Principaux avantages 4 jours économisé par mois. 95 % des clients paient par prélèvement SEPA grâce à GoCardless.

Comptabiliser les économies rendues possibles par les paiements numériques

KER est un cabinet d’experts-comptables basé à Nantes. Il est spécialisé dans les services de conseil auprès des entreprises notamment dans les domaines de l'immobilier, de la santé et des startups.

95 % des clients de KER règlent par prélèvement, un processus autrefois laborieux avant l’intégration de GoCardless au logiciel de comptabilité Pennylane.

« Nous passions par les systèmes bancaires, ce qui impliquait des mandats SEPA papier ainsi que l’exportation et le chargement manuel des fichiers XML », précise Yvonnick Rouat, fondateur de KER. « Ce temps précieux, il fallait qu'on le récupère. C’est pour cela que nous avons opté pour l’automatisation des paiements avec GoCardless et Pennylane.

Quatre jours de tâches administratives en moins

Chaque mois, la facturation devenait une corvée pour l’équipe qui devait exporter un fichier de paiement XML depuis Pennylane, puis le charger sur la plateforme bancaire.

« Recueillir toutes ces informations demandait un effort considérable », ajoute Yvonnick. « Et pour couronner le tout, une fois les paiements encaissés, nous devions les rapprocher manuellement dans notre comptabilité. Tout cela prenait énormément de temps et nous n’étions jamais à l’abri d’une erreur. »

Désormais, grâce à la connexion directe par API entre GoCardless et Pennylane, il n’y a plus aucune chance d‘erreurs et le processus de paiement est beaucoup plus rapide.

La création d’une facture dans Pennylane programme automatiquement le prélèvement dans GoCardless. Une fois le montant prélevé, GoCardless renvoie les données vers Pennylane pour déclencher le rapprochement automatique. C’est grâce à cette synchronisation que nous pouvons économiser au moins quatre jours de gestion administrative par mois, ce qui nous laisse plus de temps pour aider et conseiller nos clients.

Et en parlant de clients, ceux de KER sont également conquis par GoCardless.

« Ils reçoivent une alerte automatisée avant le prélèvement de leur paiement. Un tel niveau de transparence et de professionnalisme est tout simplement inenvisageable avec une interface bancaire traditionnelle », déclare Yvonnick.

Une mise en œuvre en toute simplicité

Grâce à l’intégration par API entre GoCardless et Pennylane, quelques jours ont suffi pour que KER puisse mettre en place et utiliser les paiements automatisés.

« GoCardless et Pennylane s’occupent des aspects techniques, ce qui nous facilite vraiment la vie », ajoute-t-il. « En dix à douze jours, l’abonnement GoCardless était en place et les premiers prélèvements testés. Et en un mois, la solution était totalement déployée auprès de l’ensemble de nos clients. »

Une présence locale

Les paiements sont la force motrice d’une entreprise, et pouvoir compter sur un spécialiste qui dispose d’équipes d’assistance locales fait toute la différence lors d’un changement de prestataire. Pour Yvonnick, cela fut un facteur déterminant en faveur de GoCardless.

Nous avions comparé plusieurs fournisseurs de paiement, y compris des banques en ligne, mais GoCardless est véritablement un spécialiste du prélèvement automatique. Et en plus, ils ont une équipe basée ici, en France, ce qui nous permet d’obtenir une assistance locale. Même si c’est très rarement nécessaire, nous savons qu’en cas de besoin, nous serons dépannés sous 24 à 48 heures.

À vos marques, prêts, évoluez !

Yvonnick se prépare à étendre l’activité de KER à d’autres villes françaises dans un avenir proche. Avec la croissance de l’entreprise, il s’attend à ce que les paiements automatisés permettent un gain de temps encore plus conséquent.

« Actuellement, même avec des centaines de paiements mensuels, GoCardless s’occupe quasiment de tout. Nous savons donc que nous pouvons nous développer sans ajouter de charge administrative », ajoute Yvonnick.