Key benefits 8 Délais de recouvrement sont passés de 25 jours à seulement 8 jours grâce aux paiements automatisés. 25 000 $ économisés annuellement en frais de comptabilité.

Des paiements internationaux avec un service local

Basé en Nouvelle-Zélande, The Back Room est un prestataire de services comptables extraterritoriaux et un spécialiste en soutien aux entreprises qui intervient en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie.

« Nous aidons nos clients à résoudre leur problème de pénurie de talents et à prendre le contrôle de ce que nous appelons les trois libertés : le temps, la richesse et le stress », déclare Wayne Findlayn PDG et co-fondateur. « Le temps permet de créer une capacité interne qui valorise le travail. Nous sommes moins chers que le recrutement territorial, ce qui permet de créer de la richesse à investir dans votre activité. En associant le temps et la richesse, il est possible de réduire le stress aussi bien pour les entreprises que pour leurs employés. »

Du temps, de la richesse et moins de stress : voilà exactement les avantages dont bénéficie The Back Room depuis que la société a décidé de prélever ses paiements avec GoCardless, il y a maintenant quatre ans.

Des processus bancaires fastidieux

En tant que comptable, Wayne croit fermement au prélèvement comme mode de paiement fiable et économique. Cependant, l’utilisation du système proposé par sa banque a constamment posé des problèmes pour lui et The Back Room.

« Nous pouvions uniquement prélever nos paiements dans une devise, le dollar néo-zélandais, ce qui était extrêmement limitatif pour une société internationale comme la nôtre », souligne Wayne. « De plus, nous ne pouvions pas intégrer le système de la banque à notre logiciel comptable Xero, ce qui entraînait un processus fastidieux et sujet aux erreurs, impliquant le chargement manuel des fichiers de paiement et le rapprochement manuel de chaque paiement effectué. Les cartes et les virements internationaux étaient nos seules autres options, mais ils dépendent des clients finaux pour leur déclenchement. En outre, les cartes sont extrêmement onéreuses. »

Moins de frais et plus d’argent disponible

Il y a quatre ans, Wayne décida qu’il était temps que les choses évoluent lorsqu’il entendit parler de l’intégration de GoCardless avec Xero lors du Xerocon.

« Intégrer GoCardless avec Xero signifie que nos paiements sont automatiquement prélevés lorsqu’une facture est due, puis automatiquement rapprochés une fois qu’elle est payée », déclare-t-il. « En réduisant nos tâches administratives, GoCardless nous a permis d’économiser au moins 25 000 $ par an. »

Le flux de trésorerie, mesuré en délais de recouvrement, s’est également fortement amélioré, tout comme la visibilité, un aspect essentiel pour une activité internationale.

Nos délais de recouvrement sont passés de 25 jours à seulement 8 jours grâce aux paiements automatisés. Cela représente de l’argent tangible sur notre compte bancaire et signifie également que nous n’avons plus besoin de courir après les paiements en retard.

« Nous devons constamment transférer de l’argent d’un marché à un autre pour couvrir les dépenses ou les salaires. La plateforme de GoCardless offre une visibilité totale sur les fonds qui doivent arriver et à quel moment, et cela nous permet de planifier les choses sereinement ».

Plus rapide et moins cher que les cartes

Avec une alternative fiable aux cartes désormais en place, The Back Room peut offrir une valeur ajoutée à ses clients sous la forme de tarifs plus compétitifs.

« Nous demandons systématiquement à nos clients finaux d’utiliser GoCardless, mais s’ils insistent pour payer par carte, quelques conditions s’appliquent », ajoute Wayne. « Tout d’abord, s’ils omettent un paiement, ce qui arrive fréquemment lorsqu’il revient au client de déclencher manuellement le paiement, ils doivent passer à GoCardless. Ensuite, nous répercutons les frais associés à la carte bancaire, chose que nous ne faisons pas avec GoCardless. »

Ce type de stratégie a permis à The Back Room d’atteindre un taux d’adoption de GoCardless de 73 %, et lorsque l’on compare les frais des cartes et ceux de GoCardless, il est facile de comprendre pourquoi.

« Les frais des cartes bancaires avoisinent généralement les 3 %, ce qui représente un surcoût de 450 $ sur une facture mensuelle de 15 000 $, contre moins de 1 % et environ 150 $ avec GoCardless », souligne Wayne. « Une fois que nos clients voient ça, la plupart disent, “OK, on va changer pour GoCardless”, et ce même aux États-Unis, un pays qui adore pourtant les cartes. »

À l’échelle mondiale

The Back Room possède des clients aux quatre coins du monde et les paiements transfrontaliers peuvent s’avérer complexes et coûteux, nécessitant fréquemment au minimum un compte bancaire dans chaque marché et bien souvent des partenaires de paiement individuels.

En revanche, la portée mondiale de GoCardless permet à The Back Room de prélever des paiements dans les devises locales grâce à son compte bancaire international chez Wise.

« GoCardless s’intègre avec Wise, ce qui signifie que nous pouvons prélever des paiements dans la devise locale de nos clients finaux avec une seule intégration et un seul compte bancaire », ajoute Wayne. « Il s’agit là encore d’un exemple de la façon dont GoCardless a transformé notre extensibilité. »

Pourtant, Wayne confie avoir un grand regret lorsqu’il s’agit de GoCardless : ne pas avoir commencé à utiliser leur service plus tôt.

« GoCardless aurait été un partenaire précieux lorsque j’avais mon cabinet comptable », déclare-t-il. « Ils renforcent la confiance entre les entreprises et leurs clients. Vous savez exactement ce qui sera payé et à quel moment. On peut dire que c’est l’antistress par excellence. »