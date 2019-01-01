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Calculezmes économies

Quoi de mieux que d’encaisser 97,3 % des paiements du premier coup ? Rien.

Marre de perdre du temps et de l’argent à cause des paiements qui échouent ? Fidélisez plus de clients, libérez du temps pour votre équipe et boostez votre revenu net avec le prélèvement bancaire.

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Les échecs de paiement coûtent plus cher que vous ne le pensez

Un paiement qui échoue n’est que le début. 

Les créances irrécouvrables, l’augmentation du taux de churn et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires ne tardent pas à suivre. Le flux de trésorerie est bloqué. La valeur de vie client (LTV) réduit et les coûts d’acquisition augmentent.

Et vous devez courir après les paiements en retard au lieu de développer votre entreprise.

En savoir plus

Savez-vous combien d’argent vous perdez à cause des paiements qui échouent ?

Découvrez combien de trésorerie vous pourriez débloquer grâce à cet astucieux calculateur. En trois simples questions, vous saurez combien d’argent vous perdez. Et combien vous pourriez économiser.

Calculez vos économies

La réussite de vos paiements. Grâce à GoCardless.

Lifestyle Fitness a augmenté ses revenus en améliorant son recouvrement de paiements de 71,6 %

Lifestyle Fitness encaisse des milliers de paiements récurrents chaque mois. Mais les paiements échoués étaient un casse-tête persistant.

Avec Success+, l’entreprise a pu considérablement réduire ses échecs de paiement, débloquer sa trésorerie et révolutionner la façon dont elle encaisse les paiements.

Découvrez comment ils ont fait

Rapport : Découvrez 3 façons dont GoCardless peut maximiser la réussite de vos paiements

Vous découvrirez comment GoCardless peut vous aider à :

  • Éviter le taux d’échec des cartes bancaires de 8 % (et pourquoi ces paiements échouent en premier lieu)

  • Recouvrer les paiements, même après avoir reçu une notification pour fonds insuffisants

  • Contourner les défaillances critiques de l’infrastructure du prélèvement automatique qui se produisent lorsque vous commencez à vous développer

Consulter le rapport

Prêt à venir à bout des paiements qui échouent ?

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.