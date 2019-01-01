Réussite Essentielle

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ASSISTANCE ET SERVICES
Une assistance fiable qui couvre l’essentiel.
L’offre Réussite Client Essentielle vous donne les outils dont vous avez besoin pour que votre parcours avec GoCardless soit un succès. Vous aurez accès à du matériel de formation dédié et notre équipe travaillera en coulisses pour s’assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, à chaque étape. Les services inclus dans l’offre Réussite Client Essentielle comprennent, entre autres :
Un programme d’implémentation numérique structuré et d’une assistance supplémentaire en cas de besoin.
Entre 9 h et 18 h pendant vos heures de travail locales, avec des temps de réponse prioritaires.
Le programme de réussite numérique vise à vous permettre de vous familiariser avec tous les aspects de GoCardless, de la création de votre compte à la réception de votre premier versement, en passant par le développement de votre entreprise.
GoCardless est formidable. Ils sont toujours là pour nous aider lorsque nous avons un problème. Le niveau de service chez GoCardless est vraiment très élevé, et notre équipe des paiements adore leur solution qui nécessite un minimum de formation avant de pouvoir être utilisée pour optimiser la façon dont nous accompagnons nos membres.
James Symes, CEO, Bike Club
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1). Les questions relatives à la vérification des comptes, à la conformité, à la fraude, au crédit, aux cas d’utilisation ou aux ventes ne font pas partie des attributions de l’assistance clientèle et seront traitées en dehors des niveaux de service ci-dessus.
2). Les demandes des payeurs (ceux qui paient une organisation via GoCardless) ne sont pas couvertes par les niveaux de service ci-dessus et reçoivent un temps de réponse standard de 18 heures ouvrables.
3). L’assistance téléphonique est disponible en anglais uniquement.
4). Les temps de réponse de l’assistance par e-mail sont limités aux adresses électroniques utilisant votre domaine professionnel uniquement.
Pour en savoir plus pour démarrer avec une offre Réussite Essentielle, veuillez nous contacter et nous serons ravis de discuter avec vous des options disponibles.