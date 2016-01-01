Principaux avantages 4 000 € Une économie d’un ETP de 4 000 € par mois. 95 % taux de réussite des paiements. 60 000 paiements traités par GoCardless. 98 % + des clients paient par prélèvement SEPA grâce à GoCardless.

Des paiements un niveau au-dessus

Planity est une plateforme de prise de rendez-vous beauté qui permet aux gérants de salons ou d'instituts et à leur personnel de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : prendre soin de leurs clients.

« Notre solution comporte deux parties », explique Margaut Dalbergue, Lead Revenue Operations chez Planity. « Il y a un aspect B2C qui permet à vous et moi de réserver un rendez-vous en ligne, tandis que la partie Pro offre la gestion des réservations, des encaissements, des stocks et du temps de travail. »

Depuis 2016, Planity utilise GoCardless pour facturer aux clients leur abonnement mensuel à la plateforme.

4 000 euros d'économies par mois

Auparavant, Planity devait collecter les paiements mensuels via la plateforme de sa banque, mais c'était un peu fastidieux. Maintenant, avec GoCardless, grâce à l'intégration directe à leurs outils de facturation et de comptabilité, le gain de temps est considérable.

« En utilisant les passerelles de nos banques, nous devions exporter et télécharger un fichier XML tous les mois pour initier les paiements, puis les intégrer manuellement dans notre outil de facturation une fois qu'ils étaient collectés », a déclaré Thibault Chaufour, VP Finance chez Planity.

Il est aujourd'hui beaucoup plus facile de se faire payer car GoCardless planifie les encaissements dès l’émission d'une facture. Les paiements sont ensuite automatiquement intégrés aux comptes de l'entreprise, sans aucune intervention de l'équipe Planity.

« Nous processons plus de 60 000 paiements par mois sur GoCardless, ce qui représente plus de 98 % de nos encaissements », a déclaré Thibault. « L'automatisation est un gain de temps considérable qui nous permet d’économiser au moins un temps plein par mois soit environ 4 000 euros. »

Un taux de réussite des paiements de 95%

Les paiements par GoCardless sont aussi ultra fiables. Contrairement aux cartes de crédit, les comptes bancaires n'ont pas de date d’expiration et les clients en changent rarement, ce qui se traduit par un faible taux d'échec de paiement et donc une meilleure trésorerie pour Planity.

« Nous avons un taux de succès sur les paiements de 95 % avec GoCardless », a déclaré Thibault. « Pour moi, en tant que directeur financier, c’est très important de ne pas me soucier de la cash collection, de savoir que tous les mois, les factures seront encaissées et que l'argent arrivera sur notre compte bancaire. »

Offrir aux clients de Planity un moyen de paiement simple et pratique leur permet aussi de vivre une meilleure expérience.

Une fois qu'un client s'est inscrit au prélèvement automatique, il n'a plus jamais besoin de saisir ses coordonnées de paiement et nous savons que son paiement sera perçu chaque mois sans problème.

Conçu pour la réussite

Les problèmes de paiement sont rares, mais grâce au Customer Success Manager de GoCardless dédié à Planity, il y a toujours une solution de secours en cas de besoin.

Nous sommes très satisfaits de la relation que nous avons avec GoCardless. Les réponses sont extrêmement rapides, ce qui nous permet d'avancer très vite dans nos projets.

Leur Customer Success Manager fournit aussi régulièrement des informations qui aident Planity à maintenir des performances de paiement élevées.

« Nous avons des échanges programmés tous les trimestres pour nous aider à bien comprendre les problèmes et les statistiques du trimestre précédent », a déclaré Thibault. « Nous pouvons ainsi voir où nous améliorons nos taux de conversion et de rétrofacturation. »

Plus de temps pour se développer

Savoir que les paiements sont pris en charge permet à l'équipe de Planity de se concentrer sur le développement de l'entreprise. Et à l’heure actuelle, cela se traduit par un développement à l’international.

Le temps que GoCardless nous fait gagner sur l’administration des paiements nous permet de nous concentrer sur la stratégie de l'entreprise, comme la croissance en France et le développement de notre présence dans toute l'Europe.

« Et grâce à l'évolutivité et à l'efficacité de GoCardless, que nous ayons un, cinquante ou cent mille clients, le travail sera toujours minimal de notre côté. »