Ihre Beschwerde eskalieren

An wen kann ich meine Beschwerde richten?

Wenn neuseeländische Organisationen oder Organisationen, die über unseren internationalen Zahlungsdienst Zahlungen von Kunden in Neuseeland einziehen, nicht mit unserer Antwort zufrieden sind, können sie ihre Beschwerde an New Zealand Financial Services Complaints Ltd (FSCL) richten, sofern sie alle Kriterien erfüllen.

Die FSCL bietet Verbrauchern kostenlos eine faire und unabhängige Schlichtung von Beschwerden im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen an.

Website: www.fscl.org.nz Email: complaints@fscl.org.nz Telefon: 0800 347 257

Postanschrift: FSCL, PO Box 5967, Wellington 6140

Wie lange habe ich Zeit, meine Beschwerde beim AFCA einzureichen?

Nachdem Sie eine abschließende Antwort von GoCardless erhalten haben, haben Sie in den meisten Fällen zwei Jahre Zeit, eine Beschwerde einzureichen.

Ausnahmen

Beschwerden über den von GoCardless angebotenen Lastschriftservice müssen beim Financial Ombudsman Service (FOS) im Vereinigten Königreich eingereicht werden.

Website: www.financial-ombudsman.org.uk/ E-Mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Telefon: 0800 023 4567

Postanschrift: FOS, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9SR

Wie lange habe ich Zeit, meine Beschwerde beim FOS einzureichen?

Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie Ihre Beschwerde kostenlos beim Financial Ombudsman Service einreichen. Sie müssen dies jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der abschließenden Antwort von GoCardless tun.

Wenn Sie die Beschwerde nicht rechtzeitig einsenden, erhält der Ombudsmann keine Genehmigung von uns, Ihre Beschwerde zu bearbeiten, und kann das dann nur eingeschränkt tun (beispielsweise, wenn er der Meinung ist, dass die Verzögerung aufgrund außergewöhnlicher Umstände erfolgt ist).

Weitere Informationen zum Financial Ombudsman Service finden Sie hier.