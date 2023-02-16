PayPal Abo - Wiederkehrende Zahlung einziehen

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, schnell die Churn Rate zu verbessern, sind Abonnementpläne eine gute Idee. Die PayPal-Abo-Funktion ist hier eine Überlegung wert.

PayPal-Abo ist eine einfache Möglichkeit, Online-Kredit- und Debitkarten-, PayPal- und eWallet-Zahlungen zu akzeptieren und automatische wiederkehrende Zahlungen zu verwalten. Insbesondere durch Online-Rechnungen, E-Mail und Website-Verkäufe.

Welche Vorteile hat PayPal-Abo und ist es die richtige Lösung für Ihren Online-Shop? Lesen Sie hier weiter, um mehr zu erfahren.

Die Vorteile und Nachteile von wiederkehrenden Zahlungen in PayPal

PayPal-Abo für Abo-Zahlungen bietet sowohl Vor- als auch Nachteile. Diese sehen wir uns im Folgenden an:

Vorteile

PayPal ist eine weltweit verbreitete Marke, die Wunder wirkt, wenn es darum geht, Ihren Käufern Vertrauen einzuflößen.

PayPal hat 432 Millionen aktive Nutzerkonten weltweit. Wenn Sie ein internationales Publikum erreichen wollen, könnte dies eine gute Option für Sie sein. Mit PayPal-Abo Payments können Sie Zahlungen in 24 internationalen Währungen akzeptieren.

Mit nur einem Klick können Sie Ihre ein- und ausgehenden Transaktionen überwachen. Sie können auch Ihre komplette Transaktionshistorie herunterladen und sie an Ihren Steuerberater weitergeben, wenn die Steuersaison anbricht.

Nachteile

Strengere Regelungen: Seit September 2011 wurden die Regeln von PayPal zum Schutz vor Betrug immer strenger. Daher kann jede geringfügige Änderung des Durchschnittswerts Ihrer Transaktion dazu führen, dass Ihr Konto eingefroren wird und Ihr Geld gesperrt wird, so dass Sie nicht darauf zugreifen und PayPal als Bezahlmethode nutzen können. Das ist für Sie als Händler natürlich ärgerlich, wenn Sie PayPal als einzige Lösung für wiederkehrende Zahlungen anbieten, denn so können Sie wertvolle Kunden verlieren.

Je nach Betrag und der Anzahl der Nutzer kann das PayPal-Abo für Sie als Händler aufgrund der PayPal-Gebühren schnell mal teuer werden (dazu später mehr).

Während die Einrichtung eines PayPal-Händlerkontos relativ einfach ist, kann die "Verifizierung" Ihres Kontos kompliziert sein. Gelegentlich verlangt PayPal zusätzliche Unterlagen, um Ihr Konto zu verifizieren. Dazu gehören vor allem Rechnungen von Versorgungsunternehmen und behördliche Angelegenheiten.

Wie hoch sind die Kosten von PayPal-Abo-Zahlungen?

Die gute Nachricht ist, dass keine monatlichen Händler-Gebühren für PayPal-Abo-Zahlungen anfallen. Allerdings zahlen Sie stattdessen eine wiederkehrende Zahlungsbearbeitungsgebühr von 2,9 % plus 30 Cent pro Transaktion. Das kann schnell teuer werden, wenn Sie viele Abonnenten mit einem hohen Betrag haben.

Wie kann ich wiederkehrende Zahlungen für PayPal in meinem Online-Shop einrichten?

Das Wichtigste zuerst: Sie müssen sicherstellen, dass Sie ein PayPal-Händlerkonto haben. Sobald Sie dies eingerichtet haben, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zur Hand haben. Sie benötigen außerdem Zugang zum HTML-Code Ihrer Website.

