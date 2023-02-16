Wenn es um Online-Zahlungen geht, sind Amazon Pay und PayPal zwei der beliebtesten Methoden. Beide bieten Kunden eine sichere und bequeme Möglichkeit, für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen, ohne jedes Mal ihre Kreditkartendaten eingeben zu müssen. Aber welche Methode wird am meisten genutzt?

Was ist Amazon Pay?

Amazon Pay ist ein sicherer und bequemer Zahlungsservice, mit dem Kunden Waren und Dienstleistungen mit ihrem bestehenden Amazon-Konto bezahlen können. Der Service ist auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter Websites, Apps und physische Geschäfte. Mit Amazon Pay können Kunden das gleiche Login verwenden, das sie bereits bei Amazon haben - es sind keine zusätzlichen Konten oder Passwörter erforderlich.

Was ist PayPal?

PayPal ist ein Online-Zahlungssystem, mit dem Sie Geld senden und empfangen können, ohne dass Sie ein PayPal-Konto benötigen. Es hat in den letzten Jahren aufgrund seiner Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit immer mehr an Beliebtheit gewonnen und ist zu einem der am meisten akzeptierten Online-Zahlungssysteme geworden. Mit PayPal können Sie schnell Geld von Ihrem Bankkonto oder Ihrer Kreditkarte an andere Parteien, wie Händler oder Freunde und Familienmitglieder, überweisen.

Amazon Pay und PayPal im Vergleich

Amazon Pay und PayPal unterscheiden sich in Bezug auf Funktionen, Gebühren, Benutzerfreundlichkeit und mehr. Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Plattform die richtige für Sie ist, werfen wir einen genaueren Blick auf Amazon Pay und PayPal.

Bezahlmethoden

Amazon Pay bietet Nutzern die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Zahlungsmethoden zu bezahlen. Kunden können ihre Kreditkarten, Debitkarten, PayPal-Konten, Bankkonten, Amazon-Geschenkkarten oder sogar Barzahlungen verwenden, um Einkäufe zu tätigen. Auch PayPal bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, mit verschiedenen Zahlungsmethoden wie Kreditkarten, Debitkarten und Bankkonten zu bezahlen.

Rücksendung & Stornierung

Mit Amazon Pay können Sie einen über Ihr Konto gekauften Artikel innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf problemlos zurückgeben oder stornieren.

PayPal bietet seinen Kunden ebenfalls die Möglichkeit, über seinen Service gekaufte Artikel zu stornieren oder zurückzugeben. PayPal stellt jedoch keine Rückerstattungen direkt aus, da die Rückgabe über den Händler abgewickelt wird.

Kosten und Gebühren

Bei Zahlungen mit Amazon Pay wird dem Käufer eine Transaktionsgebühr in Rechnung gestellt, die sich nach dem Betrag seines Einkaufs richtet. PayPal-Gebühren für den Verkäufer hingegen belaufen sich für die meisten inländischen Zahlungen auf eine Pauschalgebühr pro Transaktion.

Internationale Währungen

Es ist möglich, mit Amazon Pay und PayPal international und in verschiedenen Währungen zu verkaufen. Diese beiden Zahlungsplattformen ermöglichen es Verkäufern, Zahlungen von Kunden aus der ganzen Welt in deren lokaler Währung zu akzeptieren.

Buchhaltung

Wenn es darum geht, Daten aus Amazon Pay zu extrahieren, ist der Prozess relativ einfach. Ihre Zahlungsberichte geben Ihnen alle notwendigen Informationen über die eingegangenen Zahlungen und die mit diesen Zahlungen verbundenen Gebühren. Sie können diese Berichte auch in verschiedenen Formaten wie Microsoft Excel- oder CSV-Dateien herunterladen.

Das Finanzberichterstattungssystem von PayPal ist ähnlich geradlinig. Auch hier finden Sie Ihre gesamte Transaktionshistorie, einschließlich erhaltener Zahlungen, Gebühren und anderer damit verbundener Details. Sie können diese Informationen auch in einer Reihe von Formaten herunterladen.

Kundenservice

Wenn es um Reaktionszeiten geht, bieten sowohl Amazon als auch PayPal einen schnellen und effizienten Service. Wenn Kunden bei einem der beiden Unternehmen über die Website oder die mobile App ein Ticket einreichen, können sie innerhalb von Minuten mit einer Antwort rechnen.

Sicherheit

Amazon Pay verwendet eine fortschrittliche Verschlüsselungstechnologie, um die Daten der Benutzer jederzeit zu schützen. Die Transaktionen werden außerdem ständig von einem Team von Sicherheitsspezialisten überwacht, die verdächtige Aktivitäten oder mögliche Betrugsversuche erkennen.

Betrug auf PayPal ist auch nicht einfach, da Transaktionen durch das hochmoderne Betrugsschutzsystem des Unternehmens geschützt werden, das strenge Authentifizierungsprotokolle und hochentwickelte Analysen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten umfasst.

Käufer- und Verkäuferschutz

Wenn es um Online-Transaktionen geht, brauchen Käufer und Verkäufer die Gewissheit, dass ihr Geld sicher ist. Aus diesem Grund haben Amazon Pay und PayPal Maßnahmen ergriffen, um beide Parteien vor betrügerischen oder nicht autorisierten Aktivitäten zu schützen.

Integration

Der Hauptunterschied zwischen Amazon Pay und PayPal ist der Integrationsprozess. Amazon Pay ist in die meisten eCommerce-Plattformen integriert, allerdings erfordert Amazon Pay, dass der Händler ein Amazon-Verkäuferkonto hat, um Zahlungen akzeptieren zu können. Die Integration von PayPal in Ihren Shop kann dagegen schnell und einfach erfolgen, ohne dass Sie ein separates Verkäuferkonto benötigen.

Amazon Pay vs. PayPal – Übersicht und Fazit

Nach dem Vergleich von Amazon Pay und PayPal ist klar, dass beide Dienste ausgezeichnete Sicherheitsmaßnahmen bieten, um Kunden vor Betrug oder unbefugten Aktivitäten zu schützen. Beide bieten eine Reihe von Schutzprogrammen für Käufer und Verkäufer sowie eine fortschrittliche Verschlüsselungstechnologie für die sichere Übertragung und Speicherung von Daten.

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