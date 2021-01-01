Skip to content
 

La manière la plus intelligente de collecter les factures

Rejoignez les comptables qui utilisent GoCardless pour collecter les paiements directement à partir des comptes bancaires de leurs clients. De plus, profitez de 90 jours sans frais sur chaque transaction.

Des paiements qui vous facilitent la vie

Idéal pour les paiements ponctuels et les paiements récurrents

Collectez instantanément des paiements bancaires ponctuels et évitez les frais élevés de paiement par carte bancaire. Simplifiez la gestion de vos paiements récurrents grâce au prélèvement automatique.

Finies les relances pour retards de paiement

Ne comptez plus sur vos clients pour se souvenir de régler leurs factures à temps. Faites des économies et gagnez un temps précieux sur toute la partie relance des paiements.

Plus souple qu’un virement permanent

GoCardless utilise les prélèvements automatiques, ce qui vous permet de facturer des montants variables. En cas de prestation supplémentaire, il vous suffit de modifier le montant de la facture.

Intégré à vos logiciels existants

Réduisez les tâches manuelles et centralisez la gestion de vos paiements en choisissant parmi plus de 350 intégrations disponibles.

« Je ne consacre plus qu’une journée par mois à la facturation des clients, au lieu de trois, et je peux me concentrer sur les paiements problématiques ou la facturation des projets à valeur élevée ».

Romain Joussellin, associés, Groupe CPA

Se faire payer sans effort

Un taux d’échec des paiements de 0,5 % seulement

Réduisez vos échecs de paiement. Collectez avec succès 99 % des paiements ponctuels instantanés - et 97,3 % des paiements récurrents automatisés - du premier coup.

Source : Taux de succès des paiements GoCardless, 2025

Nous avons comparé GoCardless aux paiements par carte pendant trois mois et le résultat a été flagrant. Les paiements avec GoCardless ont affiché un taux de réussite deux fois plus élevé.

Pierre Chabert, CFO & Co-fondateur, Mobile Club

Coût moyen par transaction réduit de 56 %*

  • Fonctionnalités principales

    Standard

    1 % + 0,20 € par transaction

    Plafonnés à 2 €

    2 % + 0,20 € pour les transactions internationales

    Les prix sont hors TVA

    Avantages

    • Collectez des paiements ponctuels et récurrents en toute simplicité

    • Collectez des paiements internationaux dans plus de 30 pays au taux de change réel (propulsé par Wise)

    • Utilisez Gocardless avec une API, notre tableau de bord ou une intégration avec plus de 350 logiciels partenaires dont Sage, Pennylane et Sellsy.

    • Incluez votre marque sur le formulaire d'inscription client

  • Protection renforcée

    Advanced

    Populaire

    1,25 % + 0,20 € par transaction

    Plafonnés à 2,50 €

    2,25 % + 0,20 € pour les transactions internationales

    Les prix sont hors TVA

    Avantages

    • Tous les avantages du plan Standard, plus :

    • Réduisez les échecs de paiement grâce aux relances intelligentes

    • Vérifiez instantanément les coordonnées bancaires d'un nouveau client au moment du paiement

    • Proposez une expérience client aux couleurs de votre marque, depuis les pages de paiement jusqu'aux e-mails de notification

  • Protection anti-fraude de bout en bout

    Pro

    1,4 % + 0,20 € par transaction

    Plafonnés à 2,75 €

    2,4 % + 0,20 € pour les transactions internationales

    Les prix sont hors TVA

    Avantages

    • Tous les avantages des plans Standard et Advanced, plus :

    • Prémunissez-vous de la fraude grâce à l'identification et à la vérification intelligentes des payeurs à risque

    • Contrez la fraude en surveillant les rétrofacturations et en les contestant si nécessaire

  • Forfait 100 % personnalisé

    Sur mesure

    Pour une tarification sur-mesure, adaptée à votre entreprise, contactez-nous.

    Remises sur volume

    Solution en marque blanche premium

    Avantages

    • Tous les avantages des plans Standard, Advanced et Pro, plus :

    • Profitez d'un support Customer Success dédié de bout en bout

    • Bénéficiez de remises à mesure que le volume de vos transactions augmente

    • Engagez-vous sur un volume fixe ou payez à l'usage (pay as you go)

*Livre blanc IDC

Comment ça marche

Catégories de partenariat

Connectez votre logiciel

Vous pouvez utiliser GoCardless via le tableau de bord, une intégration personnalisée, ou un partenaire. Si vous utilisez déjà un logiciel de facturation, de comptabilité, ou de CRM, il est très simple de connecter GoCardless à votre compte via notre intégration.

    Donnez la priorité à votre cabinet

    Rejoignez-nous dès aujourd’hui pour profiter de 90 jours de transactions sans frais et booster la performance de votre cabinet. Offre soumise à conditions.

