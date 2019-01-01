Réussite Optimisée

L’offre Réussite Client Optimisée comprend un accès personnalisé à votre Responsable de la réussite client, qui sera votre point de contact dédié tout au long de votre parcours avec GoCardless. Nous utiliserons notre expertise sectorielle pour vous aider à développer vos meilleures pratiques, et nous serons à vos côtés tout au long de ce parcours pour vous guider grâce à des formations et à l’optimisation des processus. Les services inclus dans l’offre Réussite Client Optimisée comprennent, entre autres :