Un paiement qui échoue n’est que le début.

Les créances irrécouvrables, l’augmentation du taux de churn et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires ne tardent pas à suivre. Le flux de trésorerie est bloqué. La valeur de vie client (LTV) réduit et les coûts d’acquisition augmentent.

Et vous devez courir après les paiements en retard au lieu de développer votre entreprise.