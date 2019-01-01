Réussite Optimisée

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ASSISTANCE ET SERVICES
Des conseils d’experts à chaque étape.
L’offre Réussite Client Optimisée comprend un accès personnalisé à votre Responsable de la réussite client, qui sera votre point de contact dédié tout au long de votre parcours avec GoCardless. Nous utiliserons notre expertise sectorielle pour vous aider à développer vos meilleures pratiques, et nous serons à vos côtés tout au long de ce parcours pour vous guider grâce à des formations et à l’optimisation des processus. Les services inclus dans l’offre Réussite Client Optimisée comprennent, entre autres :
Un appel téléphonique de planification initiale pour s’assurer que vous partez du bon pied.
Une assistance et des conseils d’experts pour garantir la réussite de votre mise en œuvre sans perturber le traitement de vos paiements existants, ainsi qu’une formation sur les services de paiement de compte à compte.
Une assistance dédiée disponible 24/5, et des temps de réponse plus rapides.
Des examens stratégiques réguliers des comptes, au moins tous les ans, avec votre Responsable de la réussite client.
Des conseils stratégiques et opérationnels lors du développement vers de nouvelles régions et/ou la mise en place de nouvelles unités commerciales, ainsi que des suggestions de produits et de meilleures pratiques.
Ils veulent vraiment comprendre comment fonctionne Plum en profondeur pour voir ce que GoCardless peut apporter au produit et comment nous pouvons travailler et nous développer ensemble de la meilleure façon possible.
Elise Nunn, Responsable des opérations, Plum
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1). Les questions relatives à la vérification des comptes, à la conformité, à la fraude, au crédit, aux cas d’utilisation ou aux ventes ne font pas partie des attributions de l’assistance clientèle et seront traitées en dehors des niveaux de service ci-dessus.
2). Les demandes des payeurs (ceux qui paient une organisation via GoCardless) ne sont pas couvertes par les niveaux de service ci-dessus et reçoivent un temps de réponse standard de 18 heures ouvrables.
3). L’assistance téléphonique est disponible en anglais uniquement.
4). Les temps de réponse de l’assistance par e-mail sont limités aux adresses électroniques utilisant votre domaine professionnel uniquement.
Pour en savoir plus sur la mise à niveau vers une offre Réussite Optimisée, veuillez nous contacter et nous serons ravis de discuter avec vous des options disponibles.