Variation des stocks : Calcul & Interprétation

Les stocks sont à gérer avec précision pour une entreprise. Ils jouent un rôle important dans le bilan financier en fin d’exercice comptable. Découvrez comment calculer la variation des stocks.

Qu’est-ce que la variation des stocks ?

La variation de stock est un paramètre comptable qui vient en complément de l’inventaire des stocks, de la valorisation des stocks et de la dépréciation des stocks.

Le calcul de la variation de stock

Par définition, la variation des stocks représente la différence entre l’état du stock au début et à la fin de l’année comptable. Comme toute variation, celle-ci peut donc être positive ou négative.

Concrètement, avant de calculer la variation des stocks, il est nécessaire de réaliser ce que l’on appelle l’inventaire des stocks. Seulement après cette étape, il est possible de savoir la quantité du Stock Initial (SI) (en début d’exercice) et du Stock Final (SF) (en fin d’exercice). De façon triviale, la variation des stocks est donc une différence entre le SI et le SF.

Variation des stocks = Stock Initial (SI) – Stock Final (SF)

Pourquoi la variation des stocks est importante?

Les variations de stock sont importantes à prendre en compte pour le bilan financier de l’entreprise. En effet, un produit stocké ou invendu représente toujours un coût pour une entreprise en matière de personnel, d’entretien, de locaux, etc.

Pour bien se représenter cela, on pourrait par exemple penser au parc auto invendu chaque année par les constructeurs automobiles. Ces voitures représentent un coût. Elles prennent de la place pour leur stockage et requièrent du personnel pour leur suivi. Sans compter que leur valeur tend à se déprécier dans le temps.

Interpréter les variations de stock et la comptabilité

En comptabilité, la variation des stocks est une donnée d’entrée pour établir le compte de résultat. Il sert à calculer les charges d’exploitation d’une entreprise.

La variation des stocks s’interprète différemment selon que l’on parle de matières premières ou de produits finis, en cours ou semi finis non vendus. En effet, il est logique de comprendre qu’un stock d'invendus est plus pénalisant pour une entreprise que s’il s’agit de matières premières qu’elle pourra utiliser pour ses prochaines fabrications.

Concrètement, dans le cas de matières premières, la variation des stocks se calcule en soustrayant le Stock Final (SF) du Stock Initial (SI). Une variation de stock positive n’est pas un problème du moment qu’elle dispose de l’espace de stockage suffisant pour absorber cette quantité de matières premières en surplus. Une telle augmentation peut s’expliquer par une baisse des activités de fabrication par exemple.

En revanche, lorsque l’on parle de produits finis, en cours ou semi finis non vendus, une variation de stock positive indique alors une quantité de produits invendus. Cela peut traduire un recul des ventes par exemple.

Quoi qu’il en soit, la variation des stocks vient en soustraction des achats. Concrètement, si l’entreprise possède un surplus de matières premières à l’issue de l’exercice comptable, celui-ci doit être déduit du poste de charge « Achat de matières premières ». En effet, ces matières premières pourront être utilisées plus tard.

Il en va de même pour une entreprise qui achète et vend des produits. Les produits invendus représentent un coût qui vient en déduction de l’achat de produits qui a été fait. Il en est de même pour la variation des stocks de marchandise. De cette manière, il est possible de calculer la consommation de matières premières ou de produits finis.