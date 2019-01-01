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Calculezmes économies

Quoi de mieux que d’encaisser 97,3 % des paiements des entreprises SaaS du premier coup ? Rien.

Marre de perdre du temps et de l’argent à cause des paiements qui échouent ? Réduisez votre churn, libérez du temps pour votre équipe et débloquez votre trésorerie avec le prélèvement bancaire.

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Les échecs de paiement coûtent plus cher que vous ne le pensez

Un paiement qui échoue n’est que le début. 

Les créances irrécouvrables, l’augmentation du taux de churn et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires ne tardent pas à suivre. Le fonds de roulement est bloqué. La CLTV client diminue et vos coûts d’acquisition augmentent. 

Et vous devez courir après les paiements en retard au lieu de développer votre entreprise.

En savoir plus

La réussite de vos paiements. Grâce à GoCardless.

Luko a réduit ses échecs de paiements de 50 %

L’insuretech Luko cherchait à se démarquer de la concurrence en proposant de meilleures expériences de paiement. 

Avec GoCardless, elle traite plus d'un million de paiements par an presque sans intervention humaine et réduit ses échecs de paiement de 50 %.

Découvrez comment Luko a révolutionné son processus de paiement

Vous souhaitez débloquer votre trésorerie ? Voici combien vous pourriez recouvrer

Découvrez combien de trésorerie vous pourriez débloquer grâce à notre astucieux calculateur. En trois simples questions, vous saurez combien vous pourriez économiser.

Essayer le calculateur

Une intégration ultra simple

Nous nous sommes associés à plus de 200 grands systèmes de facturation afin que vous puissiez autoriser, gérer et rapprocher les paiements en un seul clic.

Besoin d’une intégration personnalisée ? Notre API RESTful s’intègre facilement à vos systèmes pour vous permettre d’évoluer avec le prélèvement bancair.

Learn about switching

L'utilisation de GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés, celui-ci a été divisé par quatre. En plus, les paiements sont bien envoyés tous les mois et au bon moment pour nos clients.

Julien Balmont CTO & Co-Fondateur, Zenchef

Rapport : Découvrez 3 façons dont GoCardless peut maximiser la réussite de vos paiements

Vous découvrirez comment GoCardless peut vous aider à :

  • Éviter le taux d’échec des cartes bancaires de 8 % (et pourquoi ces paiements échouent en premier lieu)

  • Recouvrer les paiements, même après avoir reçu une notification pour fonds insuffisants

  • Contourner les défaillances critiques de l’infrastructure du prélèvement automatique qui se produisent lorsque vous commencez à vous développer

Consulter le rapport

Prêt à venir à bout des paiements qui échouent ?

Découvrez comment votre entreprise peut encaisser 97,3 % des paiements du premier coup Réservez une démo avec l’un de nos experts aujourd'hui.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.