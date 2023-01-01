Assainir les flux de trésorerie grâce aux paiements automatisés

Cleany est une société basée à Paris qui propose des services de nettoyage aux entreprises. Elle vend environ 33 000 heures de nettoyage par mois et a enregistré un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros en 2023. Elle applique également une politique de RSE rigoureuse, inspirée par le grand-père du fondateur.

« Je suis le petit-fils d’une femme de ménage et elle en découle de solides valeurs en matière de respect des gens et de leur bien-être au travail dans un cadre respectueux », précise Alexandre Bellity, fondateur et PDG de Cleany.

Le nettoyage est un secteur à faible marge, et donc être payé à temps est essentiel pour que Cleany puisse continuer à investir dans sa politique de RSE tout en restant rentable. Pour veiller à ce que les clients payent en temps voulu, Cleany perçoit ses paiements avec GoCardless, tandis que la gestion et l’automatisation des prélèvements s’effectuent avec Upflow.

Le stress des paiements tardifs

Avant d’utiliser les services de GoCardless, Cleany était confronté à de sérieux défis en matière de factures en souffrance.

« Nous avons appris à nos dépens qu’envoyer une facture ne voulait pas forcément dire qu’elle allait être payée », souligne Alexandre. « Au pire de la situation, nous avions environ 650 000 euros de factures en souffrance, ce qui représentait un risque bien trop important pour notre entreprise. »

Les problèmes créés par de tels délais de recouvrement avaient forcé Cleany à lever des fonds supplémentaires pour ses opérations. Et les choses n’étaient vraiment pas simples pour Alexandre.

« En tant que PDG, une grande partie de mon travail consiste à résoudre les problèmes », déclare-t-il. « Cela voulait dire passer de nombreux appels pour récupérer des paiements tardifs, ce qui prenait énormément de temps et créait beaucoup de stress. »

Une décision simple à prendre

En quête d’une solution pour remédier à ce problème, le choix de GoCardless comme moyen de prélèvement automatique des paiements auprès des clients fut une décision facile pour Cleany, et la mise en place ne prit que quelques semaines.

« GoCardless était vivement recommandé par d’autres entreprises et l’équipe qui avait analysé la solution avant que nous ne signions le contrat était totalement convaincue », précise Alexandre.

Une fois la décision prise par Cleany, la mise en œuvre technique s’est déroulée en toute simplicité. « Il n’a fallu que quelques semaines et nous n’avons même pas eu besoin de faire appel à un spécialiste indépendant. C’est assez rare, car avec la plupart des logiciels et des technologies, la mise en place peut prendre des mois et coûter très cher », ajoute Alexandre.

Par la suite, Cleany ajouta la solution de gestion des comptes débiteurs d’Upflow à son système de paiement pour étendre l’adoption des paiements en ligne et se détacher des modes de règlement vieillissants comme les chèques.

« Nous avions recours à un huissier indépendant qui faisait les choses à l’ancienne, en appelant les clients débiteurs au téléphone et en les informant des risques d’escalade, mais il s’agissait d’une seule personne et d’une tâche très manuelle », précise Alexandre. « Avec Upflow, nous avons pu créer un ensemble de mesures qui déclenchent automatiquement des rappels en cas de paiement tardif et déterminent à quel moment nous devons faire escalader les choses. »

Plus d’argent à la banque et des nuits plus paisibles

Le duo de choc composé de GoCardless et d’Upflow a permis à Cleany de transformer ses délais de recouvrement et son flux de trésorerie.

« Nos délais de recouvrement sont passés de 90 jours à seulement 14 jours grâce à GoCardless et Upflow », souligne Alexandre. « Nous sommes également passés d’une fin d’année avec 600 000 euros de factures en souffrance à seulement 100 000 euros chaque mois. Et tout ça en triplant nos revenus. »

GoCardless et Upflow ont véritablement changé la donne, et leur impact peut aussi se mesurer avec des indicateurs tout aussi précieux pour Alexandre : moins de stress et de meilleures nuits de sommeil.

« Je n’ai pas eu à appeler un client au sujet d’une facture impayée depuis 18 mois, et j’en suis vraiment ravi », déclare Alexandre. « Je dors aussi beaucoup mieux maintenant que les dettes de nos clients ne représentent plus un risque majeur, ce qui est très important en période de ralentissement économique. »

Une équipe financière compacte

Aujourd’hui, la majeure partie des clients de Cleany paient par prélèvement.

« Même l’un de nos plus gros clients, l’une des plus importantes entreprises de France, a décidé de payer avec GoCardless », déclare Alexandre.

L’automatisation et la fiabilité de GoCardless et d’Upflow signifient que l’équipe financière de Cleany ne nécessite qu’un nombre restreint de personnes.

« Notre équipe financière est composée de une personne, ce qui est assez incroyable pour une entreprise qui génère 11 millions d'euros de chiffre d'affaires », souligne Alexandre. « Sans GoCardless et Upflow, nous aurions besoin à minima de quatre ou cinq personnes dans ce service. »

Moins de risque = une croissance accélérée

Avec moins de risque sur les dettes et davantage de fonds disponibles, Cleany est prêt à poursuivre sa croissance exponentielle et à étendre sa politique de RSE.

« Plus d’argent à la banque signifie plus de flexibilit�é pour investir dans les formations de RSE et prendre soin de nos employés », déclare Alexandre. « Nous visons également un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros d’ici à 2030, et je ne veux même pas penser aux problèmes de délais de recouvrement auxquels nous devrions faire face sans GoCardless et Upflow. »

Pour quiconque cherche à éliminer les paiements en retard dans son entreprise avec l’aide de GoCardless, Alexandre ajoute ceci : « N’hésitez pas. La trésorerie et les flux de paiements sont des éléments trop importants pour ne pas être gérés avec rigueur et fiabilité, et c’est précisément ce que GoCardless vous permet de faire. »