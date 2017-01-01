Misslyckade betalningar är ett problem för alla företag. Kunder kan oavsiktligt falla bort när deras betalningar misslyckas och 11-15 % av icke indrivna medel omvandlas till osäkra fordringar.

Även om inte alla kunder är ovilliga att betala, ger komplexa och manuella inkasseringsprocesser varje kund samma indrivningsupplevelse.

Success+ hanterar dina sena betalningar på ett intelligent sätt. Inkasserar automatiskt 70 % av misslyckade betalningar den dag som passar dina kunder bäst. Skapar en smidigare upplevelse för dem och ett bättre kassaflöde för dig.