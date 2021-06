10 estrategias para mejorar el ratio de conversión de tu página de pagos

La tasa de conversión de la página de pagos hace referencia al porcentaje de personas a las que se les ha preguntado si querían pagar sus compras y realmente lo han hecho. Cuando hacemos cobros online habitualmente el ratio de conversión ronda el 32%. Esto significa que de cada 100 personas que llega a la página de pago, 68 se irán sin realmente hacer la compra.

¿Cuánto podrían incrementarse tus ingresos si pudieras captar más de esas ventas? Para ayudarte, hemos elaborado una lista de 10 sencillas estrategias que pueden mejorar tu ratio de conversión:

1. Página de pagos única

Los clientes no toleran una web que tarde mucho tiempo en cargarse, especialmente en tablets o smartphones. Si tu proceso de pago tiene varios pasos o es muy lenta porque les rediriges a otra plataforma de pago, pueden decidir no completar el pago.

En España, el 34%* de los clientes no terminaron el proceso de compra por problemas técnicos. Hacer más sencillo el proceso es posible si se limita el número de clics entre la elección del producto o servicio y la confirmación de la compra. Si puedes, intenta utilizar una única página de pagos (aunque si la página está llena de campos a completar, puedes asustar a los clientes).

2. Sólo pregunta por la información que necesitas

Reúne todos los detalles que requiere el proceso de una orden pero simplifica el proceso marcando claramente los campos que son esenciales completar y los que son opcionales. Si se necesita completar la información – como el número de teléfono o el de la tarjeta de crédito – pon un ejemplo.

3. Completa la información cuando sea posible

Los clientes no estarán contentos si tienen que completar la misma información dos veces. Si te han facilitado información en un paso previo del proceso, no se la vuelvas a pedir otra vez. Si tus páginas de pagos están en otra web que requiere la misma información, automáticamente autocompleta los campos que sean posibles para no molestarles más de lo necesario.

4. Reduce el registro forzoso o la creación de cuenta

La gente puede no querer hacerse una cuenta para hacer una compra, especialmente si es una única compra. Permíteles saltarse un paso y hacer un pedido sin registrarse o usando una cuenta de invitado. Si no puedes hacerlo (o si a la web a la que te redirige necesita registro) trata de eliminar cualquier mención de registro y recolección de datos como parte del proceso de pago o añade una línea de soporte explicando por qué deben registrarse.

5. Muestra el proceso de pago

Sé claro mostrando a los clientes en qué punto del proceso de pago se encuentran y cuantos pasos tienen antes de completar su compra. Una manera de hacer esto es teniendo una barra de progreso en la parte superior de la página de pagos, que muestre el estado del proceso y el punto en el que se encuentra el cliente.

6. Haz llamadas a la acción claras

La perfecta llamada a la acción debe ser encontrada utilizando un proceso de testeo de color, emplazamiento, talla, etc. Cualquiera que elijas, asegúrate que tus clientes saben exactamente cuál es el siguiente paso ya que no quieren perder el tiempo sobre lo que hay que hacer.

7. Mensajería de seguridad display

Si estás realizando cobros online, los clientes necesitan poder confiar en ti para facilitarte su información de pago. Si un sitio web da la sensación de que falta seguridad o requiere excesivos controles, los clientes no completarán su pago.

Tener una dirección real, número de teléfono y un mensaje de seguridad como una pasarela de pago, certificados SSL o distintivos de cualquier asociación mejorará la confianza del comprador. Si utilizas un proveedor de pago trata de encontrar uno de confianza como PayPal o con autorización del Banco de España como GoCardless.

8. Mantén un branding constante

Si para el pago de las compras redireccionas a otro site, haces que la página de pago sea significativamente diferente a la tuya y los clientes pueden sentir que no están pagando a la empresa que ellos quieren. El 24%* de los españoles asegura que abandonaron su compra porque el site no les inspiraba confianza.

Con GoCardless, las páginas de pago pueden ser configuradas con tu logo y color. Esto puede ayudar a los clientes, al menos, a sentir que están en tu página y por tanto, a mantener tu negocio y tu marca en sus mentes.

9. Ofrece una comunicación clara y sencilla

Construir una relación de confianza con los clientes supone estar dispuesto a comunicarse con ello por una gran variedad de vías, como pueden ser el teléfono, email, LiveChat o través de tu blog. A las personas les gusta sentir que pueden hablar con una persona real si tienen un problema.

10. Ofrecer una alternativa de pago

El 29%* de los españoles abandona su compra porque la forma de pago no les conviene. No todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, y aquellos que la tienen no siempre quieren usarla, por lo que debes pensar en ofrecer otras opciones de pago alternativos que se ajusten a los clientes, por ejemplo, PayPal o Domiciliación Bancaria.

¿Cuál es tu estrategia favorita para la conversión de pago? ¿Has visto alguna página de pago que utilice estrategias brillantes o que éstas sean tan prácticas y fluidas que te encantaría volver a utilizarla otra vez? Comparte tu historia y continúa la conversación en Twitter.

*Estudio “El comportamiento de compra y las expectativas del internauta español” por The Cocktail Analysis e iAdvize 2015.