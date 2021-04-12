Le taux d’endettement, sa définition et son calcul

Définition du ratio d’endettement

Le taux d’endettement – ou ratio d’endettement, ou encore « ratio gearing » – est un indicateur financier utilisé pour mesurer le niveau des dettes d’une entreprise par rapport à ses actifs, et l’exprimer en pourcentage. Pour y parvenir, il compare les capitaux propres de cette entreprise à ses dettes. On peut donc l’utiliser pour mesurer la solvabilité d’une entreprise.

Le ratio d’endettement est une donnée essentielle lorsque l’on veut obtenir une vision précise de la situation financière d’une entreprise et évaluer son indépendance financière.

Pourquoi calculer le taux d’endettement d’une entreprise ?

Le taux d’endettement permet d’obtenir de bonnes indications quant à la santé financière d’une entreprise.

Il intéresse tout particulièrement les banquiers, car il leur permet d’évaluer la solvabilité de l��’entreprise, et sa capacité à rembourser un prêt. Le jugement de la banque sera donc plus favorable si le ratio d’endettement est faible.

Le ratio d’endettement peut également représenter un critère important pour une entreprise souhaitant connaître le taux d’endettement d’une autre société afin de connaître sa solvabilité (s’il s’agit d’un nouveau client) ou pour savoir, par exemple, s’il peut être intéressant et rentable de la racheter.

Le taux d’endettement va donc permettre d’apprécier la dépendance financière d’une entreprise vis-à-vis des tiers, de calculer sa solvabilité, et également de comprendre sa structure financière, et de savoir avec précision comment elle est financée.

L’endettement se calcule à partir d’éléments figurant dans le bilan comptable.

Il existe trois formules permettant d’obtenir le taux d'endettement général d’une entreprise, son taux d'endettement financier ou son taux d'endettement net.

– Formule de calcul du taux d'endettement général :

Taux d’endettement général = total des dettes / capitaux propres

Capitaux propres : capital de l'entreprise, réserves issues de bénéfices réinvestis et résultat de l'exercice comptable précédent

– Formule de calcul du taux d'endettement financier

Taux d’endettement financier = dettes financières / capitaux propres

Dettes financières : emprunts, crédits bancaires, créances cédées non encore échues, avances de trésorerie…

– Formule de calcul du taux d'endettement net (le plus précis)

Taux d'endettement net = Dette nette / Capitaux propres

Dette nette : l’ensemble des dettes bancaires et financières (long terme et court terme), moins les liquidités, c'est-à-dire la trésorerie. Quant aux capitaux propres, ils figurent au passif du bilan.

Au-delà du simple chiffre, il convient de prendre en compte plusieurs paramètres, comme la dimension de l’entreprise, le secteur où s’exerce son activité, ses investissements…

– Taux d’endettement faible. C’est un indicateur de bonne santé financière. L’entreprise dispose d’une bonne marge de manœuvre pour emprunter si le besoin s’en fait sentir. En revanche, certains investisseurs risquent peut-être de considérer que ses investissements ne sont pas suffisants et que sa politique n’est pas suffisamment audacieuse.

– Taux d’endettement élevé (souvent considéré comme supérieur à 200 %). L’entreprise dépend beaucoup des financements extérieurs. Ses frais financiers fixes sont lourds, au détriment de la rentabilité, et sa marge de manœuvre est donc très réduite, car les partenaires financiers risquent de l’estimer peu solvable. Toutefois, un taux d’endettement élevé se justifie parfois par des investissements, des acquisitions importantes ou par le rachat d’une entreprise, mais cette situation ne peut être que temporaire.

De façon générale, un taux d’endettement idéal serait inférieur à 100 % ; dans ce cas, l’entreprise se finance au maximum avec 50 % de dettes financières, et n’est donc pas trop dépendante de ses créanciers.

Conclusion. Le taux d’endettement est un indicateur précieux car grâce à lui, on peut évaluer la capacité de l’entreprise à emprunter, ainsi que son mode de gestion. Il faut souligner que lorsqu’une entreprise a perdu son indépendance financière, elle perd également sa capacité à décider indépendamment de sa politique.

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