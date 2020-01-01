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Energieanbieter und der digitale Wandel: Ein Blick ins Vereinigte Königreich
Energieanbieter und der digitale Wandel: Ein Blick ins Vereinigte Königreich

Ein genauer Blick darauf, wie Energieversorger die Art und Weise, wie sie Zahlungen einziehen, stetig verändert haben, um Kosten zu senken und die Ergebnisse zu verbessern.

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Tipps & Tricks für die Optimierung Ihrer Zahlungsseite
Tipps & Tricks für die Optimierung Ihrer Zahlungsseite

Ein Leitfaden für Subscription-Unternehmen

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Welche Vorteile bietet eine Zahlung per Lastschrift?
Welche Vorteile bietet eine Zahlung per Lastschrift?

GoCardless beleuchtet die Vorteile der SEPA-Lastschrift für Unternehmen

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Was ist Strong Customer Authentication (SCA)? (in 2 Minuten)
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Was ist Strong Customer Authentication (SCA) und was bedeutet es für Händler in Europa?

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Sicherheit vs. Komfort beim Bezahlen: Was ist für Kunden beim Online-Einkauf am wichtigsten?
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Was ist Kunden bei Online-Einkäufen wichtiger: Sicherheit oder Komfort? Wir haben 4.000 Personen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien zu ihrer Einstellung zu den kommenden Änderung der SCA befragt – mit eindeutigen Ergebnissen

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Die versteckten Gefahren einer selbst verwalteten Lastschriftlösung
Die versteckten Gefahren einer selbst verwalteten Lastschriftlösung

Finden Sie heraus, ob Ihre derzeitige, selbst verwaltete Lastschriftlösung den sich ändernden Anforderungen Ihrer Kunden in den nächsten Jahren gewachsen ist. Und was Sie schon jetzt tun können.

Lesezeit 5 min.
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Zahlungspräferenzen fur wiederkehrende Käufe: Die Umfrage 2019
Zahlungspräferenzen fur wiederkehrende Käufe: Die Umfrage 2019

Die Zahlung ist für Ihre Kunden der letzte Schritt einer komplexen Reise – und hat großen Einfluss auf die Konversion. Wir haben in Zusammenarbeit mit YouGov 12.785 Verbraucher über ihre Zahlungspräferenzen befragt – mit überraschenden Ergebnissen!

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On-Demand Webinar: Die optimale Lastschrift - Checkliste für digitale Unternehmen
On-Demand Webinar: Die optimale Lastschrift - Checkliste für digitale Unternehmen

Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, was eine digitale, API-basierte Lastschriftlösung können sollte.

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[On-Demand Webinar] Goodbye fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+
[On-Demand Webinar] Goodbye fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+

Rund 3% aller Lastschrifteinzüge scheitern. Das kann Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Sehen Sie sich unser Webinar an und erfahren Sie, wie Rücklastschriften entstehen und wie Sie sie verhindern können.

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Wie das Lastschriftverfahren wichtige Kennzahlen steuern kann
Wie das Lastschriftverfahren wichtige Kennzahlen steuern kann

Wie wirkt sich das Lastschriftverfahren auf die Zahlen aus, die Sie am meisten interessieren? Finden Sie es heraus! Wir erklären Ihnen den Zusammenhang zwischen dem Lastschriftverfahren und den drei wichtigsten Kennzahlen für Abonnements.

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Wachsende Unternehmen sollten Banküberweisungen vermeiden.
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Überweisungen sind bei Geschäftstransaktionen immer noch die meistgenutzte Zahlungsmethode. Ist es an der Zeit das zu ändern?

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Push- vs. Pull-Zahlungen einfach erklärt.
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Alle Zahlungsmethoden fallen entweder in die Kategorie der „Push-“ oder der „Pull-Zahlungen“. Aber was ist der Unterschied der beiden Zahlungsmethoden? Und was hat das mit Ihrem Cashflow zu tun?

Lesezeit 1 min.
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On-Demand Webinar: Zahlungen international per Lastschrift einziehen
On-Demand Webinar: Zahlungen international per Lastschrift einziehen

Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, wie Sie Zahlungen auch außerhalb Deutschlands in Ländern wie dem restlichen SEPA-Raum, Großbritannien, Skandinavien, Australien, Kanada und bald auch in den USA per Lastschrift einziehen können.

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SCA: So wirkt sich die neue europäische Richtlinie über Zahlungsdienste (PSD2) auf Abonnement-Unternehmen aus
SCA: So wirkt sich die neue europäische Richtlinie über Zahlungsdienste (PSD2) auf Abonnement-Unternehmen aus

Für die Lastschrift von GoCardless gilt die SCA derzeit nicht. Das liegt daran, dass Zahlungen über GoCardless durch den Zahlungsempfänger ausgelöst und Einzugsermächtigungen ohne direkte Interaktion des Zahlers mit seiner Bank eingerichtet werden.

Lesezeit 3 min.
Zahlungen
Rechnungen europaweit einziehen - eine Einführung
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Mit einer Reihe unterschiedlicher Zahlungsgewohnheiten, länderspezifischer Terminologie und einer Auswahl von 24 verschiedenen Sprachen kann der Schritt ins europäische Ausland etwas abschreckend wirken.

Lesezeit 2 min.
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Vor diesen Hindernissen steht die SaaS-Branche bei der Zahlungsabwicklung
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SaaS-Unternehmen stoßen in Sachen Zahlungsabwicklung auf eine Vielzahl von Hürden. Vom effizienten Management fehlgeschlagener Zahlungen bis hin zur reibungslosen Zahlungsabwicklung über verschiedene Geräte hinweg – Herausforderungen lauern an jeder Ecke.

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.