Des paiements fiables

Trustup est une plateforme de gestion tout-en-un destinée aux professionnels du secteur du bâtiment. Devis, facturation, gestion du personnel, suivi de rentabilité et création de sites Web figurent parmi les outils et services proposés. Une plateforme en ligne permet également de mettre en relation les professionnels avec des clients finaux ayant besoin de leurs compétences.

« Nous sommes une solution tout-en-un qui aide les artisans à gérer leur activité et à trouver de nouveaux chantiers », déclare Gilles Hardy, directeur financier chez Trustup. « Rajouter des tâches administratives est la dernière chose dont nos clients ont besoin. Donc, si nous voulons être payés à temps, nous devons simplifier au maximum le paiement. »

Pour proposer une facturation automatisée et des prélèvements SEPA avec une dimension professionnelle, Trustup utilise GoCardless intégré avec la plateforme de gestion des abonnements Chargebee. « De cette manière, le paiement est une chose en moins à gérer pour les clients », déclare Gilles.

Paiements manuels = paiements tardifs

Trustup permet à ses clients de régler leurs factures par virement bancaire manuel ou par prélèvement avec GoCardless. Mais pour Gilles, l’association de clients très occupés et de virements bancaires manuels aboutit inévitablement à des paiements tardifs.

« Prélever des paiements manuellement a toujours été compliqué », précise-t-il.

Il existe un relation directe entre paiements tardifs et virements manuels. Ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas payer, mais parce qu’ils sont vraiment débordés.

Avant GoCardless, Trustup utilisait une autre solution de paiement SEPA. Mais lorsque le taux de réussite des paiements a commencé à baisser, Trustup a su qu’un changement s’imposait.

« Le taux de réussite des paiements ne faisait qu’empirer et la trésorerie en souffrait. Toutefois, l’ancien prestataire était incapable de fournir des données permettant d’expliquer cela », souligne Gilles. « Et pour couronner le tout, ce prestataire nous facturait presque neuf euros par retard de paiement. Sur une année, cela représentait une somme conséquente et nos clients n’appréciaient pas de se voir répercuter ces frais. »

Un taux de réussite des paiements multiplié par 3

Gilles a été impressionné par la confiance affichée de GoCardless à pouvoir améliorer le taux de réussite du précédent prestataire — et il n’a pas été déçu.

« Notre taux de réussite avec GoCardless a été multiplié par trois et l’impact a été étonnamment rapide, quasi instantané », déclare-t-il. « Et lorsqu’un paiement échoue, le coût est neuf fois plus bas. En fait, il est proche de zéro. »

Les fonds arrivent également deux fois plus vite sur le compte bancaire, ce qui a permis d’accélérer significativement la trésorerie de la société. « GoCardless verse les paiements quotidiennement et les fonds nous parviennent donc plus rapidement », ajoute Gilles. « Nos délais de recouvrement ont été divisés par deux, passant de 15 à 7 jours. »

Une augmentation de la quantité et de la qualité des données

Désormais, les échecs de paiement sont non seulement moins fréquents et moins coûteux, mais GoCardless fournit également davantage d’informations sur les raisons de ces échecs. Ces informations permettent à Gilles d’améliorer son offre.

« GoCardless nous fournit une mine de données sur les échecs de paiement. Et grâce à l’intégration directe, nous pouvons les consulter dans Chargebee », précise Gilles.

« En tant que directeur financier, pouvoir visualiser et identifier sur une même plateforme toutes les variations qui nécessitent une analyse représente un atout majeur. Ainsi nous pouvons constamment optimiser nos opérations de trésorerie. »

Conçu pour la réussite

Notre responsable du succès client dédié de Trustup a géré la mise en place et continue d’être une source précieuse d’informations.

« Changer de solution de paiement comporte toujours des risques, mais le processus a été professionnel de bout en bout », souligne Gilles.

Notre responsable du succès client nous a fourni une planification claire pour la migration progressive des mandats clients. Et tout au long du processus, j’ai pu constater à quel point notre succès et notre satisfaction étaient importants pour l’équipe de GoCardless.

« L’équipe a toujours été réactive et elle nous a aidés à apporter quelques ajustements à nos processus pour que le taux de réussite des paiements reste élevé. Par exemple, leur suggestion concernant l’affichage du nom de notre société sur les relevés bancaires des clients a considérablement réduit la probabilité qu’ils annulent leur mandat. »

Une solution conçue pour évoluer

La plupart des clients de Trustup utilisent désormais GoCardless et Gilles souhaite augmenter ce chiffre étant donné la corrélation entre les paiements manuels et les paiements tardifs.

« 80 % de nos clients paient avec GoCardless et nous demandons désormais à nos commerciaux d’encourager les nouveaux clients à opter pour GoCardless dès le début », déclare-t-il. « Cela représentera un atout considérable à mesure que nous grandissons. Nous avons pour objectif de nous développer en Europe, et comme GoCardless est conçu pour évoluer selon nos besoins, nous savons que cela sera essentiel pour notre avenir . Je recommande GoCardless à toute société en pleine expansion. »