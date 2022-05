Der Zahlungsverkehr ist ein schwieriger Bereich des Geschäftslebens, vor allem in der Anfangsphase der Unternehmensgründung. Nachdem Sie ein Geschäftsbankkonto eingerichtet haben, sollten Sie auch ein Händlerkonto einrichten. Und warum? Weil Sie sonst möglicherweise keine Zahlungen per Kredit- oder Debitkarte erhalten können.

Aber was genau ist ein Händlerkonto? Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

Was ist ein Händlerkonto?

Ein Händlerkonto ist ein Konto, auf das Gelder aus Debit- und Kreditkartenkäufen nach deren Bearbeitung überwiesen werden. Es ist neben Payment-Gateways und Zahlungsabwicklern ein sehr wichtiger Bestandteil des Zahlungsprozesses. Obwohl Sie Eigentümer des Kontos sind, haben Sie keinen direkten Zugriff darauf. Stattdessen werden die Gelder auf Ihrem Händlerkonto innerhalb von 1-2 Werktagen automatisch auf Ihr Geschäftskonto überwiesen.

Warum sollten Sie also ein Händlerkonto eröffnen, wenn Sie nicht direkt über das Geld verfügen können? Ganz einfach. Ohne ein Händlerkonto können Sie von Ihren Kunden keine Zahlungen per Kreditkarte oder Debitkarte erhalten.

Warum sollte ich ein Händlerkonto einrichten?

Als Geschäftsinhaber sollten Sie versuchen, so viele Zahlungsarten wie möglich zu akzeptieren. Wenn Sie nur Bargeld akzeptieren, könnten Sie potenzielle Kunden abweisen. Mit einem Händlerkonto können Sie sowohl Online-Kredit- und Debitkarten-Transaktionen als auch interne Kartenzahlungen akzeptieren.

Darüber hinaus bieten Händlerkonten zusätzliche Funktionen, die Ihnen den Einstieg in erleichtern können, z. B. Scheckverarbeitungsdienste oder Online-Berichtsfunktionen. Darüber hinaus gibt es Händlerkonten, die Dienstleistungen anbieten, die sicherstellen, dass Ihr Konto PCI DSS-konform bleibt, damit die Transaktionsdaten Ihrer Kunden sicher sind.

Wie kann ich ein Händlerkonto einrichten?

Es ist nicht schwer, ein Händlerkonto zu eröffnen, aber informieren Sie sich, wer der beste Anbieter für Ihr Unternehmen ist. Jeder Anbieter hat seine eigenen Funktionen, Preislisten und Vertragsbedingungen. Achten Sie darauf, wie viel Ihnen berechnet wird, und vergleichen Sie die von verschiedenen Anbietern angebotenen Dienstleistungen.

Sobald Sie sich für einen Anbieter entschieden haben, können Sie Ihr Händlerkonto einrichten. Sie müssen den Namen Ihres Unternehmens, Kontaktinformationen und Steuerinformationen sowie Ihre Leitungs- und Kontonummern für das Geschäftskonto angeben, auf das Sie Ihre Einzahlungen vornehmen möchten.

Wie funktioniert ein Händlerkonto?

Nachdem Sie sich für ein Händlerkonto angemeldet haben, können Sie damit beginnen, Zahlungen per Kredit- und Debitkarte entgegenzunehmen. So funktioniert ein Händlerkonto:

1. Entgegennahme von Zahlungen

Für interne Zahlungen benötigen Sie ein Kartenlesegerät, das in der Regel von Ihrem Zahlungsdienstleister bereitgestellt wird. Bei Online-Einkäufen müssen die Kunden lediglich ihre Kartendaten eingeben.

2. Zahlungsabwicklung

Nachdem die Zahlung akzeptiert wurde, werden die Kartendaten des Kunden vom Kartenlesegerät an das Zahlungsgateway gesendet, bevor sie an den Zahlungsabwickler weitergeleitet werden. Anschließend werden die Informationen an das Kartennetz gesendet, bevor sie an die Bank des Kunden weitergeleitet werden. Wenn das Konto ausreichend gedeckt ist, wird die Transaktion genehmigt und eine Bestätigung an das Kartenlesegerät zurückgeschickt.

3. Zahlungseingang

An dieser Stelle kommt das Händlerkonto ins Spiel. Die Bank des Kunden zahlt die Gelder hier ein, bevor sie auf Ihr Geschäftskonto überwiesen werden. Normalerweise gibt es eine Ausfallzeit von etwa 24 Stunden bis sieben Tagen (die sogenannte "Abrechnungsperiode").

Welche Vorteile hat ein Händlerkonto?

Der Einstieg in ein Händlerkonto mag einschüchternd wirken, aber wenn Sie den richtigen Anbieter für ein Händlerkonto gefunden haben, ist es eigentlich ein einfacher Prozess mit zahlreichen Vorteilen.

Steigerung der Einnahmen

Nahezu jeder erwachsene Verbraucher besitzt eine Kredit- oder Debitkarte, wodurch sich die Notwendigkeit, Bargeld mit sich zu führen, verringert. Da die Kunden ihre Kreditkarten eher für größere oder spontane Einkäufe verwenden, kann die Möglichkeit, eine breite Palette der wichtigsten Kredit- und Debitkarten zu akzeptieren und zu verarbeiten, Ihrem Unternehmen helfen, den Umsatz zu steigern.

Verbesserung des Cashflows

Bei Kredit- und Debitkarten erfolgt die Autorisierung innerhalb von Sekunden und die Auszahlung innerhalb von 1-2 Werktagen. Dies ist nicht immer der Fall, wenn Sie Ihren Kunden nur Rechnungen ausstellen und auf die Bezahlung per Überweisung warten.

Kundenzufriedenheit

Die Verbraucher von heute lieben Flexibilität. Wenn Sie Ihren Kunden mehrere Zahlungsmöglichkeiten wie Lastschrift, Bargeld, Geschenkkarten, Kreditkarten und Debitkarten anbieten, haben sie die volle Kontrolle darüber, wie sie ihr Geld ausgeben. Sorgen Sie für zufriedene Kunden, indem Sie ihnen die Freiheit und Flexibilität bieten, die sie erwarten.

Online-Zahlungen

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihre Geschäfte online abwickeln. Denn die Menschen verlassen sich immer mehr auf das Internet, um ihre Einkäufe zu erledigen, Rechnungen zu bezahlen und ihr Konto zu verwalten. Mit einem zuverlässigen Händlerverarbeitungsdienst können Sie Rechnungen ausstellen, Online-Zahlungen entgegennehmen und wiederkehrende Rechnungen einrichten.