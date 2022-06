‘Instant Bank Pay’ bietet deutschen Unternehmen eine sofortige Zahlungsautorisierung beim Einzug von Zahlungen über das Bankkonto des Kunden. Die Alternative zu Kartenzahlungen baut auf den lange etablierten Zahlungspräferenzen der deutschen Verbraucher für Bankzahlungen auf.

Mit Verified Mandates führt das Fintech eine Funktion zur Betrugsbekämpfung ein, die Open Banking mit Lastschriftverfahren kombiniert, um Zahlungsbetrug zu verhindern, bevor er passiert.

Die Markteinführung erfolgt im Zuge der weiteren Umsetzung der Open-Banking-Pläne des Fintechs nach einer Series-G-Finanzierungsrunde, die die Expansion in Schlüsselmärkten wie Europa vorantreiben soll. Bis 2024 werden in Europa 64 Mio. aktive Nutzer von Open Banking prognostiziert.

London/München, 21. Juni 2022 --GoCardless, ein weltweit führendes Fintech für direkte Bankzahlungen, bietet mitInstant Bank Pay und Verified Mandates ab sofort zwei Open Banking Features in Deutschland an.

Einsatz von Instant Bank Pay

Instant Bank Pay ermöglicht es Unternehmen, sofortige und einmalige Konto-zu-Konto-Zahlungen von neuen und bestehenden Kunden anzunehmen und bietet weiter die Vorteile des Bankeinzugs für wiederkehrende Zahlungen.

Das Open Banking-Feature ist eine neue Art von Sofortzahlungen in Deutschland und bedient insbesondere einen akuten Bedarf von Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen: 88 % der Unternehmen in Deutschland mit diesem Geschäftsmodell erheben nach Untersuchungen von GoCardless zusätzliche Einmalzahlungen. Beispiele dafür sind die erste Zahlung beim Einrichten einer Lastschrift (etwa bei der Anmeldung für eine physische Abo-Box), der Kauf zusätzlicher Produkte oder Services, oder das Aufladen eines Kontos außerhalb des Zahlungsplans eines Kunden.

Obwohl der Bankeinzug in Deutschland präferiert wird – Verbraucher nennen ihn als beliebteste Zahlungsmethode für Abos, Haushaltsrechnungen und Ratenzahlungen – ist er nicht für Einmalzahlungen geeignet, weil er keine sofortige Sichtbarkeit der Zahlungsautorisierung bietet. Das bewegt viele Unternehmen dazu, auf Kartenzahlungen mit hohen Gebühren oder zeitraubende Überweisungen auszuweichen.

Vorteile von Instant Bank Pay für Händler:

Sofortige Zahlungsbestätigung mit hoher Wahrscheinlichkeit des Zahlungserfolgs.

Mehr Sicherheit bei der Zahlung, indem sich Zahler bei der Erstellung eines Mandats über ihre Kontodaten autorisieren, wird das Betrugsrisiko reduziert.

Ein globales Bankzahlungs-Netzwerk kombiniert den Bankeinzug intelligent mit Instant Bank Pay und gibt Unternehmen die Flexibilität, wiederkehrende und einmalige Zahlungen auf die für sie passendste Weise einzuziehen.

Geringere Kosten durch weniger Zeitaufwand für Administration und Abgleich sowie Einsparungen durch das Vermeiden von Kartenzahlungen.

Unternehmen können das Instant Bank Pay Feature in ihren Checkout-Prozess einbauen oder einfach eine Zahlungsanfrage mit einem Zahlungslink senden. Ähnlich wie bei einer Mobile-Wallet-Zahlung, sind Zahler nahtlos mit ihrer Bank verbunden und können mit nur wenigen Klicks ihre Zahlung direkt von ihrem Konto aus autorisieren.

Verified Mandates

Verified Mandates nutzt Open Banking zur automatischen und sofortigen Verifizierung von Kontoinformationen während ein Lastschriftmandat erstellt wird. So wird Zahlungsbetrug erheblich reduziert.

Das Risiko durch Zahlungsbetrug ist weit verbreitet, insbesondere bei B2C-Unternehmen, die eine große Anzahl von Transaktionen abwickeln. Mehr als ein Drittel der europäischen Unternehmen (35 %) zählt Betrug im Zahlungsverkehr zu den größten Bedrohungen für ihr Unternehmen, und in Deutschland gibt mehr als die Hälfte (53 %) der Händler an, dass sie bis zu 5 % ihres Jahresumsatzes durch Betrug verlieren.

Derzeit sind Unternehmen gezwungen, das Betrugsrisiko – und die damit verbundenen potenziellen Verluste – zu akzeptieren oder zusätzliche Betrugslösungen zu kaufen. Mit Verified Mandates bietet GoCardless Händlern eine einfache Möglichkeit, Betrug zu verhindern, bevor er passiert, ohne die Customer Journey zu beeinträchtigen.

Vorteile von Verified Mandates für Händler:

Integrierte Lösung: Der Verifizierungsprozess ist direkt in den Zahlungsfluss integriert und bedarf keiner zusätzlichen Lösung zur Betrugsprävention. Unternehmen können alles an einem Ort zu verwalten.

Nahtloser Checkout: Kunden werden automatisch mit ihrer Online-Banking-Plattform verbunden und mit nur wenigen Klicks vollständig verifiziert. Händler können so die Konversionsraten auf Kurs halten und gleichzeitig das Betrugsrisiko verringern.

Einnahmensicherung und geringer Verwaltungsaufwand: Die sofortige Verifizierung von Kunden spart Zeit und Geld. Bisher benötigt gut die Hälfte (51 %) der deutschen Händler zwischen zwei und fünf Arbeitstage, um betrügerische Zahlungen zu erkennen.

Alexandra Chiaramonti, General Manager Europa bei GoCardless sagt: „Open Banking wächst rasant, mit voraussichtlich 64 Millionen aktiven Nutzern in Europa bis 2024. Mit der Einführung von Instant Bank Pay und Verified Mandates ermöglichen wir es deutschen Händlern, der Zeit voraus zu sein. Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, diese neue Technologie zu nutzen, um große Probleme – von hohen Kartengebühren bis hin zu Zahlungsbetrug – zu bewältigen und gleichzeitig den Verbrauchern eine bevorzugte, sicherere und nahtlose Zahlungsmethode anzubieten.“

Die Einführung von Instant Bank Pay und Verified Mandates in Deutschland ist die jüngste Entwicklung der Open Banking Roadmap von GoCardless. Anfang dieses Jahres führte das Fintech-Unternehmen Verified Mandates bereits in Großbritannien ein und kündigte eine Vereinbarung samt Pilotprojekt für variable wiederkehrende Zahlungen (VRP) mit der NatWest Group an, zusätzlich zu seinem ersten VRP-Kunden Nude. GoCardless plant, sein VRP-Angebot nächsten Monat in UK sowie Instant Bank Pay und Verified Mandates in ganz Europa noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.

Wenn nicht anders angegeben, wurde die in dieser Pressemitteilung zitierte Studie von GoCardless durchgeführt und umfasst 300 Unternehmen in Deutschland. Die Umfrage wurde im Februar 2021 online durchgeführt.