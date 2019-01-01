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Le cabinet d'expertise comptable KER économise quatre jours par mois dans la gestion administrative de ses paiements grâce aux prélèvements automatisés de GoCardless.
Expert Comptable
économisé par mois.
des clients paient par prélèvement SEPA grâce à GoCardless.
KER est un cabinet d’experts-comptables basé à Nantes. Il est spécialisé dans les services de conseil auprès des entreprises notamment dans les domaines de l'immobilier, de la santé et des startups.
95 % des clients de KER règlent par prélèvement, un processus autrefois laborieux avant l’intégration de GoCardless au logiciel de comptabilité Pennylane.
« Nous passions par les systèmes bancaires, ce qui impliquait des mandats SEPA papier ainsi que l’exportation et le chargement manuel des fichiers XML », précise Yvonnick Rouat, fondateur de KER. « Ce temps précieux, il fallait qu'on le récupère. C’est pour cela que nous avons opté pour l’automatisation des paiements avec GoCardless et Pennylane.
Chaque mois, la facturation devenait une corvée pour l’équipe qui devait exporter un fichier de paiement XML depuis Pennylane, puis le charger sur la plateforme bancaire.
« Recueillir toutes ces informations demandait un effort considérable », ajoute Yvonnick. « Et pour couronner le tout, une fois les paiements encaissés, nous devions les rapprocher manuellement dans notre comptabilité. Tout cela prenait énormément de temps et nous n’étions jamais à l’abri d’une erreur. »
Désormais, grâce à la connexion directe par API entre GoCardless et Pennylane, il n’y a plus aucune chance d‘erreurs et le processus de paiement est beaucoup plus rapide.
Et en parlant de clients, ceux de KER sont également conquis par GoCardless.
« Ils reçoivent une alerte automatisée avant le prélèvement de leur paiement. Un tel niveau de transparence et de professionnalisme est tout simplement inenvisageable avec une interface bancaire traditionnelle », déclare Yvonnick.
Grâce à l’intégration par API entre GoCardless et Pennylane, quelques jours ont suffi pour que KER puisse mettre en place et utiliser les paiements automatisés.
« GoCardless et Pennylane s’occupent des aspects techniques, ce qui nous facilite vraiment la vie », ajoute-t-il. « En dix à douze jours, l’abonnement GoCardless était en place et les premiers prélèvements testés. Et en un mois, la solution était totalement déployée auprès de l’ensemble de nos clients. »
Les paiements sont la force motrice d’une entreprise, et pouvoir compter sur un spécialiste qui dispose d’équipes d’assistance locales fait toute la différence lors d’un changement de prestataire. Pour Yvonnick, cela fut un facteur déterminant en faveur de GoCardless.
Yvonnick se prépare à étendre l’activité de KER à d’autres villes françaises dans un avenir proche. Avec la croissance de l’entreprise, il s’attend à ce que les paiements automatisés permettent un gain de temps encore plus conséquent.
« Actuellement, même avec des centaines de paiements mensuels, GoCardless s’occupe quasiment de tout. Nous savons donc que nous pouvons nous développer sans ajouter de charge administrative », ajoute Yvonnick.
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