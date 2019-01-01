Un paiement qui échoue n’est que le début.

Les créances irrécouvrables, l’augmentation du taux de churn et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires ne tardent pas à suivre. Le fonds de roulement est bloqué. La CLTV client diminue et vos coûts d’acquisition augmentent.

Et vous devez courir après les paiements en retard au lieu de développer votre entreprise.