[Étude] Préférences de paiement dans le monde pour les achats B2B récurrents

Nous avons enquêté auprès de 4 990 entreprises réparties sur 9 marchés pour déterminer quelles sont les moyens de paiement préféré par les entreprises dans différents cas d’utilisation.

Les méthodes de paiement proposées par les entreprises ne concordent pas toujours avec la manière dont les clients veulent payer.

En ignorant les données sur les préférences de paiement, les entreprises empêchent de croître inutilement leur taux de conversion et de croissance, et maintiennent leur taux de churn.

En partenariat avec YouGov, nous avons enquêté auprès de 4 990 entreprises en Grande-Bretagne, France, Allemagne, Espagne, Danemark, Suède, Etats-Unis, Canada et Australie pour connaître leur préférence de paiement dans quatre cas d’utilisation typiques pour des achats récurrents : les factures courantes régulières, les factures, les abonnements numériques et les versements.

Téléchargez une copie gratuite de ce rapport, et renforcez votre entreprise avec les moyens de paiement les plus à même de convertir vos clients potentiels en usagers payants long-terme.