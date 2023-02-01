Dauerauftrag einrichten - So wird’s gemacht

Die Einrichtung eines Dauerauftrags ist ein einfacher Weg, um sicherzustellen, dass regelmäßige Zahlungen - wie zum Beispiel Mieten - pünktlich geleistet werden. Früher mussten Sie für die Einrichtung eines Dauerauftrags persönlich in Ihrer Bankfiliale vorbeikommen, aber mit dem Aufkommen des Online-Bankings ist es jetzt möglich, einen Dauerauftrag bequem von zu Hause aus einzurichten. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Angaben Sie bei der Einrichtung eines Dauerauftrags machen müssen, was passiert, wenn Sie eine Zahlung vers�äumen, und wie Sie einen bestehenden Dauerauftrag stornieren können.

Wie kann ich einen Dauerauftrag einrichten?

Wenn Sie einen Online Banking Dauerauftrag einrichten wollen, müssen Sie bestimmte Angaben machen: den Betrag, den Sie überweisen möchten, die Häufigkeit der Zahlungen (z. B. wöchentlich, monatlich) und die Bankverbindung des Empfängers. Möglicherweise können Sie auch eine persönliche Referenz (für Ihr Konto) sowie Referenzen für den vorgesehenen Empfänger und ein Enddatum angeben, nach dem der Dauerauftrag nicht mehr aktiv sein soll. Wenn Sie als Unternehmer oder Freiberufler Zahlungen über Daueraufträge erhalten, sollten Sie Ihren Kunden Ihre Bankverbindung und die Zahlungsintervalle mitteilen, damit sie diese selbst genau einrichten können.

Welche Folgen hat die Nichteinhaltung eines Dauerauftrages?

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Zahlungen nicht ausgeführt werden, weil das Konto nicht ausreichend gedeckt ist oder weil der Dauerauftrag abgelaufen ist, ohne dass er zuvor gekündigt wurde. Die Folgen hängen davon ab, ob Sie Geld senden oder empfangen. Wenn Sie nicht zahlen, können Säumniszuschläge erhoben werden oder Ihre Kreditwürdigkeit könnte leiden, während wenn jemand Sie nicht bezahlt, könnte dies den Cashflow beeinträchtigen oder dazu führen, dass Sie unbezahlte Beträge als Verluste abschreiben müssen.

Kündigung eines Dauerauftrags

Um solche Szenarien zu vermeiden, ist es wichtig, dass bestehende Daueraufträge gekündigt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden - sei es, weil der Zweck, für den sie eingerichtet wurden, erreicht wurde oder weil stattdessen einfach andere Zahlungsmethoden gewählt wurden. Sofern kein Enddatum angegeben ist, bleiben alle aktiven Daueraufträge so lange bestehen, bis sie von demjenigen, der die Zahlung veranlasst hat, manuell storniert werden; dies kann jederzeit über die Banking-Website oder die mobile App erfolgen. Sie sollten jedoch bedenken, dass das Ausbleiben von Zahlungen oft negative Folgen haben kann. Daher sollten Sie vor der Stornierung gegebenenfalls alternative Regelungen treffen.

Die Vorteile von GoCardless: Rationalisierung der Zahlungsabwicklung und Reduzierung von Zahlungsverzug

GoCardless ist ein Zahlungssystem, das es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen direkt von den Bankkonten ihrer Kunden einzuziehen. Diese kosteneffiziente Lösung eignet sich sowohl für wiederkehrende als auch für einmalige Zahlungen und macht die manuelle Zahlungsverfolgung und den Papierkram überflüssig. Mit dem Lastschriftverfahren haben Unternehmen eine größere Kontrolle über die eingehenden Zahlungen: Sie verwalten den Betrag und das Datum jeder Zahlung - etwas, das mit anderen Methoden wie Kredit-/Debitkarten nicht möglich ist.

GoCardless bietet außerdem hoch konvertierende Zahlungsseiten, die an verschiedene Zahlungsabläufe angepasst werden können, wie z. B. gehostete Seiten, Drop-in-Module und benutzerdefinierte Optionen. Dies trägt dazu bei, den Bezahlvorgang für Kunden zu vereinfachen und macht verspätete Zahlungen überflüssig - das spart Zeit, Geld und reduziert den Stress für Unternehmen. Auch die Einrichtung von GoCardless ist einfach: Es fallen keine Einrichtungsgebühren wie bei anderen Diensten an. Außerdem haben Sie über das Dashboard einen Überblick über die eingehenden Zahlungen und können sehen, wer gezahlt hat und wer nicht. Um die Sache noch besser zu machen, lässt sich GoCardless nahtlos in über 300 Partnerprogramme integrieren, darunter beliebte Rechnungssoftware wie Xero und QuickBooks, so dass es sich problemlos in bestehende Geschäftsprozesse einfügt.

Fazit

Alles in allem ist die Einrichtung eines Dauerauftrags einfach, bequem und sicher - Sie müssen nur wissen, wie viel Geld überwiesen werden muss und an wen es überwiesen werden muss. Sobald Sie diese Angaben gemacht haben, läuft alles andere automatisch ab, ohne dass Sie oder der Empfänger des Geldes weitere Angaben machen müssen. Auch wenn sie dazu beitragen können, dass Unternehmen reibungslos arbeiten, gibt es dennoch Probleme, die bei ihrer Nutzung auftreten können, wie z. B. verpasste Zahlungen und Verzugsgebühren. Daher ist es für Unternehmen, die heute erfolgreich sein wollen, wichtig zu verstehen, wie sie funktionieren und wie sie am besten damit umgehen.

Wir können helfen

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