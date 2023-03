Social Commerce verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kunden erreichen und ihren Umsatz steigern. Indem sie ihre Produkte auf Social-Media-Plattformen zur Verfügung stellen, können Unternehmen ihren Kundenstamm erweitern und potenzielle Kunden erreichen, zu denen sie vorher keinen Zugang gehabt hätten. Social Shopping wird schnell zur Norm, denn die Umsätze im eCommerce werden in den nächsten drei Jahren schätzungsweise um über 100 % auf 1,6 Billionen Dollar steigen. Dies bietet Unternehmen aller Größenordnungen eine noch nie dagewesene Gelegenheit, von diesem wachsenden Trend zu profitieren und ihre Einnahmequellen zu erweitern.

Social Commerce und Social Shopping

Social Commerce ist eine Kombination aus E-Commerce und sozialen Medien, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Produkte in Form von einkaufbaren Inhalten in beliebten sozialen Netzwerken zu bewerben. Nutzer sozialer Medien können ganz einfach durch Produktkategorien blättern, detaillierte Beschreibungen und Bilder ansehen, Artikel in den Warenkorb oder auf die Wunschliste legen und die Kasse abschließen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Social Commerce bietet Käufern nicht nur eine effiziente Möglichkeit, Einkäufe zu tätigen, sondern gibt Händlern auch ein leistungsstarkes Instrument zur Steigerung ihrer Sichtbarkeit an die Hand. Unternehmen können ihre Produkte auf verschiedenen Kanälen wie Instagram, Facebook, Pinterest usw. auf ansprechende Weise präsentieren und so mit minimalem Aufwand ein viel größeres Publikum mit neuen Business-Ideen erreichen. Social Commerce ermöglicht es Unternehmen auch, das Verbraucherverhalten zu verfolgen und wertvolle Einblicke in die Vorlieben und das Kaufverhalten der Kunden zu gewinnen.

Social Commerce vs. eCommerce vs. Social Shopping: Was ist der Unterschied?

Soziale Medien sind zu einem wichtigen Teil unseres Lebens und unseres Einkaufserlebnisses geworden. Bei so vielen Optionen kann es schwierig sein, zwischen E-Commerce, Social Commerce und Social Shopping zu unterscheiden. E-Commerce ist ein traditioneller Online-Kaufprozess, der auf Marken-Websites oder speziellen Apps stattfindet. Beim Social Commerce können Kunden ihre Einkäufe direkt über Social Media-Plattformen wie Facebook und Instagram tätigen. Social Shopping hingegen konzentriert sich mehr auf den Aufbau von Beziehungen zu potenziellen Kunden als auf direkte Verkaufstransaktionen.

Die Vorteile und Möglichkeiten des Social Commerce

Social Commerce bietet ein nahtloses Einkaufserlebnis

Der soziale Handel hat das Online-Einkaufserlebnis revolutioniert. Er bietet eine nahtlose, problemlose Kaufabwicklung, die Kunden Zeit und Mühe beim Einkaufen erspart. Die Plattformen der sozialen Medien bieten den Nutzern jetzt die Möglichkeit, direkt in ihrem Feed einzukaufen, ohne dass sie sich anmelden, einen Benutzernamen anlegen oder ein Passwort zurücksetzen müssen. Mit nur wenigen Mausklicks oder Fingertipps auf dem Handy-Display können Sie schnell eine Bestellung aufgeben, wobei alle Zahlungsinformationen bereits in der App gespeichert sind.

Der soziale Aspekt des Einkaufens wird unterstützt

Einkaufen im digitalen Zeitalter ist heute eine zunehmend interaktive und sozial ausgerichtete Erfahrung. Dank Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram haben die Menschen die einzigartige Möglichkeit, ihre Einkaufserlebnisse mit Freunden und Familie zu teilen und mit Marken auf sinnvolle Weise in Kontakt zu treten.

Es gibt Feedback in Echtzeit

Mit dem Aufkommen des Social Commerce gibt es einen verbesserten und viel schnelleren Transaktionsprozess sowie eine effektive Plattform für das Einholen von Feedback. Kommentare und Bewertungen von Kunden zu Produkten oder Dienstleistungen bieten potenziellen Käufern eine ehrliche und zuverlässige Meinung. Die Stärke der sozialen Medien liegt in ihrer Fähigkeit, den Nutzern eine sehr persönliche Erfahrung zu vermitteln; das Feedback einer Einzelperson verleiht mehr Glaubwürdigkeit als eine allgemeine Bewertung. Außerdem empfinden es Kunden als beruhigend, wenn sie vor einem Kauf Bewertungen lesen können, die ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Social Commerce ermöglicht Hyper-Targeted Marketing

Social Commerce hat die Art und Weise, wie Produkte beworben und vermarktet werden, durch die Nutzung von Kundendaten aus sozialen Netzwerken revolutioniert. Durch die Nutzung dieser Daten können Produkte auf diejenigen zugeschnitten werden, die bereits Interesse an ihnen zeigen. Dies ermöglicht eine Optimierung und ein Targeting, das mit herkömmlichen E-Commerce-/Marketingmethoden nicht möglich ist.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.