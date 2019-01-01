Optimiser le taux de réussite des paiements et neutraliser la fraude à la source

AnyTech365 est une société spécialisée dans la cybersécurité et l’assistance technique, réputée pour ses solutions en temps réel basées sur l’IA, ainsi que pour sa maintenance proactive des appareils destinée aux particuliers et aux petites entreprises.

« Nos solutions propriétaires de cybersécurité, propulsées par l’IA et soutenues par des techniciens certifiés, assurent une protection personnalisée des appareils et une détection des menaces en temps réel grâce à une plateforme SaaS intuitive pour une sécurité continue, 24/7/365. Elles sont conçues pour répondre aux besoins des particuliers comme des entreprises, partout dans le monde », déclare Georgi Medzhidiliev, directeur des opérations. « Nous disposons de quatre centres opérationnels répartis sur trois pays, avec plus de 300 collaborateurs au service de 27 marchés dans 15 langues. »

Plus de 80 000 de leurs clients basés en Europe règlent leur abonnement annuel ou mensuel avec GoCardless.

Cela fait plusieurs années que nous travaillons avec GoCardless. En tant que prestataire unique capable d’automatiser tous nos paiements SEPA en Europe, il nous permet de gérer des milliers de paiements avec une efficacité et une flexibilité exceptionnelles.

Depuis qu’AnyTech365 utilise Success+ et Protect+, les performances ont encore franchi un cap dans la réduction des échecs de paiement, de la fraude et des rejets de paiement.

« Ces automatisations nous font gagner un temps précieux tout en réduisant les frais superflus et les pertes de revenus », souligne Georgi. « Les paiements sont désormais plus fiables, sécurisés et rentables. »

Échecs de paiement et fraude en baisse, trésorerie et revenus en hausse

Protect+ et Success+ ont permis d’obtenir des résultats rapides et spectaculaires chez AnyTech365.

Dès le départ, les relances intelligentes de Success+ ont fait chuter le taux d’échec et les paiements abandonnés. Et pas qu’un peu. Il en résulte une trésorerie et des revenus en hausse.

« Success+ a nettement amélioré notre taux de recouvrement des paiements échoués en automatisant les relances à des moments clés », précise Georgi. « Nous avons ainsi observé une hausse de 9,85 % des ventes et une réduction de 19,87 % des échecs de paiement. Notre taux de recouvrement des paiements échoués est de 49,28 %, et grâce aux 20 808,28 euros récupérés dès les premiers mois, l’outil est pratiquement amorti. Tout cela sans intervention manuelle de notre part ni de celle de nos clients finaux. »

Grâce à l’intelligence des paiements, Protect+ aide AnyTech365 à limiter les risques en identifiant les fraudes potentielles dès la création du mandat, y compris chez les nouveaux payeurs. La fonction vérifie automatiquement les coordonnées bancaires du client final et identifie les comportements à risque comme les annulations anticipées de mandats, les rejets de paiement injustifiés ou les antécédents de paiements échoués.

« Protect+ nous a permis de détecter 571 comportements frauduleux, y compris des rejets de paiement fictifs, des usurpations d’identité et des clients à haut risque de non-paiement », déclare Georgi. « Nous avons également constaté une baisse de 12,67 % des rejets de paiement. Ces résultats, associés à notre stratégie d’optimisation opérationnelle, ont généré une croissance annuelle de 887 562 € de notre chiffre d’affaires. »

Les clients en sortent également gagnants

Les clients profitent eux aussi de la diminution des échecs de paiement et de la simplification des processus.

« Notre expérience de paiement est encore plus fiable et professionnelle », ajoute Georgi. « GoCardless s’est montré très réactif dans l’optimisation des réglages de Protect+, nous permettant de trouver l’équilibre idéal entre sécurité antifraude et expérience utilisateur fluide. »

Une intégration optimisée pour une valeur durable

L’ajout de Success+ et Protect+ à GoCardless s’est déroulé sans effort, laissant à AnyTech365 tout le loisir de les tester avant le lancement officiel.

Le processus d’intégration avec GoCardless a été fluide et parfaitement géré, avec une communication rapide et efficace.

« La qualité de l’assistance dont nous avons bénéficié nous a permis d’entamer cette nouvelle étape de notre partenariat en toute sérénité. Notre équipe informatique a configuré l’infrastructure pour intégrer les relances intelligentes, avec un suivi en temps réel des performances dans le tableau de bord GoCardless », précise Georgi.

Grâce à l’assistance dédiée d’un responsable chargé de la réussite client, Georgi sait qu’il peut profiter pleinement de tout le potentiel de la plateforme.

« Nous obtenons généralement une réponse le jour même, et les réunions sont organisées avec une efficacité remarquable », ajoute-t-il. « Avec une assistance aussi robuste, nous savons que nous pouvons compter sur un partenaire fiable pour nous aider à relever les défis et optimiser la valeur. »

Un partenaire de croissance

AnyTech365 anticipe une croissance soutenue, et Georgi considère GoCardless comme un partenaire stratégique pour cette expansion.

« Grâce aux fonctionnalités avancées de GoCardless, aux relances intelligentes, à la détection des fraudes et à une assistance inégalée, nous pouvons accélérer notre croissance tout en optimisant notre efficacité opérationnelle, en limitant les pertes de revenus et en consolidant la confiance du client final », déclare-t-il.

« Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration avec GoCardless afin d’offrir une expérience de paiement sécurisée, fluide et agréable à nos clients. »