Ohne Kreditkarte bezahlen – wie geht das?

Einer Studie der Deutschen Bundesbank zufolge verzeichnet der Online-Handel kräftige Zuwächse. Gaben 2017 lediglich ein knappes Viertel der Deutschen an, wöchentlich oder mehrfach im Monat im Internet einzukaufen, waren es 2021 bereits gut die Hälfte. Der Besitz von Kreditkarten im selben Zeitraum ist jedoch nicht annähernd so rasant gewachsen, zwischen 2020 und 2021 war er gar leicht rückläufig. Ein beträchtlicher Teil Ihrer Kundschaft möchte also ohne Kreditkarte im Internet bezahlen. Was bedeutet das für Sie als Online-Händler:in?

Viele Menschen entscheiden sich bewusst dafür, im Internet ohne Kreditkarte zu bezahlen. Sei es, weil sie keine besitzen oder auch weil sie Sicherheitsbedenken hegen und ihre Daten nicht online teilen möchten. Diesem potenziellen Kundenkreis müssen Sie Zahlungsalternativen bieten.

Deutschlands beliebteste Zahlungsinstrumente

Aktuell führen Lastschriftverfahren/Überweisung die Liste der beliebtesten Zahlungsverfahren in Deutschland an (gemessen am Umsatz). Das trifft sowohl für den Endkundenmarkt als auch den B2B-Bereich zu. Die Vorteile des Lastschriftverfahrens liegen auf der Hand: Die Kund:innen können die Zahlung nicht vergessen, Sie als Händler:in haben volle Kontrolle über den Zahlungseingang. Bei der Überweisung wird es aus Händlersicht da schon schwieriger, schließlich sehen Sie sich hier einem sehr realen Ausfallrisiko gegenüber.

Weitere Bezahloptionen ohne Kreditkarte

Digitale Abo-Modelle wie Streaming-Dienste oder regelmäßige Lieferungen haben auch aufgrund der Corona-Pandemie einen Aufschwung erfahren. Dementsprechend stieg die Nutzung von Internetbezahlverfahren. Die Kund:innen erhalten hier ein reibungsloses Zahlungserlebnis. Deutsche Endverbrauchen bevorzugen hierfür PayPal; der Anbieter wird als sehr strikt und sicherheitsbewusst wahrgenommen. Aus Ihrer Sicht als Online-Händler:in ist PayPal eine gute Wahl für einmalige Transaktionen, die möglichst glatt ablaufen sollen. Für regelmäßige Transaktionen ist der Dienst aufgrund einer recht hohen Fehlerrate jedoch ungeeignet. Dazu kommen beträchtliche Transaktionsgebühren.

Alle Vorteile der Kreditkartenzahlung ohne Kreditkarte: GoCardless!

Die gestiegene Nutzung von Internetbezahlverfahren gerade im Endkundenbereich bietet Online-Händler:innen eine einmalige Chance: Sie können die Bereitschaft der Kunden zur Zahlung mit innovativen Anbietern nutzen, um aus Händlersicht sinnvollere Optionen zu implementieren. GoCardless bietet dafür einen attraktiven Mix an Möglichkeiten. Der Fokus bei GoCardless liegt auf dem in Deutschland nachweislich beliebten Lastschriftverfahren, das für Verkäufer:innen nicht nur sicherer, sondern auch deutlich preiswerter als PayPal ist. Gerade im Falle von wiederkehrenden Zahlungen bietet GoCardless eine höhere Kundenbindungsrate.

Natürlich müssen Sie nicht auf PayPal verzichten. Bieten Sie Ihren Kund:innen beim Checkout ganz einfach sowohl GoCardless als auch PayPal als Optionen zum Bezahlen ohne Kreditkarte an, um die Konversionsrate zu steigern. Unternehmen wie DocuSign verlassen sich bereits sehr erfolgreich auf diese Kombination.

Die wahre Stärke von GoCardless liegt jedoch da, wo auch die Vorlieben Ihrer inländischen Kund:innen liegen: beim Lastschriftverfahren! Mittels unserer Open Banking-Funktion Instant Bank Pay werden Einmalzahlungen unschlagbar kostengünstig und vorteilhaft für Anbieter:innen abgewickelt. Ganz ohne Kreditkarte! Verspätete Zahlungen werden zu Schnee von gestern, was Ihnen Ihr wertvollstes Gut spart: Zeit. Der damit einhergehende verbesserte Cashflow ist natürlich auch nicht ganz unwesentlich.

Ebenfalls im Zusammenhang mit Kreditkarten nicht zu unterschätzen sind die Ausfallrisiken. Mit GoCardless fallen die für Sie jedoch aus! Keine Sperrung durch das ausstellende Kreditinstitut mehr, abgelaufene Gültigkeitsdaten oder verlorene Karten. Diese und ähnliche Gründe verursachen Online-Händler:innen Kosten in Höhe von 11 % bis 15 %, um die fehlgeschlagenen Zahlungen erneut einzuziehen.

Weiteres Sparpotenzial liegt in der wettbewerbsfähigen Preisstruktur von GoCardless: Die Kosten für eine Transaktion in der Eurozone belaufen sich auf 1 % plus 0,20 €, maximal jedoch 1 €. Versteckte Gebühren gibt es keine. Instant Bank Pay ist durchschnittlich 54 % günstiger als Online-Kartentransaktionen.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.