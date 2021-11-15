Choisir un prêt relais pour votre entreprise

Le prêt relais est conçu pour vous permettre d’acheter un nouveau bien immobilier avant d’en avoir vendu un autre.Ce mode de financement existe aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Comment fonctionne un prêt relais ? Quels sont les paramètres à prendre en compte pour bien choisir un prêt relais professionnel ? Vous trouverez les réponses ci-dessous.

La vente et l’achat d’un bien immobilier sont deux processus qui prennent souvent du temps. Aussi, lorsque vous souhaitez vendre un bien et en racheter un autre, il est souvent difficile de coordonner parfaitement toutes les opérations.

Cela pose particulièrement problème du côté du financement. En effet, il peut être difficile d’obtenir un prêt pour un second bien alors que vous avez de l’argent “bloqué” dans votre première propriété (d’autant plus si celle-ci est encore liée à un premier crédit immobilier). La solution consiste alors à souscrire un prêt relais professionnel.

Comment fonctionne le prêt relais ? Le prêt relais consiste à emprunter des fonds sur une courte période (en général moins de deux ans) avant d’avoir vendu le premier bien immobilier. L’emprunteur ne rembourse que les intérêts sur cet emprunt, mais pas le capital. Il n’y a donc aucun amortissement avec ce genre de prêt.

Le montant emprunté permet à l’entreprise d’acheter un nouveau bien. Il peut s’agir par exemple d’un fonds de commerce ou d’un rachat d’entreprise. Une fois que la première propriété est vendue, l’emprunteur peut rembourser le capital du prêt relais et ainsi solder l’emprunt.

Les paramètres pour choisir un prêt relais professionnel

Maintenant que vous savez comment marche un prêt relais, examinons quels sont les paramètres qui caractérisent l’emprunt. Vous pourrez ainsi mieux comparer les offres et choisir le bon prêt relais pour votre entreprise.

La durée d’un prêt relais

Comme mentionné plus haut, un prêt relais est un emprunt à court terme. L’emprunt ne peut donc pas dépasser 2 ans. Si le bien n’est pas vendu avant l’échéance du prêt relais, la banque peut exiger le remboursement ou proposer des conditions pour reconduire l’emprunt.

Le montant du prêt relais

Le montant accordé dans le cadre d’un prêt relais dépend de la valeur du bien à vendre. En effet, c’est cette propriété qui sert de garantie à la banque car c’est la vente qui servira au remboursement du prêt.

Par ailleurs, sachez que le prêt ne couvre pas la totalité de la valeur de la propriété à vendre. En général, les banques acceptent de vous prêter entre 50 % et 80 % de la valeur du bien. Ainsi, même si vous ne parvenez pas à vendre au prix espéré, vous devriez obtenir assez pour rembourser le prêt relais.

Le mode de remboursement d’un prêt relais

Pendant la durée du prêt, il existe deux modes de remboursement :

L’emprunteur ne rembourse que les intérêts et l’assurance ;

L’emprunteur ne paie rien. Le montant des intérêts et de l’assurance s’ajoutent au capital et sont remboursés lors de la vente du bien.

Le taux du crédit relais

Comme pour tout crédit, le taux d’emprunt est une caractéristique essentielle. En effet, le taux appliqué défini quel est le coût du prêt relais.

Lorsque vous faites des simulations de prêt relais, vérifiez que vous comparez des taux équivalents, c’est-à-dire qui incluent tous les frais liés au prêt (assurance, frais de dossier, etc.).

Les différentes formules de prêt relais

Enfin, vous devez également être familier avec les différentes formules de prêt relais avant de faire votre choix. On distingue 3 formules principales :

Le prêt relais sec. L’emprunteur rembourse les intérêts durant la durée du prêt, puis il solde le capital en une seule fois à l’échéance.

Le prêt relais avec un prêt amortissable classique. Si vous souhaitez acheter un bien d’une valeur supérieure à celui que vous vendez, vous devez accompagner votre prêt relais d’un prêt amortissable classique. Chaque mois, vous remboursez les intérêts du prêt relais ainsi que les échéances complètes (intérêts + capital) du prêt amortissable.

Le prêt relais avec franchise totale. Une période de franchise est définie (jusqu’à 12 mois). Pendant cette période, vous ne payez rien. Les intérêts de la première année sont à rembourser en une fois à la fin de la période de franchise. A partir du 13ème mois, vous remboursez les intérêts majorés des intérêts cumulés de la première année.

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