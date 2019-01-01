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Il est temps d’en finir avec les paiements manuels

Vous passez plus de temps à courir après vos paiements qu’à faire grandir votre entreprise ? Il existe une meilleure solution. Avec GoCardless, c’est simple : vos paiements sont automatiques. Vous gagnez du temps, de l’argent et en tranquillité d’esprit. 

Des paiements moins chers qui rapportent plus

Collectez-vous vos paiements de la bonne façon ?

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Le guide pour des paiements sans tracas

Découvrez comment vous libérer des processus manuels et être payé plus vite

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« Nos paiements en 14 jours au lieu de 90 »

Grâce à GoCardless, Cleany ne vit plus le stress des paiements tardifs.

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Vos paiements sans complications.

Oubliez les processus manuels

Visualisez le statut de chaque paiement en toute simplicité, pour chaque client et à tout moment. Et si vous connectez GoCardless à votre logiciel comptable, la réconciliation est automatique.

Finies, les relances

Avec GoCardless, plus besoin de compter sur vos clients pour être payé à temps. Vous évitez les relances coûteuses et chronophages. 

Adieu, retards de paiements

Automatisez et digitalisez vos paiements pour que ni vous, ni votre client n’ayez à lever le petit doigt. Faites-vous payer en 3,6 jours seulement.

Faites des économies

Grâce au temps gagné sur la gestion des paiements, les entreprises qui utilisent GoCardless économisent 56 % par transaction, selon le cabinet IDC. 

  • Aircall

    « Nous aimons la solution GoCardless car elle requiert zéro effort de notre côté »

  • Cleany

    « Nos délais de recouvrement sont passés de 90 jours à seulement 14 jours grâce à GoCardless et Upflow »

  • Mobile Club

    "Les paiements avec GoCardless affichaient un taux de réussite deux fois plus élevé que les cartes."

  • PayFit

    « Avec 99 % de nos clients qui nous payent avec GoCardless, nous avons pu économiser environ un ETP de 2 000 à 3 000 € par mois. »

Connexion avec vos logiciels

GoCardless s’intègre aisément avec plus de 350 plateformes comptables et de facturation, dont Salesforce, Sage, Sellsy et Pennylane. Recherchez votre partenaire pour en savoir plus. 

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.