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Marre de perdre du temps et de l’argent à cause des paiements qui échouent ? Réduisez votre churn, libérez du temps pour votre équipe et débloquez votre trésorerie avec le prélèvement bancaire.
Un paiement qui échoue n’est que le début.
Les créances irrécouvrables, l’augmentation du taux de churn et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires ne tardent pas à suivre. Le fonds de roulement est bloqué. La CLTV client diminue et vos coûts d’acquisition augmentent.
Et vous devez courir après les paiements en retard au lieu de développer votre entreprise.
L’insuretech Luko cherchait à se démarquer de la concurrence en proposant de meilleures expériences de paiement.
Avec GoCardless, elle traite plus d'un million de paiements par an presque sans intervention humaine et réduit ses échecs de paiement de 50 %.
Découvrez combien de trésorerie vous pourriez débloquer grâce à notre astucieux calculateur. En trois simples questions, vous saurez combien vous pourriez économiser.
Nous nous sommes associés à plus de 200 grands systèmes de facturation afin que vous puissiez autoriser, gérer et rapprocher les paiements en un seul clic.
Besoin d’une intégration personnalisée ? Notre API RESTful s’intègre facilement à vos systèmes pour vous permettre d’évoluer avec le prélèvement bancair.
L'utilisation de GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés, celui-ci a été divisé par quatre. En plus, les paiements sont bien envoyés tous les mois et au bon moment pour nos clients.
Julien Balmont CTO & Co-Fondateur, Zenchef
Vous découvrirez comment GoCardless peut vous aider à :
Éviter le taux d’échec des cartes bancaires de 8 % (et pourquoi ces paiements échouent en premier lieu)
Recouvrer les paiements, même après avoir reçu une notification pour fonds insuffisants
Contourner les défaillances critiques de l’infrastructure du prélèvement automatique qui se produisent lorsque vous commencez à vous développer
Découvrez comment votre entreprise peut encaisser 97,3 % des paiements du premier coup Réservez une démo avec l’un de nos experts aujourd'hui.