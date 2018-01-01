Principaux avantages 5 à 6 jours économisé par mois. < 1 % des paiements échouent. 98 % des clients paient par prélèvement SEPA grâce à GoCardless.

Des paiements fluides pour une comptabilité sans stress

Inqom by Visma est un logiciel de production comptable et fiscale de prochaine génération, conçu pour optimiser la productivité, la qualité et la sécurité. Ses clients sont des cabinets d’experts-comptables français qui s’appuient sur les solutions d’Inqom by Visma pour relever des défis technologiques, réglementaires et organisationnels.

« Nos outils d’automatisation comptable intégrés optimisent la productivité de nos clients, et nous sommes le premier fournisseur de logiciels comptables en France à intégrer l’IA », déclare Romain Legresy, directeur des opérations chez Inqom by Visma. « Nos solutions permettent à nos clients de se concentrer sur leur compétitivité en attirant de nouveaux collaborateurs et en développant des services personnalisés à valeur ajoutée pour leurs propres clients. »

Jusqu’à six jours de tâches administratives économisés chaque mois

Inqom by Visma a lancé la première version SaaS de sa solution en 2018 et a profité de l’occasion pour remplacer son système de facturation et de paiement personnalisé par GoCardless intégré avec le CRM Sellsy.

Aujourd’hui, 98 % des clients d’Inqom by Visma ont adopté GoCardless comme mode de paiement privilégié. L’intégration avec Sellsy permet à Inqom by Visma de rapprocher ses factures avec les prélèvements automatisés en toute simplicité, mais aussi de gérer efficacement les paiements récurrents et les abonnements personnalisés.

Dès le départ, nous avons constaté que GoCardless répondait parfaitement à nos besoins, notamment pour réduire les retards de paiement et automatiser les tâches administratives chronophages liées aux paiements.

« L’intégration des données de GoCardless avec Sellsy permet de réduire la gestion administrative d’environ cinq à six jours par mois », souligne Noemie Levacher, responsable administrative, Inqom by Visma. « Et avec un taux d’échec des paiements inférieur à 1 %, nous pouvons compter sur une trésorerie solide. »

Une expérience client fluide de bout en bout

Grâce à GoCardless, les clients d’Inqom by Visma bénéficient d’une expérience totalement fluide, depuis les propositions initiales jusqu’à l’intégration.

« Une fois que le client final a signé un devis via Sellsy, grâce à une intégration supplémentaire avec DocuSign, nous lui envoyons un lien GoCardless pour qu’il renseigne ses informations bancaires », précise Romain. « Ces informations sont ensuite transmises à Sellsy pour planifier les prélèvements. Une fois ces derniers effectués, ils sont automatiquement rapprochés dans nos écritures comptables. »

« Nous traitons en moyenne 1500 devis et factures par mois, soit près de 18000 par an. Ce volume est parfaitement pris en charge par l’intégration, sans aucune difficulté », ajoute-t-il.

Une mise en place fluide et une interface utilisateur intuitive

Avec le lancement de son nouveau logiciel, Inqom by Visma avait déjà fort à faire. Une migration transparente de ses systèmes de paiement et de facturation était donc indispensable. De plus, après cette transition, les opérations courantes devaient pouvoir se gérer de manière autonome afin de permettre à l’équipe de consacrer toute son énergie à ses clients et à leur expérience.

« Grâce à la réactivité des équipes de GoCardless et de Sellsy, le processus s’est déroulé en toute simplicité », précise Romain. « Les deux outils sont intuitifs, et en cas de problème, celui-ci est systématiquement traité rapidement et efficacement. »

Les clients d’Inqom by Visma apprécient eux aussi la réactivité des nouveaux processus de paiement:

Nous n’avons jamais eu de commentaires négatifs de nos clients concernant les paiements, et ils aiment beaucoup la visibilité offerte par les notifications par e-mail reçues avant chaque nouveau prélèvement.

Cap sur une croissance de 150%

Inqom by Visma est désormais prêt à connaître une croissance exponentielle, soutenue par une plateforme de paiement robuste.

« Nous visons une croissance de 150% et nous comptons sur GoCardless et Sellsy pour nous permettre de faire évoluer nos opérations sans modifier notre façon de travailler », déclare Romain.

En tant que directeur des opérations, je reste étonné de voir des confrères utiliser des systèmes peu automatisés qui nécessitent un grand nombre de personnes pour effectuer la saisie des données ou des tâches administratives répétitives et à faible valeur. Nous savons que nous disposons désormais d’une solution complète qui couvre l’ensemble du cycle, de l’offre commerciale jusqu’au prélèvement des paiements.

« En matière de paiement et de technologie comptable, ces dernières années ont vu des avancées majeures, et les prochaines se profilent sans doute déjà avec l’arrivée de la facturation électronique. Et nous serons prêts, car la synergie entre Inqom by Visma, GoCardless et Sellsy offre une solution financière de bout en bout idéale, allant de l’envoi des bons de commande à la saisie des déclarations fiscales. »