L’agence digitale Scaledev propose des services d’hébergement, de développement web et de référencement SEO. Elle accompagne ses client.e.s pas à pas, du début à la fin du projet.

Les domaines d’expertise de l’agence se montrent nombreux. Néanmoins, Thomas et son équipe se sont spécialisés dans les conceptions de sites e-commerce et les sites vitrines, tant à l’intention des particuliers qu’à celle des professionnels. Ils s’occupent également de créer des projets sur-mesure. Leurs compétences s’étendent également à l’infogérance et à la maintenance. Leur panel de compétences s’étend donc sur un large spectre permettant aux clients d’être assistés jusque dans « les coulisses ».

Après environ un an d’utilisation, Thomas dispose de suffisamment de recul pour repérer les bénéfices qu’il dégage de l’utilisation de GoCardless. En outre, les répercussions positives ancrent de profondes racines dans le quotidien de Scaledev, puisque les client.e.s de l’agence bénéficient eux.elles aussi des services proposés.

Une procédure simplifiée

Lorsqu’on dirige une entreprise, toutes les petites « astuces » permettant de gagner du temps sont bonnes à prendre. Thomas l’a bien compris. D’autant plus qu’avec sa banque, les frais de rejet s’élevaient à 10 € par prélèvement.

« Pouvoir tout automatiser simplement est ce qui nous a fait changer de prestataire, avance le jeune homme. Quand je fais le calcul du temps qu’on perdait à chaque fois entre les clients, la mise en place des prélèvements… C’est largement justifié. »

Une seule demi-journée de travail a suffi à Thomas pour intégrer toutes les données de ses client.e.s sur GoCardless.

Des économies de plusieurs milliers d’euros

Avant d’utiliser le module de prélèvement automatique, l’agence Scaledev laissait le choix à ses client.e.s quant au moyen de paiement. Pourtant, chèques, virements et prélèvements ne lui facilitaient vraiment pas le travail. « Il fallait saisir manuellement tous les prélèvements donc c’était une perte de temps terrible » reconnaît Thomas.

Aux difficultés administratives s’ajoutaient presque tout le temps les obstacles inévitables liés à la réconciliation. « Quand il y avait un impayé, on n’avait pas l’information immédiate. On ne savait pas qui était en impayé, ni de qui venaient les paiements qui arrivaient sur le compte. Sur un mois, la gestion des prélèvements devait représenter une journée complète de travail. », estime-t-il ensuite.

Comme GoCardless automatise toutes ses actions, Thomas a facilement pu retrouver la journée de travail qu’il perdait mensuellement. « C’est énorme ! Ça me permet de me concentrer sur d’autres activités. Sur une année, ça nous fait gagner sans problème de 5 000 à 6 000 euros de budget en équivalent de temps de travail. », se réjouit-il.

On propose de mettre en place le prélèvement via GoCardless pour le paiement des factures. Pour tous ceux qui acceptent, c’est du temps gagné autant pour eux que pour nous. On lance le prélèvement, et c’est terminé, on n’y pense plus. Le temps gagné par l’automatisation, c’est fabuleux !

Expérience client améliorée

En plus des désagréments liés à la gestion de la trésorerie, Scaledev recevait toute la journée des appels de ses client.e.s inquiet.e.s, ce qui induisait une autre perte de temps importante pour l’équipe.

« Sur leur relevé de compte, les clients ne voyaient pas mentionné le nom de Scaledev ni la référence de la facture, donc ils ne savaient pas que c��’était nous qui avions effectué le prélèvement, se souvient le dirigeant. Ils voyaient le nom de notre banque mais nous n'apparaissions jamais. Il fallait gérer leurs appels et leurs emails », explique Thomas.

Fort de cette expérience, il n’hésite pas à proposer à ses nouveaux.elles client.e.s le prélèvement via GoCardless.

GoCardless ne bénéficie pas seulement à ses client.e.s, l’impact se fait sentir plus loin encore. « Y a des clients qui n’ont pas le temps de se charger de nous régler, donc on s’occupe automatiquement de prélever à échéance leur facture. » Ainsi, les deux parties gagnent en sérénité.