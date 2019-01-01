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ASSISTANCE ET SERVICES

Réussite Optimisée

Des conseils d’experts à chaque étape.

Normes de service et prestations

Les services Réussite Client Optimisée

L’offre Réussite Client Optimisée comprend un accès personnalisé à votre Responsable de la réussite client, qui sera votre point de contact dédié tout au long de votre parcours avec GoCardless. Nous utiliserons notre expertise sectorielle pour vous aider à développer vos meilleures pratiques, et nous serons à vos côtés tout au long de ce parcours pour vous guider grâce à des formations et à l’optimisation des processus. Les services inclus dans l’offre Réussite Client Optimisée comprennent, entre autres :

L’assistance avant-vente

Un appel téléphonique de planification initiale pour s’assurer que vous partez du bon pied.

L’orientation et l’implémentation

Une assistance et des conseils d’experts pour garantir la réussite de votre mise en œuvre sans perturber le traitement de vos paiements existants, ainsi qu’une formation sur les services de paiement de compte à compte.

Une assistance produit dédiée

Une assistance dédiée disponible 24/5, et des temps de réponse plus rapides.

Une orientation stratégique

Des examens stratégiques réguliers des comptes, au moins tous les ans, avec votre Responsable de la réussite client.

L’engagement permanent

Des conseils stratégiques et opérationnels lors du développement vers de nouvelles régions et/ou la mise en place de nouvelles unités commerciales, ainsi que des suggestions de produits et de meilleures pratiques.

Ils veulent vraiment comprendre comment fonctionne Plum en profondeur pour voir ce que GoCardless peut apporter au produit et comment nous pouvons travailler et nous développer ensemble de la meilleure façon possible.

Elise Nunn, Responsable des opérations, Plum

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Base de connaissances

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Envoyez un e-mail à help@gocardless.com ou recherchez nos numéros de téléphone locaux dans le Service client en ligne

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Conditions d’utilisation

Définition des niveaux de service

Services non compris

1). Les questions relatives à la vérification des comptes, à la conformité, à la fraude, au crédit, aux cas d’utilisation ou aux ventes ne font pas partie des attributions de l’assistance clientèle et seront traitées en dehors des niveaux de service ci-dessus.

2). Les demandes des payeurs (ceux qui paient une organisation via GoCardless) ne sont pas couvertes par les niveaux de service ci-dessus et reçoivent un temps de réponse standard de 18 heures ouvrables.

3). L’assistance téléphonique est disponible en anglais uniquement.

4). Les temps de réponse de l’assistance par e-mail sont limités aux adresses électroniques utilisant votre domaine professionnel uniquement.

Mettre à niveau vers l’offre Optimisée

Contactez-nous

Pour en savoir plus sur la mise à niveau vers une offre Réussite Optimisée, veuillez nous contacter et nous serons ravis de discuter avec vous des options disponibles.

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+33 1 89 96 19 11

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+33 1 70 37 71 23

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.