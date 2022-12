Une croissance mondiale pousse Deel à optimiser ses options de paiement

Deel est une FinTech à croissance rapide qui propulse le monde du travail à l’échelle globale en permettant un recrutement fluide de sous-traitants et d’employés aux quatre coins du monde. Les clients finaux payent dans une devise unique via sa plateforme, et Deel s’occupe du reste en rémunérant l’ensemble des employés et des sous-traitants conformément à la réglementation du travail et aux exigences fiscales locales.

Ce service permet aux entreprises de toutes tailles de recruter une force de travail internationale, augmentant par la même occasion leur réserve de talents et créant de nouvelles opportunités pour les travailleurs. « Sans Deel, les entreprises seraient obligées de créer des entités légales dans chaque pays où elles souhaitent recruter, tout en s’assurant du respect de la conformité et des exigences réglementaires applicables ; il s’agit d’un processus incroyablement onéreux, » souligne Courtney Chin, directrice des opérations FinTech, Deel.

Pour résoudre ce casse-tête et le remplacer par un processus transparent unique, Deel a créé une plateforme proposant une expérience utilisateur d’envergure mondiale qui permet de simplifier et d’automatiser le paiement des employés et des sous-traitants dans plus de 150 pays. L’une des clés de voûte de cette expérience réside dans les options de paiement proposées aux clients, mais de telles options doivent également être fiables afin d’appuyer le propre modèle commercial de la société.

C’est pour cette raison que Deel a choisi GoCardless comme partenaire mondial pour le prélèvement de ses paiements.

Un modèle commercial qui ne laisse aucune place aux erreurs ou aux retards de paiement

L’adoption massive du télétravail par les entreprises en réponse à la pandémie de COVID-19 marqua le début d’une croissance exponentielle pour Deel, croissance qui ne donne aucun signe de ralentissement.

« La croissance en glissement mensuel a été phénoménale, » précise Courtney. « Avec la pandémie, la façon dont les entreprises perçoivent le télétravail a évolué, et Deel leur permet de faire appel à une force de travail à laquelle elles n’avaient pas accès auparavant. »

Et vu que Deel a également étendu sa présence sur d’autres marchés, sa volonté de s’adapter aux préférences de paiement de ses clients tout en prélevant les fonds en temps voulu et de façon fiable a souligné le besoin de trouver des partenaires efficaces et robustes ainsi que de solutions automatisées, autant d’atouts proposés par GoCardless.

« Il est crucial que les paiements arrivent sur la plateforme dans les temps et sans erreur afin de veiller à ce que tout le monde soit payé au moment voulu, » ajoute Courtney. « GoCardless permet aux clients de nous autoriser à prélever des fonds sur leurs comptes bancaires, et nous pouvons ainsi programmer les paiements au moment le plus opportun. C’est absolument essentiel pour notre fonction de paiement automatique qui permet à nos clients de gagner du temps en leur évitant d’avoir à relire et à approuver toutes leurs factures. »

Cette expérience est nettement supérieure aux autres canaux de paiement, comme les virements bancaires déclenchés par le client final.

Courtney précise : « Les virements bancaires sont beaucoup moins souhaitables. Ils exigent un déclenchement manuel et une saisie des informations via les plateformes bancaires des clients, ce qui laisse une grande place aux erreurs. GoCardless est bien plus prévisible que les virements bancaires, et grâce à l’API qui prélève les paiements, nous disposons d’une visibilité à 100 % sur le statut des factures et les clients auxquels elles doivent être rattachées. Cette expérience est aussi bénéfique pour Deel que pour nos clients.

« En analysant nos taux d’échec, nous remarquons que GoCardless a un taux bien inférieur à la moyenne sur l’ensemble de nos modes de paiement. Nous nous attendons à ce que nos taux d’échec en tant que société baissent au fur et à mesure de l’adoption de GoCardless par davantage de clients. Et avec GoCardless, le flux de trésorerie est également plus prévisible. Moins de paiements en retard signifient que nous n’avons pas à combler l’écart et que nous pouvons investir notre temps et notre argent dans notre croissance mondiale soutenue.

La plupart des clients de Deel préfèrent payer en dollars américains via le système de prélèvement ACH, qui figure parmi les nombreux programmes de paiement internationaux pris en charge par GoCardless, et cela permet de renforcer et d’accélérer l’expansion globale de la société.

Grâce à la fiabilité de GoCardless que nous avons pu constater avec leurs autres programmes de paiement, nous sommes ravis de pouvoir adopter le système BACS en Grande-Bretagne, le SEPA dans une grande partie de l’Europe, et le BECS pour les prélèvements en dollars australiens.

Une excellente nouvelle pour les équipes opérationnelles de Deel

La plateforme Deel est optimisée pour être efficace, simple, prévisible, et fiable. Courtney apprécie la façon dont GoCardless s’aligne sur ces exigences de l’entreprise tout en affichant une qualité prisée par toutes les équipes opérationnelles : la fiabilité.

« Les paiements avec GoCardless s’accordent avec le modèle d’expérience client transparente que nous recherchons et toute l’équipe est à l’écoute de nos besoins, mais si nous devions résumer la valeur que GoCardless apporte à Deel, nous dirions tout simplement que ça fonctionne à merveille, » déclare Courtney.

« Nous sommes capables de résoudre nous-mêmes la plupart des problèmes, mais nous avons accès à l’offre Premium Customer Success Package de GoCardless pour une sérénité totale. En comparaison avec certains de nos autres prestataires de paiement, nous n’avons aucun problème majeur. GoCardless est très low-touch, ce qui est une excellente nouvelle pour les équipes opérationnelles. »