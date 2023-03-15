Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist eine Sicherheitsmaßnahme, die bei der Anmeldung bei einem Konto zwei verschiedene Verifizierungsmethoden erfordert. Bei diesen beiden Faktoren handelt es sich in der Regel um etwas, das Sie kennen, wie z. B. ein Passwort oder eine PIN, und um etwas, das Sie besitzen, wie z. B. ein Telefon oder einen physischen Token. Wenn Sie beides haben, wird es für jeden sehr viel schwieriger, sich unbefugt Zugang zu Ihren Konten zu verschaffen. 2FA ist in den letzten Jahren aufgrund der Zunahme von Cyberkriminalität und Datenschutzverletzungen immer beliebter geworden. Mit der zusätzlichen Schutzebene, die 2FA bietet, können sich Benutzer sicherer fühlen, da sie wissen, dass ihre Konten vor böswilligen Akteuren geschützt sind.

Was ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung?

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist ein zweistufiger Authentifizierungsprozess, bei dem zwei verschiedene Verifizierungsmethoden verwendet werden, wenn Sie sich bei einem Konto anmelden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Person, die auf das Konto zugreift, diejenige ist, die sie vorgibt zu sein, und nicht jemand, der versucht, sich unbefugt Zugang zu verschaffen. In der Regel ist ein Faktor etwas, das Sie kennen, wie z. B. ein Passwort oder eine PIN, während der andere Faktor etwas ist, das Sie besitzen, wie z. B. ein Telefon oder ein physisches Token. Die beiden Faktoren wirken zusammen und machen es für jeden viel schwieriger, Ihre Konten zu erraten oder sich Zugang zu ihnen zu verschaffen.

2FA ist in den letzten Jahren aufgrund der zunehmenden Internetkriminalität und Datenschutzverletzungen immer beliebter geworden. Durch das Hinzufügen einer zusätzlichen Sicherheitsebene mit 2FA können sich Benutzer sicherer fühlen, da sie wissen, dass ihre Konten vor böswilligen Akteuren geschützt sind, die versuchen, sensible Informationen oder Geld zu stehlen. Dies gibt nicht nur den Benutzern ein gutes Gefühl, sondern auch den Unternehmen die Gewissheit, dass die Daten ihrer Kunden sicher sind.

Wie funktioniert die Zwei-Faktor-Authentifizierung?

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) funktioniert durch zwei unabhängige Verifizierungsmethoden, wenn Sie versuchen, auf ein Konto zuzugreifen. Der erste Faktor ist in der Regel etwas, das Sie kennen, wie ein Benutzername und ein Passwort. Der zweite Faktor kann etwas sein, das Sie besitzen, z. B. ein Telefon oder ein physisches Token, das einen einmaligen Passcode liefert. Wenn beide Faktoren bei der Authentifizierung zusammen verwendet werden, wird es für jeden viel schwieriger, sich unbefugt Zugang zu einem Konto zu verschaffen. Beide Schritte müssen abgeschlossen sein, damit der Zugang gewährt wird. Im Allgemeinen erhöht die Kombination dieser beiden Faktoren die Sicherheit eines Kontos und verringert die Chancen auf erfolgreiche Angriffe von böswilligen Akteuren, die sensible Daten oder Geld stehlen wollen, erheblich.

Methoden der 2FA-Authentifizierung

Eine gängige Methode der 2FA ist die Verwendung eines einmaligen Passcodes, der an Ihr mobiles Gerät gesendet wird. Wenn Sie versuchen, auf ein Konto zuzugreifen, erhalten Sie per SMS oder App-Benachrichtigung einen Code, der innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens eingegeben werden muss, damit der Authentifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen werden kann. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, da der Benutzer sein Gerät physisch besitzen muss, um Zugang zu erhalten.

Eine weitere beliebte Methode der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist die biometrische Identifizierung, z. B. durch Scannen von Fingerabdrücken oder Gesichtserkennung. Bei dieser Art der Authentifizierung müssen die Benutzer zusätzliche Beweise dafür erbringen, dass sie diejenigen sind, für die sie sich ausgeben, indem sie eindeutige biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichts-Scans bereitstellen. Diese Art der Authentifizierung ist sicherer als herkömmliche Methoden, da biometrische Daten nicht so leicht dupliziert werden können und einen zusätzlichen Schutz gegen böswillige Akteure bieten, die sich unerlaubt Zugang verschaffen wollen.

Hardware-Token sind eine weitere Form der 2FA, bei der die Benutzer physische Token besitzen müssen, um Zugang zu erhalten. Hardware-Tokens generieren Zufallscodes, die zusammen mit den Anmeldedaten eingegeben werden müssen, damit der Authentifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen werden kann. Die zusätzliche Sicherheitsebene, die Hardware-Token bieten, macht sie ideal für hochsichere Anwendungen wie Bank-Websites und E-Commerce-Shops, bei denen es um Benutzerdaten und Geld geht.

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