Votre gestion automatisée et vos clients satisfaits grâce à GoCardless pour Sellsy
Visualisez le statut de chaque paiement et facture en toute simplicité, pour chaque client et à tout moment. En connectant GoCardless à Sellsy, la réconciliation est automatique.
Avec GoCardless, plus besoin de compter sur vos clients pour être payé à temps. Vous évitez les relances coûteuses et chronophages.
Maîtrisez les normes bancaires essentielles (RGPD, DSP2, etc.) grâce à GoCardless, et assurez la conformité de votre facturation (Loi de Finances 2018) avec Sellsy. Concentrez-vous pleinement sur votre croissance, l'esprit léger.
Grâce au temps gagné sur la gestion des paiements, les entreprises qui utilisent GoCardless économisent 56 % par transaction, selon le cabinet IDC.
40 % des factures sont impayées. Avec GoCardless, lorsqu’une facture est due, les paiements sont prélevés automatiquement pour vous éviter de devoir effectuer des relances.
Les entreprises sont payées 47 % plus rapidement avec GoCardless.
L’intégration des données de GoCardless avec Sellsy permet de réduire la gestion administrative d’environ cinq à six jours par mois.Noemie Levacher, Responsable administrative, Inqom by Visma
Intégrez GoCardless à la plateforme Sellsy pour profiter de l’automatisation totale de vos factures, vos paiements et leur réconciliation.
Parlez à l’un de nos experts en paiement de l’utilisation de GoCardless avec Sellsy dans votre entreprise.