Le chèque est un moyen de paiement en vigueur en France que l’on peut subdiviser en plusieurs catégories, il s’agit d’un type de paiement très populaire comme les espèces. Tout d’abord les chèques classiques qui sont utilisés dans la vie de tous les jours et pourront être émis sans provision. On dénombre également le chèque certifié qui apporte une réelle garantie, car celui-ci est déjà approvisionné à l’avance pour plusieurs jours. Sans oublier le chèque de banque.

Le chèque certifié est le moyen idéal pour tout créancier d’avoir une réelle garantie de disposer de la provision. Il s’agit d’un moyen de paiement qui devra être connu par tout entrepreneur qui effectue la prestation d’un service ou la vente d’un bien.

Définition du chèque certifié

Tout d’abord, il est essentiel de savoir en quoi consiste un chèque certifié, à travers une définition simple et concise. Le chèque certifié peut être défini comme étant un chèque où un établissement bancaire retranscrit le montant du chèque. La somme sera bloquée sur le compte du débiteur pendant une période de 8 jours.

Ce qui signifie que le chèque ne pourra pas être sans provision pendant une période de 8 jours.

Certaines mentions doivent en outre apparaître sur le chèque certifié comme :

Une mention qui doit indiquer que le montant est bloqué sur le compte

Le chèque certifié doit indiquer que la somme est bloquée pendant 8 jours

Signature du banquier de l’établissement bancaire émetteur

La banque doit mentionner la date de certification et la date à partir de laquelle le délai commence.

Les différences entre le chèque certifié et le chèque classique

Ce moyen de paiement se différencie du chèque classique, par rapport à la provision qui sera présente sur le compte bancaire du débiteur. Le chèque classique sera appelé « chèque en bois », lorsqu’il n’y a pas de provision sur le compte bancaire, contrairement au chèque certifié.

Le créancier pourra disposer de la somme correspondante sur le chèque certifié pendant une période de huit jours, car les sommes seront bloquées. Contrairement au chèque classique, les sommes seront bloquées, apportant une garantie supplémentaire au détenteur du chèque certifié.

Ainsi, le chèque certifié permet au débiteur d’être certain de pouvoir payer à l’entrepreneur la prestation du service ou la fourniture du bien. Ce qui permettra d’éviter de présenter un chèque sans provision, et de faire l’objet d’un signalement à la Banque de France.

La période de huit jours permet au créancier d’attribuer un délai pour pouvoir disposer de la somme et le déposer sur le compte professionnel.

A savoir que le chèque certifié est plus coûteux qu’un chèque classique, mais constitue un moyen de paiement beaucoup plus sécurisé à l’encontre du créancier.

Les avantages du chèque certifié

On définit le chèque certifié comme étant un moyen de paiement ponctuel. Il permet en outre au créancier d’avoir la garantie de pouvoir disposer des sommes qui seront précisées sur le chèque.

Le créancier aura également la garantie d’avoir la somme en sa possession pendant une période de 8 jours. Il aura ainsi la possibilité de déposer le chèque certifié sur une période de huit jours pour pouvoir disposer de la somme correspondante.

Ainsi, le chèque certifié permettra de faciliter les relations d’affaires pour un entrepreneur qui propose la vente d’un bien ou la prestation d’un service. Les différentes opérations relatives à ce moyen de paiement pourront être répertoriées sur un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

L’entrepreneur qui acceptera ce moyen de paiement sera un véritable filet de sécurité, qui lui permettra de ne pas être victime d’une escroquerie, comme un chèque en bois ou sans provision.

Les limites du chèque certifié

Le chèque certifié peut être contrefait comme les chèques de banque. Ils font beaucoup l’objet d’une falsification. Il faut également retenir que le chèque certifié deviendra un chèque classique, lorsque le délai de huit jours sera dépassé.

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