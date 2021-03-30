Différences entre l’Actif Circulant et l’Actif Immobilisé

Plusieurs indicateurs permettent de mesurer l’activité d’une entreprise comme l’actif circulant, qui fait état de la gestion interne d’une entreprise. Cet indicateur permet de mesurer la bonne ou mauvaise gestion d’une entreprise et est à prendre en considération pour être en mesure d’avoir un aperçu de sa société.

Un autre indicateur permet de mesurer la bonne gestion d’une entreprise qui est l’actif immobilisé. Ces deux indicateurs composent l’actif d’une entreprise qui correspond à tout ce qu’une société possède que ce soit des brevets, créances, fonds de commerce…

Définition de l’actif circulant

L’actif circulant est une rubrique du bilan comptable qui désigne l’ensemble des éléments qui ne sont pas supposés demeurer durablement au sein d'une entreprise. On peut citer par exemple, les stocks, les créances. Cet indicateur est constitué de plusieurs éléments comme les stocks, les charges et les créances clients.

Cet indicateur est constitué de trois éléments :

Les stocks : il s’agit de l’ensemble des marchandises achetées ou créées par la société qui sont destinées à la vente ou la consommation à des fins de production.

Les charges constatées à l’avance : il s’agit d’un élément constitutif de l’actif circulant, qui désigne les achats de biens ou de services dont la fourniture aura lieu au prochain exercice. On peut citer par exemple un prestataire qui répare une machine défectueuse de l’entreprise dont la prestation sera reportée sur les charges de l’exercice suivant.

Les créances clients : il s’agit des sommes devant être payés par l’entreprise.

Quelle est l’utilité de l’actif circulant ?

Cet indicateur permet d’évaluer le patrimoine d’une entreprise et plusieurs variables :- Les besoins de financement de l’entreprise à court terme pour acheter des stocks, déterminer les délais de paiement de ses différents clients à travers l’actif circulant d’exploitation et hors exploitation. - L’actif circulant permet de calculer différents ratios comme les liquidités à travers le ratio de liquidité générale ou révéler de potentielles difficultés d’ordres financiers à travers le ratio de financement de l’actif circulant. - Évolution de l’actif : cet indicateur permet de faire état des stocks, des charges constatées l’avance, des créances client, afin de pouvoir déterminer si l’entreprise dispose de capacités d’autofinancement suffisantes.

Définition de l’actif immobilisé

Cet indicateur désigne les biens qui devront être conservés au sein de l’entreprise et qui permettront à l’entreprise d’obtenir un certain nombre d’avantages économiques. L’actif immobilisé comprend plusieurs catégories comme l’actif immobilisé corporel, l’actif immobilisé incorporel et l’actif immobilisé financier.

Les différents éléments de l’actif immobilisé

Cet indicateur est constitué de plusieurs éléments évoqués ci-dessus comme :

L’actif immobilisé corporel : il s’agit d’un bien de nature non-monétaire physique. L’actif immobilisé corporel comprend notamment l’outillage, le mobilier, le matériel industriel

L’actif immobilisé incorporel : il s’agit d’un bien monétaire sans dimension physique. On peut citer dans cette rubrique les brevets, le fonds de commerce, le site internet, la marque...

L’actif immobilisé financier : il peut s’agir d’une action, obligation, capital social, un prêt… Tout ce qui constitue une transaction financière qui devra être conservée dans l’entreprise.

Quelle est l’utilité de l’actif immobilisé ?

L’actif immobilisé sera particulièrement utile pour les entreprises de production, mais peu utile pour les prestataires de services comme les prestataires informatiques par exemple. Le calcul du fonds de roulement net global (FNRG) sera un ratio particulièrement utile, qui est un ratio permettant de juger de la situation financière d’une entreprise. Ce ratio sera un élément fort utile au sein de la rubrique actif immobilisée. D’autres ratios pourront être déterminés comme le taux d’usure qui permet de calculer le degré d’usure de l’outil de production d’une entreprise ou le financement des immobilisations, qui permettra de déterminer les ressources durables d’une société.Ces différents ratios pourront être calculés à travers un logiciel comptable comme celui de l’entreprise l’entreprise Sage.