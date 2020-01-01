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Ein genauer Blick darauf, wie Energieversorger die Art und Weise, wie sie Zahlungen einziehen, stetig verändert haben, um Kosten zu senken und die Ergebnisse zu verbessern.
Ein Leitfaden für Subscription-Unternehmen
GoCardless beleuchtet die Vorteile der SEPA-Lastschrift für Unternehmen
Was ist Strong Customer Authentication (SCA) und was bedeutet es für Händler in Europa?
Was ist Kunden bei Online-Einkäufen wichtiger: Sicherheit oder Komfort? Wir haben 4.000 Personen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien zu ihrer Einstellung zu den kommenden Änderung der SCA befragt – mit eindeutigen Ergebnissen
Finden Sie heraus, ob Ihre derzeitige, selbst verwaltete Lastschriftlösung den sich ändernden Anforderungen Ihrer Kunden in den nächsten Jahren gewachsen ist. Und was Sie schon jetzt tun können.
Die Zahlung ist für Ihre Kunden der letzte Schritt einer komplexen Reise – und hat großen Einfluss auf die Konversion. Wir haben in Zusammenarbeit mit YouGov 12.785 Verbraucher über ihre Zahlungspräferenzen befragt – mit überraschenden Ergebnissen!
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Rund 3% aller Lastschrifteinzüge scheitern. Das kann Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Sehen Sie sich unser Webinar an und erfahren Sie, wie Rücklastschriften entstehen und wie Sie sie verhindern können.
Wie wirkt sich das Lastschriftverfahren auf die Zahlen aus, die Sie am meisten interessieren? Finden Sie es heraus! Wir erklären Ihnen den Zusammenhang zwischen dem Lastschriftverfahren und den drei wichtigsten Kennzahlen für Abonnements.
Überweisungen sind bei Geschäftstransaktionen immer noch die meistgenutzte Zahlungsmethode. Ist es an der Zeit das zu ändern?
Alle Zahlungsmethoden fallen entweder in die Kategorie der „Push-“ oder der „Pull-Zahlungen“. Aber was ist der Unterschied der beiden Zahlungsmethoden? Und was hat das mit Ihrem Cashflow zu tun?
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Für die Lastschrift von GoCardless gilt die SCA derzeit nicht. Das liegt daran, dass Zahlungen über GoCardless durch den Zahlungsempfänger ausgelöst und Einzugsermächtigungen ohne direkte Interaktion des Zahlers mit seiner Bank eingerichtet werden.
Mit einer Reihe unterschiedlicher Zahlungsgewohnheiten, länderspezifischer Terminologie und einer Auswahl von 24 verschiedenen Sprachen kann der Schritt ins europäische Ausland etwas abschreckend wirken.
SaaS-Unternehmen stoßen in Sachen Zahlungsabwicklung auf eine Vielzahl von Hürden. Vom effizienten Management fehlgeschlagener Zahlungen bis hin zur reibungslosen Zahlungsabwicklung über verschiedene Geräte hinweg – Herausforderungen lauern an jeder Ecke.