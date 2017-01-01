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Success+ använder betalningsintelligens för att hantera misslyckade betalningar. Driver in i genomsnitt 70 % av misslyckade betalningar.
Misslyckade betalningar är ett problem för alla företag. Kunder kan oavsiktligt falla bort när deras betalningar misslyckas och 11-15 % av icke indrivna medel omvandlas till osäkra fordringar.
Även om inte alla kunder är ovilliga att betala, ger komplexa och manuella inkasseringsprocesser varje kund samma indrivningsupplevelse.
Success+ hanterar dina sena betalningar på ett intelligent sätt. Inkasserar automatiskt 70 % av misslyckade betalningar den dag som passar dina kunder bäst. Skapar en smidigare upplevelse för dem och ett bättre kassaflöde för dig.
70 %
genomsnittlig indrivningskvot för misslyckade betalningar
Rädda dina kunder från besvärliga konversationer genom att inkassera misslyckade betalningar på den dag som är bäst för dem. 70 % av företagen sa att Success+ förbättrar deras kundrelationer.
Success+ gör allt det tunga arbetet genom att automatiskt omförsöka betalningar upp till tre gånger och med synlighet över vilka betalningar som har inkasserats. 89 % av företagen sa att Success+ sparar tid.
Med Success+ kan du effektivt driva in mer intäkter, så att färre betalningar skrivs av som osäkra fordringar eller ofrivilligt bortfall Öka din indrivningskvot till cirka 70 %.
Elise Nunn, Verksamhetschef, Plum
Chris McQuillan, kommersiell chef, Lifestyle Fitness