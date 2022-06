Bekämpfen Sie Betrug – mit der neuen Lösung zur Kontoverifizierung von GoCardless

GoCardless hat das weltweit größte Netzwerk für Bankzahlungen aufgebaut. Wir arbeiten stetig daran, dass Sie Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden so effizient, kostengünstig und sicher wie möglich einziehen können. Aus diesem Grund haben wir in Deutschland Verified Mandates eingeführt – eine brandneue, auf Open Banking basierende Funktion, die synchron mit dem Lastschriftverfahren arbeitet, um Betrug zu verhindern.

Bislang waren Unternehmen gezwungen, das Betrugsrisiko in Kauf zu nehmen oder Zahlungslösungen mit hohen Reibungsverlusten zu verwenden

35 %* der Unternehmen in Europa und den USA nennen Betrug im Zahlungsverkehr als eine der größten Bedrohungen für ihr Geschäft. Allein in Deutschland geben über die Hälfte (53 %) der Unternehmen an, dass sie bis zu 5 % ihres Jahresumsatzes durch Betrug verlieren.

Dieses Problem kostet Unternehmen jedoch weit mehr als nur ihren Umsatz. Hinzu kommen der zusätzliche Zeit- und Kostenaufwand für die Verwaltung mehrerer Lösungen, um den gesamten Bedarf eines Unternehmens abzudecken. Zudem verbringen rund ein Viertel der Unternehmen in Europa und den USA drei bis fünf Stunden pro Woche damit, Zahlungen zu verfolgen, die aufgrund von Betrug fehlgeschlagen sind.

Die bisherigen Nachteile

Bislang mussten Unternehmen zwischen Zahlungslösungen wählen, die entweder mit höheren Kosten verbunden sind, einen geringen ROI bieten oder Reibungsverluste im Checkout-Prozess verursachen. Zum Beispiel haben Kartenzahlungen im Vergleich zum Lastschriftverfahren hohe Transaktionsgebühren und werden auch bei Kunden immer unbeliebter. 43 % der Befragten gaben in einer kürzlich durchgeführten Umfrage an, dass sie heute seltener mit Kreditkarte bezahlen als vor der COVID-19-Pandemie.

Was ist also mit dem Lastschriftverfahren? Lastschriftzahlungen haben sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher viele Vorteile: von der Schnelligkeit der Transaktion über niedrigere Bearbeitungsgebühren bis hin zur einfachen Einrichtung von wiederkehrenden Zahlungen. Gestohlene Bankdaten waren jedoch in der Vergangenheit neben gestohlenen oder gefälschten Kartendaten eine der häufigsten Arten von Betrug, und bisher gab es nur wenige Möglichkeiten, diese Zahlungen für Unternehmen sicherer zu machen.

Bankzahlungen für Unternehmen noch sicherer machen

Verified Mandates von GoCardless kann in den Checkout-Prozess eines Unternehmens integriert werden, um Betrug zu verhindern, bevor er überhaupt stattfindet. Das gibt Unternehmen das Vertrauen, die Vorteile des Lastschriftverfahrens zu nutzen.

Verified Mandates von GoCardless wird von Open Banking unterstützt und ist eine Lösung zur Betrugsprävention, die die Bankdaten Ihrer Neukunden verifiziert. Dabei geben Ihre neuen Kunden im Checkout-Prozess lediglich einige Daten ein. Wir helfen ihnen daraufhin, sich automatisch bei ihrem Online-Banking anzumelden, um dort ihre Daten zu überprüfen. Wenn alle Daten stimmen, werden Ihre Kunden verifiziert und Sie erhalten eine sofortige Bestätigung. So können Sie sich auf die Zahlung verlassen, bevor Sie Waren oder Dienstleistungen anbieten.

Ein reibungsloser Ablauf für Kunden

Das Beste daran: Wir helfen Ihnen, Betrug zu vermeiden, ohne unnötige Reibungsverluste zu verursachen. Kunden müssen nicht mehr ihre Kontonummer oder Bankleitzahl suchen und manuell eingeben, um ihre Angaben zu bestätigen. Wir helfen ihnen, sich automatisch bei ihrem Online-Banking anzumelden.

Der Prozess mit Verified Mandates kann in vier wesentliche Schritte unterteilt werden.

Nachdem Sie GoCardless kontaktiert haben, um die Funktion in Ihrem Konto aktivieren zu lassen, fügen Sie Verified Mandates Ihrem Zahlungsprozess hinzu. Bitten Sie neue Kunden im Zahlungsprozess ein Standard-Lastschriftmandat auszufüllen. Unterstützt durch Open Banking können Ihre neuen Kunden ihre Kontodaten auswählen und bestätigen. Wir verifizieren daraufhin diese Kontodaten und senden Ihnen sofort eine Bestätigung, damit Sie wissen, dass die Überprüfung abgeschlossen und alles sicher ist.

Erkennen Sie Betrug sofort

Die Überprüfung der Bankdaten Ihrer Kunden im Checkout-Prozess spart Ihnen Zeit, Geld und Sorgen – selbst wenn Sie täglich Hunderte oder sogar Tausende von neuen Kunden gewinnen.

Bieten Sie eine nahtlose Customer Experience

Verified Mandates lässt sich nahtlos in Ihren bestehenden Zahlungsprozess integrieren und ermöglicht es Kunden, ihre Angaben sofort zu bestätigen, ohne dass sie ihre Bankdaten suchen und manuell eingeben müssen.

Nutzen Sie als Unternehmen vertrauensvoll Bankzahlungen

GoCardless ist seit über 10 Jahren der Spezialist für Lastschriftzahlungen. Ganz gleich, ob sich Ihr Unternehmen Sorgen über Identitätsbetrug macht, über Kunden, die nicht die Absicht haben, gültige Zahlungen für Waren und Dienstleistungen zu leisten, oder ob Sie einfach nur Ihre Einnahmen schützen wollen: Verified Mandates ist die Lösung.

