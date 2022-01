IXOPAY schließt Partnerschaft mit GoCardless

Die führende Payment Orchestration Plattform, IXOPAY, geht eine Partnerschaft mit GoCardless ein, einem führenden Fintech-Unternehmen für Direktbank-Zahlungslösungen. Diese Partnerschaft erleichtert es Händlern, sowohl wiederkehrende als auch einmalige Zahlungen in über 30 Ländern durchzuführen.

GoCardless und IXOPAY automatisieren den Einzug von One-Off und Recurring Payments, wie z.B. Rechnungen und Mitgliedschaften. Damit ermöglichen sie es Unternehmen, Zahlungen von ihren Kunden pünktlich zum Fälligkeitstag zu erhalten. Alle Zahlungsdetails werden über die IXOPAY Plattform kontrolliert und abgeglichen. Dadurch profitieren die Nutzer von einer besseren Übersicht über ihre Zahlungen, detaillierten Reporting-Funktionen und Risikomanagement-Tools.

Online Händler, die GoCardless über die IXOPAY Plattform nutzen, können ihre wiederkehrenden Zahlungen in ganz Europa, Nordamerika und Australien optimieren, indem sie das globale Bankdebit-Netzwerk des Unternehmens nutzen. GoCardless bietet mit Open Banking auch die Möglichkeit, Betrug zu bekämpfen: Mandate werden bereits zum Zeitpunkt der Erstellung verifiziert, Zahlungen können sofort eingezogen werden und bieten zudem für Händler eine kostengünstige Alternative zu Kartenzahlungen.

"Da sich der E-Commerce immer mehr in Richtung eines wiederkehrenden/Subskriptions-Zahlungsmodells bewegt, ist die Bereitstellung eines nahtlosen Erlebnisses sowohl für Händler als auch Konsumenten oberste Priorität. Die Partnerschaft mit GoCardless stärkt das Versprechen von IXOPAY, Händlern Zugang zu den innovativsten Lösungen zu verschaffen, um ihren Payment Stack zu optimieren." Sagt Laura Allan, VP Partnerships, Marketing & Business Development bei IXOPAY.

"Wir freuen uns, mit IXOPAY noch mehr Händler zu erreichen und unsere gemeinsamen Kunden dabei zu unterstützen, den Aufwand für ein optimales Payment Setup zu verringern. Mit der Kombination aus Bankeinzug, der dazu beiträgt, die Abwanderung von Zahlungen um bis zu 21% zu reduzieren, und Open Banking, das eine sofortige Zahlungsautorisierung ermöglicht, die Unternehmen eine kostengünstige Alternative zur Akzeptanz von Karten für jede Art von Transaktion bietet, sind wir davon überzeugt, dass unsere Account-to-Account-Lösungen Händlern helfen werden, ihren Umsatz und Gewinn zu steigern." Sagt Mario Böhm, Senior Partner & Alliance Manager bei GoCardless.

Über GoCardless:

GoCardless ist ein weltweit führender Anbieter von Account-to-Account-Zahlungen, der es einfach macht, sowohl wiederkehrende als auch einmalige Zahlungen direkt von den Bankkonten der Kunden per Lastschrift und Open Banking einzuziehen. Das globale Zahlungsnetzwerk und die Technologieplattform von GoCardless unterstützen weltweit 70.000 Unternehmen, von multinationalen Konzernen bis hin zu Kleinunternehmen, dabei Zahlungen entgegen zu nehmen. Jedes Jahr wickelt GoCardless über 25 Milliarden US-Dollar an Zahlungen in mehr als 30 Ländern ab. GoCardless hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und verfügt über weitere Niederlassungen in Australien, Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.gocardless.com und folgen Sie uns auf Twitter @GoCardless.

Über IXOPAY:

IXOPAY ist eine Payment Orchestration Plattform, die unabhängiges, flexibles und globales payment processing ermöglicht. Als hoch-skalierbarer und PCI-DSS zertifizierter “Fintech Enabler”, erfüllt IXOPAY sowohl die Wünsche von großen Kunden, als auch jene von “White Label” Kunden, wie z.B. Payment Service Providern, Acquirern und unabhängiges Sales Organisations (ISOs). Die moderne, leicht erweiterbare Architektur bietet intelligente Routing- und Cascading-Funktionen sowie modernstes Risikomanagement, automatisierte Reconciliation und Settlement Funktionalitäten mit Plugin-basierten Integrationen von Acquirern, Payment Service Providern und alternativen Zahlungsmethoden (APMs).

IXOPAY ist Teil der 2001 gegründeten IXOLIT Group, die nationale und internationale eCommerce Kunden aus Wien, Österreich und Florida, USA betreut. Das inhabergeführte und finanzierte Unternehmen ist von einem zwei-köpfigen Team zu einem IT-Spezialisten mit über 80 Experten gewachsen, das innovative Lösungen und Produkte im Herzen von Wien entwickelt.

Weitere Informationen zu IXOPAY: https://www.ixopay.com