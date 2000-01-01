Principaux avantages 70 à 80 % de réduction des coûts grâce à Instant Bank Pay. 18 % de paiements bancaires créés en plus chaque mois.

Maximiser l’impact des dons

JustGiving est une plateforme de collecte de fonds en ligne, plébiscitée par plus de 450 000 associations à travers le monde. Depuis son lancement en 2000, JustGiving a déjà traité plus de 6 milliards de livres sterling de dons.

« Nous sommes une organisation à but lucratif, mais nous avons le devoir de maximiser la part des dons qui parvient réellement à la cause soutenue », explique Oli Shaw‑Latimer, responsable de la Fintech et de l’innovation chez JustGiving.

JustGiving atteint cet objectif en offrant aux donateurs une expérience simple et fluide qui favorise la conversion tout en maintenant des coûts de collecte parmi les plus bas.

« Ce sont des paiements au service du bien», ajoute Oli. « Nous avons le devoir de garantir aux donateurs qui utilisent JustGiving une expérience à la fois moderne et sans contrainte. »

La transition vers GoCardless

Pour JustGiving, les paiements bancaires, c’est-à-dire les transferts directs de compte à compte, comme le prélèvement proposé par GoCardless, représentent une alternative stratégique aux paiements par carte, car une plus grande part de chaque don parvient ainsi directement aux responsables de la collecte.

« Les paiements par carte génèrent des coûts élevés, notamment en matière de remboursements et de rejets de paiement », souligne Oli. « Tous les donateurs ne laissent pas systématiquement un pourboire — principale source de financement de JustGiving — c’est pourquoi réduire les coûts que nous répercutons sur les associations caritatives est absolument essentiel. »

Face aux limites de son précédent prestataire, JustGiving a choisi GoCardless pour concrétiser ses ambitions d’innovation dans les paiements.

« Ce prestataire n’investissait pas dans les fonctionnalités dont nous avions besoin pour élargir notre solution de paiements bancaires et stimuler la croissance liée aux transactions récurrentes », explique Kasia Kaczynska, cheffe de produit — Fintech chez JustGiving. « Par exemple, nous n’avions aucun moyen de relancer un paiement. »

Nous avions besoin d’un prestataire d’excellence, et GoCardless s’est imposé comme une évidence.

L’open banking : l’avenir des paiements solidaires

Grâce à la solution Instant Bank Pay de GoCardless, JustGiving peut désormais proposer aux donateurs une alternative aux cartes, pour des paiements uniques simples et économiques.

« GoCardless adopte une vision avant‑gardiste de l’avenir des paiements, et nous comptons sur eux pour nous guider dans notre transition vers l’open banking », précise Oli. « Grâce à Instant Bank Pay de GoCardless, nous avons réduit le coût par paiement de 70 à 80 %, tout en enregistrant une hausse des taux de conversion. De plus, les fonds sont disponibles instantanément, ce qui a permis d’amplifier l’impact pour garantir que chaque don profite pleinement à la cause soutenue. »

L’open banking répond à plusieurs problématiques majeures rencontrées par les marchands en ligne, notamment les activités frauduleuses telles que les tests de cartes et les rejets de paiement. Le climat de confiance accru qui en découle est apprécié tant par JustGiving que par les donateurs.

« Les rejets de paiement, la fraude et les remboursements — autant de problèmes propres aux cartes — trouvent une solution idéale avec l’open banking », souligne Oli. « En autorisant leurs paiements directement depuis leur application bancaire, les utilisateurs bénéficient d’une protection de niveau bancaire, et cette expérience familière renforce la confiance des donateurs. »

Oli estime également que la technologie de l’open banking permettra bientôt à JustGiving d’accéder à la prochaine génération de paiements récurrents.

« Nous considérons les paiements récurrents variables (VRP), qui s’appuient sur l’open banking pour offrir davantage de contrôle et de transparence que les prélèvements automatiques, comme l’avenir. Dans les mois à venir, nous prévoyons d’expérimenter les paiements récurrents variables (VRP) avec GoCardless », ajoute-t-il. « Nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire qui mise sur l’avenir des solutions de paiement. »

L’adoption des paiements bancaires en forte hausse

Grâce à GoCardless, la mise en place de mandats de paiement bancaire par les donateurs a fortement progressé.

« Avec GoCardless, les paiements bancaires progressent de 18 % chaque mois, tandis que l’attrition — notre indicateur des paiements bancaires qui échouent et ne peuvent pas être relancés — recule de 10 % », déclare Oli. « Cela s’explique par la flexibilité de GoCardless : grâce aux relances automatiques, nous pouvons élargir l’accès aux paiements bancaires à davantage de collecteurs. »

À titre d’exemple, JustGiving est désormais en mesure de prendre en charge les clients qui souhaitent prélever des dons récurrents dans le cadre de collectes ponctuelles, comme celles organisées par les coureurs du Marathon de Londres.

« Concrètement, cela leur permet de recueillir plus de dons, tout en offrant aux donateurs la possibilité d’échelonner le coût de leurs dons », ajoute Oli. « La plupart des dons s’accompagnent d’un avantage fiscal de 25 % au titre du Gift Aid, ce qui accroît la valeur de chaque don collecté. Mis bout à bout, ces facteurs expliquent pourquoi JustGiving mise fortement sur l’innovation en matière de paiements. »

Crucial pour les associations

Les paiements bancaires représentent également un enjeu stratégique pour JustGiving et ses partenaires, en raison de l’importance des dons récurrents pour l’ensemble du secteur associatif.

« Pour les associations, la possibilité de mettre en place une continuité de paiements mensuels fiables transforme les paiements bancaires en un don qui continue de porter ses fruits — et elles comptent sur nous pour rendre cela possible », ajoute Oli.

Cela aide également les associations à stabiliser leurs revenus tout au long de l’année, lesquels sont autrement marqués par des fluctuations importantes lors d’événements majeurs comme les marathons annuels. « En favorisant les dons récurrents, nous aidons les associations à alimenter leur mission jour après jour », précise Oli.

Pas un seul mandat de perdu

La base de clients très conséquente de JustGiving a rendu la migration vers GoCardless particulièrement sensible, puisqu’elle impliquait le transfert de plusieurs dizaines de milliers de mandats de prélèvement.

« Ce changement en masse consistait à transférer 54 000 mandats, et notre préoccupation principale était d’éviter toute perte de mandats ou d’interruption des revenus pour nos clients finaux », précise Kasia. « Mais grâce à l’assistance sans faille de l’équipe GoCardless et à la coordination exemplaire de notre responsable du succès client, la migration s’est déroulée à la perfection et pas un seul mandat n’a été perdu. »

Une plateforme qui inspire la fierté

JustGiving prévoit de s’appuyer sur la portée mondiale de GoCardless pour stimuler sa croissance au‑delà de son bastion européen dans les prochaines années.

« Grâce à notre intégration avec GoCardless, l’accès à tous les marchés où la solution est présente est grandement facilité », souligne Oli. « Nous pourrons renforcer nos implantations existantes aux États‑Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle‑Zélande. »

Pour Oli et son équipe, cette opportunité permettra de démultiplier l’impact des paiements solidaires partout dans le monde.

« La plateforme que nous avons développée pour accompagner des causes exceptionnelles fait notre fierté, et nous considérons comme un privilège d’assurer, en coulisses, le rôle “d’artisan des paiements” qui rend la collecte de fonds possible. » « C’est ce qui me motive chaque matin et la force qui anime notre démarche d’innovation. »