Kleinbetragsrechnung ausstellen: So geht’s

Wie der Name schon sagt, ist eine Kleinbetragsrechnung eine Rechnung mit einem kleinen Betrag. Seit Januar 2017 ist die Höchstgrenze einer solchen Rechnung auf 250 Euro brutto festgelegt worden. Lesen Sie hier weiter, um alles, was Sie über die Kleinbetragsrechnung wissen müssen, zu erfahren.

Wie stelle ich eine Kleinbetragsrechnung aus?

Die Rechtsgrundlage für Kleinbetragsrechnungen ist der § 33 UStDV. Das Ausstellen von Kleinbetragsrechnungen ist im Grunde genommen einfacher als das Ausstellen von Rechnungen mit höheren Beträgen, da sie weniger gesetzliche Angaben enthalten müssen.

Das Ausstellen dieser vereinfachten Rechnungen ist allerdings optional. Als Unternehmer steht es Ihnen frei, auch für kleine Beträge ganz normale Rechnungen zu stellen, auf der alle gesetzlichen Rechnungsbestandteile enthalten sind.

Welche Angaben brauche ich für eine Kleinbetragsrechnung?

Für die Ausstellung einer Kleinbetragsrechnung sind folgende Angaben Pflicht:

Name und Anschrift des Rechnungsstellers

Datum der Rechnung

Art und Umfang der erbrachten Dienstleistung bzw. Produkte

Bruttopreis inkl. Mehrwertsteuer

Hinweis auf Mehrwertsteuersatz, bzw. alternativer Hinweis auf die Steuerbefreiung bei Kleinunternehmern

Kleinbetragsrechnungen mit GoCardless abwickeln

Rechnungen sind eine beliebte Zahlungsmethode. Ein Nachteil für Sie als Unternehmer ist jedoch, dass Sie keine Kontrolle darüber haben, wann der Kunde die Rechnung auch wirklich bezahlt. Das kann zu verspäteten Zahlungen führen und sich negativ auf Ihren Cashflow auswirken.

Ein praktischer Weg, um dies zu vermeiden, ist die Bearbeitung von Rechnungen durch Drittanbieter wie GoCardless. Die Zahlung wird direkt vom Bankkonto per Lastschrift eingezogen. Dies gibt Ihnen eine größere Kontrolle über die eingehenden Zahlungen, da er auf Pull-Basis erfolgt. Das bedeutet, dass Sie den Zahlungsbetrag und das Datum kontrollieren.

Es ist schnell und einfach einzurichten, und noch dazu fallen keine Einrichtungsgebühren (im Gegensatz zur Einrichtung über die Bank) an. Zudem haben Sie durch das GoCardless-Dashboard Vorabinformationen über eingehende Zahlungen und darüber, wer bezahlt oder nicht bezahlt hat.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.