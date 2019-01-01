Paiements internationaux
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Marre de perdre du temps et de l’argent à cause des paiements qui échouent ? Fidélisez plus de clients, libérez du temps pour votre équipe et boostez votre revenu net avec le prélèvement bancaire.
Un paiement qui échoue n’est que le début.
Les créances irrécouvrables, l’augmentation du taux de churn et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires ne tardent pas à suivre. Le flux de trésorerie est bloqué. La valeur de vie client (LTV) réduit et les coûts d’acquisition augmentent.
Et vous devez courir après les paiements en retard au lieu de développer votre entreprise.
Découvrez combien de trésorerie vous pourriez débloquer grâce à cet astucieux calculateur. En trois simples questions, vous saurez combien d’argent vous perdez. Et combien vous pourriez économiser.
Lifestyle Fitness encaisse des milliers de paiements récurrents chaque mois. Mais les paiements échoués étaient un casse-tête persistant.
Avec Success+, l’entreprise a pu considérablement réduire ses échecs de paiement, débloquer sa trésorerie et révolutionner la façon dont elle encaisse les paiements.
Vous découvrirez comment GoCardless peut vous aider à :
Éviter le taux d’échec des cartes bancaires de 8 % (et pourquoi ces paiements échouent en premier lieu)
Recouvrer les paiements, même après avoir reçu une notification pour fonds insuffisants
Contourner les défaillances critiques de l’infrastructure du prélèvement automatique qui se produisent lorsque vous commencez à vous développer
Découvrez comment votre entreprise peut encaisser 97,3 % des paiements du premier coup Réservez une démo avec l’un de nos experts aujourd'hui.