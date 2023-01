Cobrar cheque a nombre de empresa

Un cheque es un documento firmado por el dueño de una cuenta bancaria que permite al destinatario disponer de una cantidad de dinero, a través de un adeudo directo a su cuenta.

Si eres un profesional y te están pagando por un servicio, tu cliente podría haber emitido el cheque poniendo a tu empresa como beneficiaria.

En este artículo, te explicamos cómo cobrar un cheque de empresa y si puedes cambiar un cheque para que esté a tu nombre.

Cómo cobrar un cheque de empresa

Si te estás preguntando si se puede cobrar un cheque a nombre de una empresa, la respuesta es sí, pero solo si el emisor también lo hizo a tu nombre o si gestionas tu negocio bajo tu propio nombre.

Hay dos riesgos a los que se enfrentan los bancos a la hora de cambiar cheques hechos a nombre de una empresa. El primer problema es que el cobro de cheques es uno de los métodos utilizados por algunas empresas para evadir impuestos.

En segundo lugar, puede que la empresa tenga diferentes propietarios y firmantes, por lo que el banco podría tener dificultades a la hora de establecer si la persona que acude tiene el derecho a cobrar un cheque a nombre de una empresa.

Si la tuya es una empresa unipersonal, entonces estará bajo tu propio número de seguro social porque tú y el negocio sois una sola identidad a la hora de pagar impuestos. Tu banco te puede permitir cobrar un cheque a nombre de una empresa si el negocio está registrado bajo tu propio nombre. Sin embargo, si utilizas un nombre ficticio, el banco puede negarse porque, en general, los bancos no permiten que los cajeros cobren cheques a nombre de las empresas.

Entonces, ¿cómo se cobra el cheque a nombre de una empresa?

Hay dos opciones. La primera es depositar el cheque o pedirle al emisor que escriba uno nuevo. Si eliges depositarlo en tu cuenta de negocios, el banco puede retenerlo por un periodo de 2 a 9 días hábiles, dependiendo de la cantidad del cheque y de tu historial crediticio. Si el banco no lo retiene, entonces podrás disponer de él el siguiente día hábil.

