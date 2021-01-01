Simplifiez les paiements pour votre club de sport

Rejoignez-nous et profitez de 0 frais de transaction pendant 90 jours. Des CGU s'appliquent
Prélevez les cotisations de vos membres directement sur leur compte bancaire. Finis les virements permanents, les paiements en espèces et les fichiers Excel illisibles. De plus, profitez de 90 jours sans frais sur chaque transaction.
Collectez instantanément des paiements bancaires ponctuels et évitez les frais élevés de paiement par carte bancaire. Simplifiez la gestion de vos paiements récurrents grâce au prélèvement automatique.
Ne comptez plus sur vos membres pour se souvenir de régler leurs factures à temps. Faites des économies et gagnez un temps précieux sur toute la partie relance des paiements.
Réduisez les tâches manuelles et centralisez la gestion de vos paiements en choisissant parmi plus de 350 intégrations disponibles.
Ils peuvent payer en quelques clics depuis n’importe quel appareil. Ou opter pour des paiements automatisés, simples et pratiques. Et bien sûr, tout est sécurisé.
Hélène Brillant-Hartmann, Responsable administrative et financière, Keepcool
Réduisez vos échecs de paiement. Collectez avec succès 99 % des paiements ponctuels instantanés - et 97,3 % des paiements récurrents automatisés - du premier coup.
Source : Taux de succès des paiements GoCardless, 2025
Nous avons comparé GoCardless aux paiements par carte pendant trois mois et le résultat a été flagrant. Les paiements avec GoCardless ont affiché un taux de réussite deux fois plus élevé.Pierre Chabert, CFO & Co-fondateur, Mobile Club
Fonctionnalités principales
1 % + 0,20 € par transaction
Plafonnés à 2 €
2 % + 0,20 € pour les transactions internationales
Les prix sont hors TVA
Avantages
Collectez des paiements ponctuels et récurrents en toute simplicité
Collectez des paiements internationaux dans plus de 30 pays au taux de change réel (propulsé par Wise)
Utilisez Gocardless avec une API, notre tableau de bord ou une intégration avec plus de 350 logiciels partenaires dont Sage, Pennylane et Sellsy.
Incluez votre marque sur le formulaire d'inscription client
Protection renforcée
1,25 % + 0,20 € par transaction
Plafonnés à 2,50 €
2,25 % + 0,20 € pour les transactions internationales
Les prix sont hors TVA
Avantages
Tous les avantages du plan Standard, plus :
Réduisez les échecs de paiement grâce aux relances intelligentes
Vérifiez instantanément les coordonnées bancaires d'un nouveau client au moment du paiement
Proposez une expérience client aux couleurs de votre marque, depuis les pages de paiement jusqu'aux e-mails de notification
Protection anti-fraude de bout en bout
1,4 % + 0,20 € par transaction
Plafonnés à 2,75 €
2,4 % + 0,20 € pour les transactions internationales
Les prix sont hors TVA
Avantages
Tous les avantages des plans Standard et Advanced, plus :
Prémunissez-vous de la fraude grâce à l'identification et à la vérification intelligentes des payeurs à risque
Contrez la fraude en surveillant les rétrofacturations et en les contestant si nécessaire
Forfait 100 % personnalisé
Pour une tarification sur-mesure, adaptée à votre entreprise, contactez-nous.
Remises sur volume
Solution en marque blanche premium
Avantages
Tous les avantages des plans Standard, Advanced et Pro, plus :
Profitez d'un support Customer Success dédié de bout en bout
Bénéficiez de remises à mesure que le volume de vos transactions augmente
Engagez-vous sur un volume fixe ou payez à l'usage (pay as you go)
Collectez des paiements ponctuels et récurrents en toute simplicité
Collectez des paiements internationaux dans plus de 30 pays au taux de change réel (propulsé par Wise)
Utilisez Gocardless avec une API, notre tableau de bord ou une intégration avec plus de 350 logiciels partenaires dont Sage, Pennylane et Sellsy.
Incluez votre marque sur le formulaire d'inscription client
Catégories de partenariat
Vous pouvez utiliser GoCardless via le tableau de bord, une intégration personnalisée, ou un partenaire. Si vous utilisez déjà un logiciel de facturation, de comptabilité, ou de CRM, il est très simple de connecter GoCardless à votre compte via notre intégration.
Comment ça marche
Commencez sans obligations. Pour des raisons de sécurité, il vous suffit de nous donner quelques détails sur votre entreprise, puis vous pourrez commencer à collecter des paiements sans tracas.
Gérez tout sur le tableau de bord en ligne facile à utiliser. Ou connectez-vous de manière transparente aux logiciels que vous utilisez déjà pour tout gérer sur ceux-ci.
Ajoutez simplement GoCardless à vos factures, sites, pages de paiement ou autres, afin que vos clients fassent un paiement unique. Vous pouvez aussi entièrement automatiser les paiements de vos clients en leur demandant de remplir un formulaire en ligne simple, rapide, et en une seule fois.
Notre équipe d'assistance reconnue est là pour vous aider, chaque fois que vous en avez besoin. Contactez-nous par e-mail ou consultez nos guides pratiques dans notre Customer Hub.