bancaria no puede ser más fácil. Es un método de pago rápido y sin complicaciones. Un gran punto de venta para los clientes.

Una vez que registras tu negocio con un proveedor de Domiciliaciones Bancarias, existe un procedimiento para conseguir clientes preparados para el cobro de pagos. Tus clientes simplemente sólo tendrán que completar sus datos bancarios de forma online y, una vez hecho, recibirán un correo electrónico y te autorizan para cobrarles desde su cuenta bancaria. Con GoCardless, las páginas de pago están optimizadas para móviles de forma que los clientes pueden registrarse estén donde estén. Tan simple como eso.

2. Ahorra tiempo a los clientes

Tus clientes tienen una vida ocupada y encontrar tiempo para dedicarse a la gestión de las cuentas a veces puede ser un desafío. Con sus pagos configurados mediante Domiciliación Bancaria, todo sucede automática y eficientemente.

Una vez que se configura el mandato de pago del cliente, no tiene que hacer nada más. Es esta facilidad de uso la que ha dado como resultado que el 45% de las operaciones en España se hagan mediante domiciliación bancaria. Los clientes no perderán su tiempo con cheques o la banca online, y no es necesario que recuerden cuando debe realizarse un pago. Tú sólo cobras la cantidad de dinero convenida en la fecha indicada.

3. Elimina los inconvenientes del pago atrasado

Hay veces en las que los clientes se olvidan de pagarte a tiempo. Todos hemos vivido algo así, pero la demora en el pago no tiene porqué ser un problema: con la Domiciliación Bancaria, el cliente paga a tiempo, siempre.

Las fechas de pago se acuerdan previamente y todo el proceso de cobro es cuidadosamente automatizado. Olvídate de interrupciones en el servicio del cliente, de incómodos mails recordatorios y de vivir situaciones embarazosas cuando solicitas a un cliente que, en el futuro, pague la factura a tiempo. Sin mencionar el tiempo dedicado al seguimiento de deudores que te vas a ahorrar.

4. Es seguro y está protegido por la Garantía de Domiciliación Bancaria

Utilizar como método de pago la Domiciliación Bancaria es la manera más segura de pagar gracias a un moderno cifrado y a servidores seguros que protegen la información del cliente.

Los datos bancarios se encriptan en origen, por lo que el cliente puede estar tranquilo de que sus datos están almacenados con seguridad y que se hará todo lo posible para mantenerlos seguros.

Todos los pagos están cubiertos por la garantía de domiciliación bancaria, lo que ofrece a los clientes cobertura durante 8 semanas para pagos hechos por error o realizados fraudulentamente.

5. Ahorra dinero a tus clientes

La Domiciliación Bancaria ahorra tiempo de gestión y costes en tu negocio, permitiendo transmitir este ahorro a tus clientes por medio de incentivos y descuentos. Una propuesta atractiva para tus clientes puede ser ofrecerles planes de pago atractivos o la opción de pagar en cómodos plazos mensuales para volúmenes elevados.

Además, con el cobro de pagos establecidos, tus clientes también pueden evitar el coste de posibles recargos de pago o cargos bancarios por traspasar los límites de descubiertos.

Ofrecer incentivos que animen a tus clientes a realizar los pagos recurrentes mediante la domiciliación bancaria hará que tengan un plan de pago más flexible y, además, se beneficien de una forma de pago más rápida y eficiente.

GoCardless: la mejor solución de domiciliación bancaria para tus clientes.

En GoCardless, facilitamos todo lo posible el cobro a tus clientes que opten por la Domiciliación Bancaria:

Es directo y fácil de configurar. Nuestro proceso de instalación se completa de forma online. No hay papeleo ni tediosos impresos que rellenar. Tus clientes completan nuestro mandato de Domiciliación Bancaria online y autorizarán el cobro de los pagos.

Flexibilidad en las formas de pago. Ofrecemos flexibilidad en cuanto a las fechas de pago y las grandes cantidades, facilitamos los plazos de pago y fechas de cobro con las que trabajan tus clientes. Además, nuestras páginas de pago son compatibles con móviles y tabletas, haciéndolo más fácil para que los clientes realicen el pago.

Seguridad de grado militar. Toda la información del cliente es encriptada utilizando técnicas de encriptación 256-bit SSL para una completa seguridad de grado militar.

¿Quieres hablar con nosotros sobre el uso de GoCardless para recibir pagos de sus clientes mediante Domiciliación Bancaria?

Puedes llamarnos al +34 91 769 3610 o pincha aquí y dinos qué es lo que necesitas sobre Domiciliación Bancaria.