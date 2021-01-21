Annuité : définition, notions et vocabulaires

Une société a parfois besoin de nouveaux moyens financiers, que ce soit pour de l’investissement ou pour le fonctionnement courant de l’entreprise. L’un de moyens les plus fréquents pour retrouver du capital, c’est le prêt. Il peut s’effectuer auprès d’une banque ou de financiers privés.

Si vous avez emprunté ou que vous vous apprêtez à le faire, vous allez forcément entendre parler de l’annuité, un concept indissociable de la notion de prêt.

Après avoir défini l’annuité, et donné quelques détails sur le vocabulaire lié au prêt, nous nous intéresserons aux différentes modalités de versement desdites annuités.

Annuité : qu’est-ce que c’est ?

L’annuité, c’est la somme d’argent versée par l’emprunteur chaque année afin de rembourser une dette. Cette somme comprend le remboursement d’une partie du capital (amortissement), mais également des intérêts, tels que définis lors de l’établissement du prêt.

Il existe deux sortes d’annuité : les annuités constantes et les annuités variables.

Dans le premier cas, les sommes remboursées restent les mêmes chaque année, c’est-à-dire que la part d’amortissement augmente en même temps que la part d’intérêts diminue, ce qui résulte d’une répartition égale de l’emprunt dans la durée. Il est ainsi très facile de suivre votre dette et de gérer votre budget.

Dans le second cas, les annuités diminuent chaque année, jusqu’à remboursement complet de la dette. La part de remboursement dédiée au capital, l’amortissement, reste identique tandis que la part dédiée aux intérêts diminue. En effet, les intérêts étant toujours calculés sur le capital restant dû, et ce restant dû diminuant chaque année de par le remboursement de la dette, les intérêts diminuent également.

Quelques notions de vocabulaire lié à l’annuité

- période /périodicité : la période est le temps qui s’écoule entre deux versements consécutifs. Elle est dite aléatoire si elle n’est pas constante. À l’inverse, elle est dite certaine lorsqu’elle ne varie pas.

- terme : montant de chaque versement effectué

- montant restant dû : comme expliqué plus haut, il s’agit de la somme d’argent qu’il reste à payer à l’emprunteur

- intérêt : les intérêts représentent un pourcentage du capital, qui est ajouté à la dette afin de rémunérer l’organisme ou la personne qui prête l’argent.

- amortissement : notion qui est à différencier de l’amortissement comptable. Ici, l’amortissement est la portion de l'emprunt qui a déjà été remboursée. Donc, à l'échéance finale, le montant restant dû doit être égale au dernier amortissement.

Modalités de versement des annuités

Il existe trois situations de versement des annuités, lié à la périodicité des paiements.

Lorsque la fin de l’échéancier est connue, c’est-à-dire que la somme doit être remboursée dans une fenêtre de temps impartie, on dit que les annuités sont versées de manière temporaire.

Par contre, si la fin de l’échéancier est inconnue, on dit que les annuités sont versées de manière viagère. Le viager est d’ailleurs de plus en plus utilisé en immobilier. Après avoir versé un bouquet de départ, l’acheteur verse des annuités jusqu’au décès du propriétaire précédent. On voit bien dans cette situation que la fin de l’échéancier est donc incertaine.

Enfin, s’il n’y a pas de date de fin d’échéancier, on parle de perpétuité, ou d’annuités perpétuelles.