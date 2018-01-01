Skip to content
 

Gérez vos factures et paiements récurrents en un clic

Votre gestion automatisée et vos clients satisfaits grâce à GoCardless pour Sellsy

Deux outils puissants au service de votre croissance

Planifier avec plus de visibilité

Visualisez le statut de chaque paiement et facture en toute simplicité, pour chaque client et à tout moment. En connectant GoCardless à Sellsy, la réconciliation est automatique.

Sans relances, plus de croissance

Avec GoCardless, plus besoin de compter sur vos clients pour être payé à temps. Vous évitez les relances coûteuses et chronophages.

La conformité pour votre tranquillité

Maîtrisez les normes bancaires essentielles (RGPD, DSP2, etc.) grâce à GoCardless, et assurez la conformité de votre facturation (Loi de Finances 2018) avec Sellsy. Concentrez-vous pleinement sur votre croissance, l'esprit léger.

Gagnez du temps et de l’argent

Grâce au temps gagné sur la gestion des paiements, les entreprises qui utilisent GoCardless économisent 56 % par transaction, selon le cabinet IDC. 

Encaissez automatiquement le paiement de vos factures

40 % des factures sont impayées. Avec GoCardless, lorsqu’une facture est due, les paiements sont prélevés automatiquement pour vous éviter de devoir effectuer des relances.

Les entreprises sont payées 47 % plus rapidement avec GoCardless.

L’intégration des données de GoCardless avec Sellsy permet de réduire la gestion administrative d’environ cinq à six jours par mois.

Noemie Levacher, Responsable administrative, Inqom by Visma

Vos factures et paiements en un seul endroit

Intégrez GoCardless à la plateforme Sellsy pour profiter de l’automatisation totale de vos factures, vos paiements et leur réconciliation.

Prêt à simplifier vos paiements ?

Parlez à l’un de nos experts en paiement de l’utilisation de GoCardless avec Sellsy dans votre entreprise.