Führen Sie nun die folgenden Schritte aus, um Ihren ersten Abonnementplan zu erstellen:

Melden Sie sich bei Ihrem PayPal-Geschäftskonto an. Gehen Sie auf die Seite "Abonnements verwalten" und klicken Sie dann auf "Plan erstellen". ' Geben Sie einige Einzelheiten zu den im Plan enthaltenen Produkten oder Dienstleistungen an, insbesondere Ihren Namen, eine kurze Beschreibung der enthaltenen Leistungen und Ihre Produkt-ID. Als Nächstes müssen Sie die Art des Produkts (physische Güter, digitale Güter oder Dienstleistungen) und die Branchenkategorie auswählen, die Ihr Unternehmen am besten beschreibt. Gehen Sie in einer separaten Registerkarte auf die Verkaufsseite Ihres Abonnements, kopieren Sie diese und fügen Sie sie in die Felder mit der Aufschrift "URL der Produktseite" ein. Klicken Sie nun auf "Weiter". Wählen Sie dann aus, ob Sie sich für einen Festpreis oder eine Mengenrabattierung entscheiden möchten, und klicken Sie anschließend auf "Weiter". Bitte beachten: Je nach dem von Ihrem Kunden gewählten Abonnementplan wird dem Kunden bei „Festpreis“ in jedem Abrechnungszyklus der gleiche Betrag berechnet. Beim „Preis pro Menge“ hingegen wird dem Kunden je nach gewählter Menge in jedem Abrechnungszyklus der gleiche Betrag berechnet. Nun ist es an der Zeit, einen Namen für den Plan (dieser ist für Ihre Kunden sichtbar) und eine Beschreibung zu erstellen (dies ist Ihre eigene Referenz; Ihre Kunden können diese nicht sehen). Sobald Sie damit fertig sind, klicken Sie auf "Weiter". Als Nächstes müssen Sie den Preis für Ihr Abonnement festlegen. Dazu gehören die Auswahl der gewünschten Währung und des Preises sowie die Angabe, ob Sie eine einmalige Zusatzgebühr erheben (optional) und wie Sie die Steuer für den Plan berechnen werden. Geben Sie dann Ihren Steuersatz ein und klicken Sie auf "Weiter", wenn Sie fertig sind. Im nächsten Schritt wählen Sie den Abrechnungszyklus für Ihren Abonnementplan aus, d. h. wie oft Sie Ihre Abonnenten abrechnen wollen - täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich usw. Sie müssen auch die Dauer des Plans und die Anzahl der Zahlungen angeben, die erforderlich sind, damit PayPal nicht mehr versucht, den Plan zu übernehmen. An dieser Stelle können Sie sogar angeben, ob Sie eine Probezeit anbieten (optional). Sobald Sie mit diesem Schritt fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“. Zu guter Letzt bestätigen Sie die Details Ihres Abonnements und klicken dann auf „Plan speichern“, wenn Sie zufrieden sind und sicherstellen, dass Sie bereit sind, den Plan einzuschalten.

Jetzt können Sie eine Schaltfläche für die Bezahlung von Abonnements auf Ihrer Website einfügen.

Wiederkehrende Zahlungen: PayPal vs. GoCardless

Was ist der Unterschied zwischen PayPal und der Rechnungsstellung mit GoCardless? Während es mit PayPal möglich ist, Pläne für wiederkehrende Zahlungen einzurichten, ist GoCardless speziell für wiederkehrende Zahlungen wie Rechnungen, Abonnements und Ratenzahlungen geeignet.

GoCardless arbeitet mit Bankabbuchungen, die für Unternehmen deutlich höhere Erfolgsquoten bei der Bezahlung bieten.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil der Annahme wiederkehrender Zahlungen über Konto-zu-Konto-Bankabbuchungen anstelle von Kartenzahlungen ist, dass die Kunden ihre Daten nicht aktualisieren müssen. Dies steht im Gegensatz zu Karten, die alle drei Jahre ablaufen und damit zu einem unfreiwilligen Verlust von Kunden führen.

Letztendlich hängt die beste Wahl von den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrem Kundenstamm ab. Denken Sie daran, dass Sie sich nicht für das eine oder das andere entscheiden müssen - für manche ist eine Mischung aus verschiedenen Rechnungsstellungsmethoden am besten geeignet, vor allem, wenn Sie einen weltweiten Vertrieb haben.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.