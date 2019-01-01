Il est temps d’en finir avec les paiements manuels

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Vous passez plus de temps à courir après vos paiements qu’à faire grandir votre entreprise ? Il existe une meilleure solution. Avec GoCardless, c’est simple : vos paiements sont automatiques. Vous gagnez du temps, de l’argent et en tranquillité d’esprit.
Collectez-vous vos paiements de la bonne façon ?
Découvrez comment vous libérer des processus manuels et être payé plus vite
Grâce à GoCardless, Cleany ne vit plus le stress des paiements tardifs.
Visualisez le statut de chaque paiement en toute simplicité, pour chaque client et à tout moment. Et si vous connectez GoCardless à votre logiciel comptable, la réconciliation est automatique.
Avec GoCardless, plus besoin de compter sur vos clients pour être payé à temps. Vous évitez les relances coûteuses et chronophages.
Automatisez et digitalisez vos paiements pour que ni vous, ni votre client n’ayez à lever le petit doigt. Faites-vous payer en 3,6 jours seulement.
Grâce au temps gagné sur la gestion des paiements, les entreprises qui utilisent GoCardless économisent 56 % par transaction, selon le cabinet IDC.
GoCardless s’intègre aisément avec plus de 350 plateformes comptables et de facturation, dont Salesforce, Sage, Sellsy et Pennylane. Recherchez votre partenaire pour en savoir plus.
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