Pour une trésorerie fluide et des clients en mouvement

Perk est une plateforme complète dédiée à la réservation de voyages d’affaires — vols, hôtels, trains et voitures — ainsi qu’à la gestion des dépenses associées.

« Nous simplifions et optimisons les déplacements professionnels », déclare Iñigo Odériz Itúrbide, directeur principal en charge des comptes clients et de la trésorerie. « Notre mission est de centraliser l’accès aux meilleures offres du marché et de fournir une plateforme unique à nos clients depuis laquelle ils peuvent gérer les coûts, les politiques et les dépenses. »

Proposer une expérience de voyage fluide et efficace repose sur un traitement fiable des paiements. Pour accompagner sa croissance rapide, Perk doit associer une gestion rigoureuse de sa trésorerie à une solution de paiement rentable et évolutive.

« Des paiements fluides sont synonymes de déplacements sans stress pour nos clients », ajoute Iñigo. « Nous devons également rester efficaces pour maîtriser nos coûts, et une visibilité accrue sur les paiements nous permet d’optimiser l’allocation de notre capital. En tenant compte de tous ces éléments, GoCardless représente la solution idéale en matière de rapidité, de coût et de simplicité pour la facturation client. »

Des paiements fiables à plus de 99 %

Les paiements que Perk traite par l’intermédiaire de GoCardless échouent rarement, ce qui permet à la société de bénéficier d’un flux de trésorerie extrêmement fiable. Et grâce au prélèvement automatique nettement moins coûteux que les paiements par carte bancaire, Perk peut conserver davantage de liquidités.

« Notre taux d’échec des paiements avec GoCardless n’est que de 0,7 %, ce qui nous offre une visibilité exceptionnelle sur notre trésorerie », précise Iñigo. « Sur une transaction classique, GoCardless est jusqu’à cinq fois plus économique que les paiements par carte bancaire. »

Cette synergie gagnante entre performance et maîtrise des coûts incite Perk à intensifier le recours à GoCardless pour le prélèvement des paiements afin d’optimiser ces avantages et d’accompagner sa croissance.

« Près de 20 % des paiements passent déjà par GoCardless, mais nous tenons à faire évoluer ce chiffre », déclare Iñigo.

Nous développons un service d’envergure, avec des milliers de clients qui nous font confiance. L’automatisation rendue possible avec GoCardless signifie que nous pourrions, au minimum, tripler notre base de clients sans devoir renforcer nos effectifs pour gérer les prélèvements.

De petits gains pour des bénéfices majeurs

Plusieurs ajustements mineurs vont également contribuer à des améliorations significatives à mesure que Perk étend son usage de GoCardless. La fonction multi-comptes, par exemple, permet à Perk de centraliser plusieurs comptes GoCardless dans une structure parent-enfant, éliminant ainsi la gestion manuelle des accès et des connexions.

D’autres solutions nous obligent à jongler entre plusieurs comptes pour accéder aux rapports financiers de nos différentes entités. Grâce à la fonction multi-comptes, l’accès aux rapports de toutes nos entités légales est accéléré, ce qui simplifie considérablement mes rapports mensuels.

De l’Europe aux États-Unis en passant par le reste du monde

Perk est implantée en Europe et aux États-Unis, mais elle propose ses services à des clients dont les filiales sont réparties à l’international. Elle doit donc pouvoir accepter des paiements à l’échelle mondiale.

« GoCardless nous permet de prélever dans les devises locales, et ils ont toujours su répondre à nos besoins, où que nous soyons dans le monde », ajoute Iñigo. « Pour un marché tel que celui des États-Unis, où la carte bancaire est souvent le réflexe par défaut pour les entreprises, cela signifie que nous pouvons offrir une solution de paiement alternative, bien plus économique. »

Tranquillité, sérénité et maîtrise

« Grâce à GoCardless, nous sommes totalement sereins, car le prélèvement des paiements se gère quasiment tout seul », souligne Iñigo.

Tout fonctionne à merveille, et en cas de besoin, notre responsable chargé de la réussite client est toujours joignable par téléphone. J’aimerais retrouver un tel niveau de service chez tous les prestataires.

« GoCardless est un partenaire de confiance pour soutenir l’expansion de nos solutions de gestion des déplacements et des dépenses. Nous sommes convaincus qu’une formidable opportunité de croissance commune s’offre à nous. »