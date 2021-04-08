Qu’est-ce qu’un produit financier ?

Il existe une variété de produits financiers, il s’agit de placements rémunérés dans le domaine de la bourse et des marchés financiers. Ainsi, le rendement de ce type de placement peut être particulièrement avantageux, dans un contexte où il s’avère de moins de moins intéressant d’investir dans des produits d’épargne.

Il peut être particulièrement rentable d’investir dans des produits financiers, cependant, il est essentiel de choisir le bon produit et de prendre en considération les risques qui peuvent être engendrés.

Définition d’un produit financier

On définit un produit financier comme étant un placement qui génère des intérêts. Il peut s’agir ainsi d’un placement ou d’un investissement, qu’une entreprise effectuera avec sa trésorerie lors de l’exercice comptable. On trouve une variété de produits financiers, comme des obligations, actions, titres de créance, achats immobiliers…

Les différents types de produit financier

On retrouve plusieurs types de placements financiers comme :

Les actions : ce type de placement sont des titres de propriété d’une entreprise. Une action permet à son détenteur d’avoir une part dans le processus décisionnel interne de la société et la possibilité d’obtenir des dividendes.

Les obligations : ce type de placement financier est un emprunt réalisé par une entreprise. Toutefois, ce type de placement ne permet pas d’obtenir un droit de vote ou un dividende.

Il existe également à côté de ces placements classiques et populaires les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. (OPCVM)

Sicav : il s’agit d’une société d’investissement à capital variable. Les Sicav regroupent plusieurs investisseurs et proposent des placements, afin de faire fructifier les produits financiers. Cela se traduit par des investissements avec des risques qui sont limités.

FCP : il s’agit de fonds commun de placement qui regroupe des placements financiers. Les fonds communs de placement sont gérés par des sociétés spécialisées dans la gestion pour des particuliers, qui désirent diversifier leurs investissements.

Les produits dérivés

Les produits dérivés sont des placements financiers qui sont généralement risqués, mais peuvent avoir des rendements très élevés. On trouve plusieurs types de produits dérivés comme:

CFD

Options

Warrants

Futures

Turbos

Les CFD (Contract for difference), sont des placements financiers qui permettent de miser sur un actif sous-jacent, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il peut s’agir d’une paire de devises, un indice ou une action.

Le future est un contrat à terme qui consiste à acheter ou vendre une quantité précise d’un actif sous-jacent. Le prix du futur est déterminé à l’avance, ainsi que l’échéance. Cela permet d’anticiper toute évolution du cours de l’actif sous-jacent et permet de se prémunir des fluctuations du marché.

Le turbo permet à l’investisseur d’effectuer un placement sur un produit financier sans avoir à le détenir nécessairement. Lorsque l’investisseur estime que le cours de l’actif va évoluer à la hausse, il faudra acquérir un Turbo call. Cela permettra d’acquérir le sous-jacent à un autre moment pour un prix précis. A contrario, si l’investisseur estime que le cours du sous-jacent baissera, il faudra acquérir un turbo put.

On nomme Option ou warrant, la possibilité d’acheter ou vendre des actifs sur une période et un cours qui ont été déterminés à l’avance.

Quels sont les rendements pour les produits financiers ?

Les rendements diffèrent selon les placements financiers. Ainsi, le rendement sera plutôt faible pour les OPC monétaire et un peu plus important pour les obligations par exemple.

Il est possible d’avoir des rendements plus élevés comme le Forex, cependant les risques sont beaucoup plus élevés.

Avantages et inconvénients des placements financiers

Il existe une variété de produits financiers, ce qui permet de diversifier ses différents placements. Toutefois, pour plusieurs types de produits financiers, il est nécessaire d’étudier et analyser plusieurs éléments avant de se lancer. Également, il est nécessaire de prendre en considération le caractère risqué de ce type de placement.